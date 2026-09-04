Thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe của người chồng trong vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai

Đời sống 04/09/2026 10:32

Người chồng trong vụ 3 mẹ con bị sát hai ở Đồng Nai hiện đã tỉnh, có đáp ứng điều trị. Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất đang chuẩn bị rút nội khí quản khi sức khỏe có chuyển biến tích cực.

Theo thông tin báo Dân trí, chiều 3/9, đại diện Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (TP Đồng Nai) cho biết, ông Nguyễn Viết Q. (40 tuổi, ngụ xã Bình Minh) - nạn nhân duy nhất bị thương trong vụ án mạng 3 người tử vong - đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Theo bệnh viện, ông Q. đã tỉnh, đáp ứng tốt với các chỉ định điều trị. Các chỉ số sinh hiệu ổn định, tình trạng hô hấp được cải thiện. Các bác sĩ đang chuẩn bị rút nội khí quản cho bệnh nhân. Hiện ông Q. còn sử dụng thuốc vận mạch liều thấp để hỗ trợ tuần hoàn. Y bác sĩ bệnh viện tiếp tục theo dõi, cứu chữa bệnh nhân.

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Người chồng trong vụ 3 mẹ con bị sát hai ở Đồng Nai hiện đã tỉnh, có đáp ứng điều trị. Ảnh: Báo Dân trí. 

 

Như VietNamNet đã đưa tin, Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP Đồng Nai) có quan hệ tình cảm với Đ.T.P.A. (17 tuổi). Sau khi bị bạn gái chia tay, Đức Anh ta nảy sinh ý định sát hại cô gái.

Khoảng 1h45 ngày 3/9, sau khi uống rượu, Đức Anh mang dao đến nhà P.A. Do cửa khóa, anh ta trèo lên mái, cạy ô giếng trời để đột nhập. Bố P.A. phát hiện, nhưng Đức Anh vẫn tiếp tục cạy cửa và dọa giết cả gia đình. Lo sợ, người này chốt cửa và gọi người thân hỗ trợ.

Không vào được nhà bạn gái cũ, Đức Anh trèo sang mái nhà ông N.V.Q. (40 tuổi) ở sát bên, mở cửa tầng 2 rồi đột nhập. Phát hiện người lạ, ông Q. ra kiểm tra và bị Đức Anh dùng dao tấn công. Sau đó, ông Q. chạy xuống bếp lấy dao chống trả nhưng bị thương rồi chạy ra đường.

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Hiện trường vụ án. Ảnh: Báo VietNamNet. 

 

Đức Anh quay vào nhà ông Q. chốt cổng và xông vào phòng ngủ chém chị H.T.M. (SN 1990) là vợ và 2 con của ông Q. gồm N.T.H. (SN 2015) và N.N.H. (SN 2025).

Ông Đ.V.R. sau đó gọi điện báo Công an xã Bình Minh. Khi lực lượng công an xã có mặt, Đức Anh đã mở cổng nên cảnh sát khống chế, bắt giữ nghi phạm. Đức Anh bị nhiều vết thương, đang được điều trị tại cơ sở y tế.

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Nghi phạm là Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai). Đối tượng này đột nhập vào nhà anh N.V.Q (40 tuổi, cạnh nhà chị Đ.T.P.A) và bị anh N.V.Q phát hiện nên Nguyễn Đức Anh đã tấn công anh N.V.Q cùng vợ và 2 người con.

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