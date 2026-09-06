Giả danh Tạ Đình Phong để lừa đảo 7 tỉ đồng, người đàn ông sa lưới

Sao quốc tế 06/09/2026 06:30

Cảnh sát quận Phổ Đà, Thượng Hải (Trung Quốc) vừa phá một vụ lừa đảo liên quan đến việc tổ chức concert. Nghi phạm họ Cố đã bị cơ quan công tố phê chuẩn lệnh bắt với cáo buộc lừa đảo.

Cảnh sát quận Phổ Đà, thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) vừa triệt phá một vụ lừa đảo liên quan đến việc tổ chức concert. Nghi phạm họ Cố bị cơ quan công tố phê chuẩn lệnh bắt với cáo buộc lừa đảo hơn 1,8 triệu NDT (khoảng 7 tỉ đồng) bằng cách dựng chuyện có thể giúp nạn nhân liên hệ với Tạ Đình Phong.

Vụ việc được phát hiện sau khi một phụ nữ họ Trần đến đồn cảnh sát trình báo vào chiều 26.4. Theo lời khai, bà Trần bị Cố lừa số tiền lớn sau khi tin rằng người đàn ông này có quan hệ với những nhân vật quyền lực trong giới giải trí và có khả năng thu xếp để Tạ Đình Phong tổ chức concert.

Bà Trần quen Cố thông qua một người bạn vào tháng 10.2023. Thời điểm đó, Cố tự giới thiệu mình là con của một quan chức cấp cao, đồng thời thường xuyên khoe khoang về các mối quan hệ xã hội. Ban đầu, bà Trần chỉ xem Cố như một người bạn bình thường và không quá tin vào những lời giới thiệu này.

Giả danh Tạ Đình Phong để lừa đảo 7 tỉ đồng, người đàn ông sa lưới - Ảnh 1

Đến cuối tháng 2/2025, trong một lần dùng bữa, bà Trần chia sẻ mong muốn kinh doanh trong lĩnh vực tổ chức concert và hỏi Cố liệu anh có thể giúp liên hệ với Tạ Đình Phong hay không. Cố lập tức nhận lời và nói rằng mình quen con trai của một ông chủ công ty giải trí họ Lê. Theo lời Cố, thông qua mối quan hệ này, anh ta có thể đứng ra thu xếp việc hợp tác.

Để tạo lòng tin, Cố gửi cho bà Trần những đoạn tin nhắn được cho là cuộc trò chuyện với người họ Lê. Tin vào những bằng chứng này, bà Trần đồng ý chuyển 1 triệu NDT để Cố “lo liệu công việc”.

Cuối tháng 3/2025, bà Trần nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản của Cố. Sau đó, bà đề nghị cùng anh đến Bắc Kinh để trực tiếp bàn bạc và chốt kế hoạch. Tuy nhiên, Cố luôn tìm cách đi một mình với lý do đối tác là người có địa vị, không thích gặp người lạ và mọi việc gần như đã được giải quyết.

Không dừng lại ở đó, Cố tiếp tục yêu cầu bà Trần đưa thêm tiền với lý do cần mua đồng hồ hàng hiệu làm quà gặp mặt. Người phụ nữ này đã chuyển thêm hàng trăm nghìn NDT.

Thế nhưng nhiều tháng trôi qua, concert vẫn không được tổ chức. Cố liên tục đưa ra những lý do khác nhau để trì hoãn. Nhận thấy có điều bất thường, bà Trần kiểm tra lại và quyết định báo cảnh sát.

Giả danh Tạ Đình Phong để lừa đảo 7 tỉ đồng, người đàn ông sa lưới - Ảnh 2

Quá trình điều tra cho thấy toàn bộ thân phận, lai lịch và bằng cấp mà Cố từng khoe khoang đều là giả. Người này cũng không có bất kỳ mối quan hệ thực tế nào với những nhân vật trong giới giải trí như đã tuyên bố. Đáng chú ý, các đoạn tin nhắn mà Cố dùng để chứng minh mình đang liên hệ với đối tác thực chất được tạo ra bằng phần mềm chỉnh sửa ảnh.

Ngày 27/5, cảnh sát bắt giữ Cố tại nơi lẩn trốn ở một tỉnh khác. Sau khi bị bắt, nghi phạm thừa nhận toàn bộ hành vi.

Theo lời khai, ban đầu Cố giả danh “con quan chức cấp cao” chỉ để thỏa mãn lòng hư vinh. Khi biết bà Trần muốn mời nghệ sĩ nổi tiếng tổ chức concert, anh ta nảy lòng tham và tiếp tục bịa đặt rằng mình có quan hệ trong giới giải trí, thậm chí quen trợ lý của Tạ Đình Phong.

Cảnh sát xác định hơn 1,8 triệu NDT mà Cố chiếm đoạt đều được sử dụng cho mục đích cá nhân. Trong thời gian ở Bắc Kinh, anh ta dùng tiền để ăn uống, vui chơi và liên tục nhắn tin cho bà Trần, giả vờ đang gặp trợ lý nghệ sĩ cùng những người có tiếng trong ngành để bàn bạc công việc.

Hiện Cố đã bị cơ quan công tố quận Phổ Đà phê chuẩn lệnh bắt với cáo buộc lừa đảo. Vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra.

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