Tạ Đình Phong lần đầu chia sẻ về những năm tháng mất ngủ vì lo âu

Tạ Đình Phong vốn được biết đến là nghệ sĩ đa tài khi hoạt động ở nhiều lĩnh vực như ca hát, diễn xuất, sản xuất âm nhạc và kinh doanh ẩm thực. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ tiết lộ việc liên tục thử sức ở những lĩnh vực mới không chỉ xuất phát từ đam mê mà còn liên quan đến nỗi sợ thất bại và áp lực do chính anh đặt lên bản thân.

Nam nghệ sĩ cho biết anh vốn dễ rơi vào trạng thái lo âu từ nhỏ, đồng thời luôn đặt ra yêu cầu cao đối với bản thân. Điều này khiến anh thường xuyên nghi ngờ năng lực của chính mình và không ngừng tìm cách chứng minh bản thân phải làm tốt hơn.

Sau nhiều năm hoạt động trong ngành giải trí, tình trạng mất ngủ của Tạ Đình Phong từng trở nên nghiêm trọng. Có thời điểm, dù cơ thể đã mệt mỏi, đầu óc anh vẫn liên tục suy nghĩ và không thể thực sự thư giãn, thậm chí phải sử dụng thuốc ngủ để có thể chìm vào giấc ngủ.

Bước ngoặt đến với nam nghệ sĩ vào năm 2012, khi anh đang trải qua giai đoạn mất ngủ nghiêm trọng. Một đêm, Tạ Đình Phong tình cờ xem được video hướng dẫn làm soufflé, món tráng miệng vốn có độ khó cao. Tò mò và muốn thử sức, anh bước vào bếp và tự tay thực hiện.

Từ trải nghiệm này, anh nhận ra những công việc đòi hỏi sự tập trung như thái nguyên liệu, nhào bột hay làm bánh có thể giúp đầu óc tạm thoát khỏi những suy nghĩ hỗn độn. Khi tập trung vào từng thao tác trước mắt, anh không còn bị cuốn vào vòng lặp lo âu.

Tạ Đình Phong cũng dần hiểu rằng đối đầu với sự lo lắng không phải lúc nào cũng là cách giải quyết hiệu quả. Điều giúp anh nhẹ nhõm hơn chính là học cách “buông bỏ”. Với nam nghệ sĩ, buông bỏ không đồng nghĩa với từ bỏ mục tiêu mà là chấp nhận bản thân không cần phải hoàn hảo trong mọi việc.

Những năm gần đây, Tạ Đình Phong giảm bớt một số lời mời thương mại để dành thời gian cho âm nhạc và ẩm thực. Năm 2025, anh trở lại sân khấu sau khoảng 20 năm và tổ chức các buổi hòa nhạc nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Bên cạnh đó, thương hiệu “Phong Vị” cũng tiếp tục được mở rộng sang phát triển sản phẩm và chuỗi cung ứng. Từ trải nghiệm cá nhân, Tạ Đình Phong nhắn nhủ những người trẻ trong ngành giải trí không nên đánh đổi sức khỏe để theo đuổi công việc. Theo anh, dù đam mê đến đâu, việc chăm sóc sức khỏe vẫn cần được đặt lên hàng đầu.