Tạ Đình Phong lần đầu chia sẻ về những năm tháng mất ngủ vì lo âu

Sao quốc tế 20/09/2026 11:34

Tạ Đình Phong vốn được biết đến là nghệ sĩ đa tài khi hoạt động ở nhiều lĩnh vực như ca hát, diễn xuất, sản xuất âm nhạc và kinh doanh ẩm thực.

Tạ Đình Phong vốn được biết đến là nghệ sĩ đa tài khi hoạt động ở nhiều lĩnh vực như ca hát, diễn xuất, sản xuất âm nhạc và kinh doanh ẩm thực. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ tiết lộ việc liên tục thử sức ở những lĩnh vực mới không chỉ xuất phát từ đam mê mà còn liên quan đến nỗi sợ thất bại và áp lực do chính anh đặt lên bản thân.

“Tôi sợ mình không đạt được kỳ vọng. Tôi sợ mình thất bại”, Tạ Đình Phong chia sẻ.

Nam nghệ sĩ cho biết anh vốn dễ rơi vào trạng thái lo âu từ nhỏ, đồng thời luôn đặt ra yêu cầu cao đối với bản thân. Điều này khiến anh thường xuyên nghi ngờ năng lực của chính mình và không ngừng tìm cách chứng minh bản thân phải làm tốt hơn.

Tạ Đình Phong lần đầu chia sẻ về những năm tháng mất ngủ vì lo âu - Ảnh 1

Sau nhiều năm hoạt động trong ngành giải trí, tình trạng mất ngủ của Tạ Đình Phong từng trở nên nghiêm trọng. Có thời điểm, dù cơ thể đã mệt mỏi, đầu óc anh vẫn liên tục suy nghĩ và không thể thực sự thư giãn, thậm chí phải sử dụng thuốc ngủ để có thể chìm vào giấc ngủ.

Bước ngoặt đến với nam nghệ sĩ vào năm 2012, khi anh đang trải qua giai đoạn mất ngủ nghiêm trọng. Một đêm, Tạ Đình Phong tình cờ xem được video hướng dẫn làm soufflé, món tráng miệng vốn có độ khó cao. Tò mò và muốn thử sức, anh bước vào bếp và tự tay thực hiện.

Từ trải nghiệm này, anh nhận ra những công việc đòi hỏi sự tập trung như thái nguyên liệu, nhào bột hay làm bánh có thể giúp đầu óc tạm thoát khỏi những suy nghĩ hỗn độn. Khi tập trung vào từng thao tác trước mắt, anh không còn bị cuốn vào vòng lặp lo âu.

Tạ Đình Phong cũng dần hiểu rằng đối đầu với sự lo lắng không phải lúc nào cũng là cách giải quyết hiệu quả. Điều giúp anh nhẹ nhõm hơn chính là học cách “buông bỏ”. Với nam nghệ sĩ, buông bỏ không đồng nghĩa với từ bỏ mục tiêu mà là chấp nhận bản thân không cần phải hoàn hảo trong mọi việc.

Tạ Đình Phong lần đầu chia sẻ về những năm tháng mất ngủ vì lo âu - Ảnh 2

Những năm gần đây, Tạ Đình Phong giảm bớt một số lời mời thương mại để dành thời gian cho âm nhạc và ẩm thực. Năm 2025, anh trở lại sân khấu sau khoảng 20 năm và tổ chức các buổi hòa nhạc nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Bên cạnh đó, thương hiệu “Phong Vị” cũng tiếp tục được mở rộng sang phát triển sản phẩm và chuỗi cung ứng. Từ trải nghiệm cá nhân, Tạ Đình Phong nhắn nhủ những người trẻ trong ngành giải trí không nên đánh đổi sức khỏe để theo đuổi công việc. Theo anh, dù đam mê đến đâu, việc chăm sóc sức khỏe vẫn cần được đặt lên hàng đầu.

