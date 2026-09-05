Nguyễn Đức Anh là nghi phạm gây ra vụ thảm án, khiến chị H.T.M. (36 tuổi, xã Bình Minh) và 2 cháu N.T.H. (11 tuổi) và N.N.H. (1 tuổi) tử vong, anh N.V.Q. (40 tuổi, chồng chị M.) bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện.

Theo thông tin báo Đồng Nai Online , tối 4/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, trú khu phố 1, phường Hố Nai, TP Đồng Nai) để điều tra về tội Giết người, quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Đồng Nai phê chuẩn.

Theo thông tin VietNamNet , theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 2/9, Đức Anh tham gia nhậu cùng nhóm bạn tại phường Hố Nai. Sau cuộc nhậu, rạng sáng 3/9, nghi phạm mang theo dao đến nhà chị Đ.T.P.A. (17 tuổi), người từng có quan hệ tình cảm với mình.

Chỉ vì muốn trả thù gia đình bạn gái khi bị từ chối tình cảm nhưng không thực hiện được, Nguyễn Đức Anh đã ra tay sát hại nhiều người trong một gia đình khiến nhiều người dân bức xúc, lên án hành động tàn nhẫn này.

Tại cơ quan điều tra, Đức Anh khai thời gian gần đây P.A. chủ động chia tay nên nảy sinh ý định sát hại bạn gái.

Khi đến nơi, thấy căn nhà khóa kín, nghi phạm trèo lên mái nhà, cạy ô cửa giếng trời để tìm cách đột nhập. Phát hiện sự việc, ông Đ.V.R. (bố của P.A.) bật đèn kiểm tra và nhìn thấy Đức Anh.

Người dân bàng hoàng khi nghe tin về vụ thảm án ở Đồng Nai. Ảnh: Báo Đồng Nai Online.

Mặc dù được ông R. khuyên can, Đức Anh vẫn tiếp tục cạy cửa, đồng thời đe dọa sẽ sát hại cả gia đình bạn gái. Quá lo sợ, ông R. chốt chặt các cửa để ngăn không cho nghi phạm vào bên trong.

Khi trèo qua mái nhà rồi mở cửa tầng 2 nhà của anh N.V.Q. đi xuống tầng trệt thì bị anh Q. phát hiện tri hô lớn, hắn đã dùng dao tấn công anh Q. Bị tấn công bất ngờ, anh Q. chạy ra phía sau lấy một con dao chống trả nhưng làm rơi dao. Sau đó, Nguyễn Đức Anh đuổi chém anh Q. trọng thương. Khi anh Q. mở cửa chạy ra đường kêu cứu thì người này tiếp tục đuổi theo tấn công nạn nhân gục tại chỗ.

Chưa dừng lại đó, Nguyễn Đức Anh quay vào nhà anh Q., chốt cửa cổng rồi vào tìm người để tiếp tục sát hại nhằm bịt đầu mối. Tên sát nhân dùng dao sát hại chị M. và 2 đứa con đang ngủ trong phòng. Sau khi gây trọng án, hắn ra mở cửa thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, kẻ tàn độc khai không quen biết, không có mâu thuẫn với các nạn nhân.

Ngoài các nạn nhân tử vong, anh N.V.Q. đang được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Liên quan đến vụ việc này, sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo xã Bình Minh, Ban Giám đốc Công an TP Đồng Nai cũng đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình lo hậu sự. Chiều 4/9, gia đình đã đưa 3 nạn nhân về Nghệ An để lo hậu sự.