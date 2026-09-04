Dương Dương ở tuổi 34: Sự nghiệp và cuộc sống hiện tại ra sao?

Sao quốc tế 04/09/2026 06:30

Từng là hình mẫu nam thần thanh xuân phủ sóng màn ảnh Hoa ngữ, Dương Dương bước sang tuổi 34 với hình ảnh trưởng thành và kín tiếng hơn. Thay vì xuất hiện dày đặc trước truyền thông hay tham gia những cuộc bàn luận trên mạng xã hội, nam diễn viên dành phần lớn thời gian cho phim trường và thận trọng hơn trong việc lựa chọn vai diễn.

Thời gian gần đây, Dương Dương được cho là tập trung ghi hình Bất Nhượng Giang Sơn. Những hình ảnh hậu trường cho thấy anh vẫn duy trì vóc dáng cao ráo, gương mặt sắc nét cùng khí chất đặc trưng từng giúp anh trở thành một trong những mỹ nam nổi bật của màn ảnh Trung Quốc.

Dương Dương bước vào ngành giải trí từ khá sớm. Xuất thân từ môi trường đào tạo vũ đạo, anh có lợi thế về hình thể và khả năng kiểm soát cơ thể. Vai Giả Bảo Ngọc trong Tân Hồng Lâu Mộng là một trong những dấu mốc đầu tiên giúp nam diễn viên được chú ý.

Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp đến với Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên. Hình tượng Tiêu Nại lạnh lùng, tài giỏi và gần như hoàn hảo đưa Dương Dương lên hàng ngôi sao lưu lượng hàng đầu. Nhân vật này cũng trở thành hình mẫu nam chính ngôn tình gắn liền với tên tuổi anh trong nhiều năm.

Dương Dương ở tuổi 34: Sự nghiệp và cuộc sống hiện tại ra sao? - Ảnh 1

Thành công quá lớn của Tiêu Nại đồng thời tạo áp lực cho Dương Dương. Ở một số dự án sau đó như Vũ Động Càn Khôn, Thả Thí Thiên Hạ hay Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, diễn xuất của anh nhận nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng nam diễn viên quá chú trọng ngoại hình và chưa thoát khỏi phong cách thể hiện mang tính trình diễn.

Trong những năm gần đây, Dương Dương dường như chủ động thay đổi hướng đi. Phàm Nhân Tu Tiên Truyện được xem là bước thử sức đáng chú ý khi anh vào vai Hàn Lập, nhân vật đòi hỏi cách thể hiện tiết chế và thiên về nội tâm. Nam diễn viên cũng giảm bớt vẻ hào nhoáng quen thuộc để phù hợp với hình tượng nhân vật.

Vũ Lâm Linh tiếp tục cho thấy lợi thế của Dương Dương ở dòng phim võ hiệp, cổ trang và hành động. Nền tảng vũ đạo giúp anh có khả năng xử lý những cảnh chiến đấu đòi hỏi sự chính xác và linh hoạt.

Dương Dương ở tuổi 34: Sự nghiệp và cuộc sống hiện tại ra sao? - Ảnh 2

Bên cạnh sự nghiệp, đời tư của Dương Dương vẫn được giữ kín. Anh từng vướng một số tin đồn tình cảm với bạn diễn, trong đó có Lý Thấm và Vương Sở Nhiên, nhưng chưa công khai xác nhận mối quan hệ nào. Vì vậy, những suy đoán về tình trạng tình cảm hiện tại của nam diễn viên vẫn chỉ dừng ở thông tin chưa được xác nhận.

Sau hơn 15 năm hoạt động trước máy quay, Dương Dương đã trải qua nhiều giai đoạn, từ Giả Bảo Ngọc, Tiêu Nại đến Vu Đồ và Hàn Lập. Ở tuổi 34, ngoại hình vẫn là lợi thế lớn, nhưng thử thách của anh đã khác trước: không chỉ duy trì danh hiệu “nam thần”, mà cần tạo ra những vai diễn đủ sức vượt qua chính cái bóng của danh xưng này.

Chặng đường tiếp theo vì thế có thể là giai đoạn quan trọng để Dương Dương chứng minh sức hút của mình không chỉ nằm ở diện mạo, mà còn ở khả năng xây dựng một sự nghiệp diễn xuất bền vững hơn.

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