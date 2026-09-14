Cách Tạ Đình Phong giữ cân bằng giữa tình yêu và tình thân

Trái ngược với sự tự do trong chuyện tình cảm, Tạ Đình Phong lại thể hiện rõ trách nhiệm khi nhắc đến hai con trai với vợ cũ Trương Bá Chi. Sau khi ly hôn, nam nghệ sĩ không tranh giành quyền nuôi con nhưng cũng chưa bao giờ đồng nghĩa với việc từ bỏ vai trò của một người cha.

Mối quan hệ giữa Tạ Đình Phong và Vương Phi nhiều năm qua vẫn là một trong những chuyện tình đặc biệt của showbiz Hoa ngữ. Cả hai tái hợp từ năm 2014, sau khi đều trải qua những đổ vỡ trong hôn nhân. Không kết hôn, không có con chung và hạn chế chia sẻ chuyện riêng tư, họ lựa chọn duy trì tình yêu theo cách khá khác biệt.

Dù công việc bận rộn, Tạ Đình Phong vẫn cố gắng trở về Hong Kong khi có thời gian và dành những khoảnh khắc riêng cho các con. Anh từng bày tỏ quan điểm rằng tiền bạc có thể mua đồ chơi nhưng không thể mua lại tuổi thơ. Với nam nghệ sĩ, sự hiện diện của cha trong quá trình trưởng thành của con là điều không thể dễ dàng thay thế.

Một chi tiết từng nhận được sự chú ý là Tạ Đình Phong xuất hiện tại các buổi biểu diễn với chiếc áo phông có hình vẽ do con trai thực hiện. Vốn kín tiếng về đời tư, hành động nhỏ này được xem như cách anh thể hiện niềm tự hào về các con mà không cần nói quá nhiều.

Cách Tạ Đình Phong coi trọng tình thân được cho là có liên quan đến tuổi thơ của anh. Cha mẹ là Tạ Hiền và Địch Ba Lạp từng ly hôn khi nam nghệ sĩ còn nhỏ. Trải nghiệm gia đình đổ vỡ có thể khiến anh hiểu rõ hơn cảm giác thiếu hụt tình cảm, từ đó cố gắng duy trì sự gắn kết với các con dù không sống cùng nhau.

Trong chuyện tình cảm, Tạ Đình Phong và Vương Phi lại lựa chọn sự riêng tư và tôn trọng. Vương Phi không can thiệp vào mối quan hệ giữa anh và các con. Cả hai dường như đều hiểu rằng tình yêu của những người trưởng thành không nhất thiết phải được duy trì bằng hôn nhân hay sự ràng buộc.

Trong câu chuyện này, Trương Bá Chi cũng đóng vai trò đáng chú ý khi nhiều lần giúp các con hiểu rằng cha vẫn yêu thương chúng, hạn chế cảm giác bị bỏ rơi sau khi cha mẹ chia tay.

Sau nhiều năm, Tạ Đình Phong vẫn duy trì hai vai trò theo hai cách khác nhau: với Vương Phi là tình yêu dựa trên tự do và tôn trọng; với các con là trách nhiệm, sự quan tâm và hiện diện. Có lẽ chính sự phân định ấy khiến câu chuyện tình cảm và gia đình của nam nghệ sĩ luôn nhận được sự quan tâm từ công chúng.