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Ở tuổi 46, Tạ Đình Phong vẫn gây ấn tượng với ngoại hình trẻ trung, phong thái nam tính và cá tính. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, sức hút của anh tiếp tục được thể hiện qua lượng khán giả đến với các đêm diễn và sự quan tâm của công chúng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tạ Đình Phong sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Cách Tạ Đình Phong giữ cân bằng giữa tình yêu và tình thân

Cách Tạ Đình Phong giữ cân bằng giữa tình yêu và tình thân

Tạ Đình Phong và Vương Phi bị soi dấu hiệu xa cách, chuyện cũ với Trương Bá Chi được nhắc lại

Tạ Đình Phong và Vương Phi bị soi dấu hiệu xa cách, chuyện cũ với Trương Bá Chi được nhắc lại

Tạ Đình Phong bật khóc trong đêm nhạc sinh nhật tuổi 46 sau biến cố mất cha

Tạ Đình Phong bật khóc trong đêm nhạc sinh nhật tuổi 46 sau biến cố mất cha

Tạ Đình Phong yêu Vương Phi nhiều năm, tính cách thật của cô được hé lộ

Tạ Đình Phong yêu Vương Phi nhiều năm, tính cách thật của cô được hé lộ

Con trai Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi gây chú ý với chiều cao hơn 1m8 ở tuổi 19

Con trai Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi gây chú ý với chiều cao hơn 1m8 ở tuổi 19

TIN MỚI NHẤT

Vừa báo tin bầu được sếp chuyển ngay 200 triệu, gái trẻ ngã ngửa nghe lời thú nhận cay đắng

Vừa báo tin bầu được sếp chuyển ngay 200 triệu, gái trẻ ngã ngửa nghe lời thú nhận cay đắng

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Bạn thân đến chơi liên tục nhìn chằm chằm anh xã, vợ sững sờ khi biết kế hoạch phía sau

Bạn thân đến chơi liên tục nhìn chằm chằm anh xã, vợ sững sờ khi biết kế hoạch phía sau

Tâm sự Eva 1 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh con báo lén lút đi ngang qua những người dân nằm ngủ ngoài nhà

Camera giám sát ghi lại được cảnh con báo lén lút đi ngang qua những người dân nằm ngủ ngoài nhà

Video 2 giờ 11 phút trước
Thỏa thuận lạ kỳ của người chồng khi kiên quyết không chịu ly hôn và sự thật đằng sau

Thỏa thuận lạ kỳ của người chồng khi kiên quyết không chịu ly hôn và sự thật đằng sau

Tâm sự gia đình 2 giờ 41 phút trước
Cặp đôi 'Đầu Xuân Tươi Sáng' tái hợp, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên biểu cảm gây bàn tán

Cặp đôi 'Đầu Xuân Tươi Sáng' tái hợp, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên biểu cảm gây bàn tán

Sao quốc tế 3 giờ 6 phút trước
Rùng mình khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 2,5 mét bò vào nhà dân

Rùng mình khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 2,5 mét bò vào nhà dân

Video 3 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Qua đêm nay, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Ô tô bốc cháy khi đâm vào dải phân cách khiến 5 người thương vong

Ô tô bốc cháy khi đâm vào dải phân cách khiến 5 người thương vong

Video 4 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cặp đôi 'Đầu Xuân Tươi Sáng' tái hợp, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên biểu cảm gây bàn tán

Cặp đôi 'Đầu Xuân Tươi Sáng' tái hợp, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên biểu cảm gây bàn tán

Châu Tinh Trì đích thân ngỏ lời mời David Beckham xem phim mới

Châu Tinh Trì đích thân ngỏ lời mời David Beckham xem phim mới

Phạm Băng Băng đóng phim nhạy cảm, chia sẻ quan điểm về trí tuệ nhân tạo

Phạm Băng Băng đóng phim nhạy cảm, chia sẻ quan điểm về trí tuệ nhân tạo

'Khai Đáo Đồ Mi' do Bạch Lộc đóng chính khép lại quá trình ghi hình

'Khai Đáo Đồ Mi' do Bạch Lộc đóng chính khép lại quá trình ghi hình

'Gả Kim Thoa' chưa lên sóng đã gây tranh cãi vì Điền Hi Vi?

'Gả Kim Thoa' chưa lên sóng đã gây tranh cãi vì Điền Hi Vi?

DJ Koo đến thăm mộ Từ Hy Viên, ngoại hình tiều tụy khiến công chúng quan tâm

DJ Koo đến thăm mộ Từ Hy Viên, ngoại hình tiều tụy khiến công chúng quan tâm