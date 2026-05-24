Vũ Lâm Linh của Dương Dương tụt dốc không phanh, 'bom xịt' gây bất ngờ nhất đầu năm 2026

Sao quốc tế 24/05/2026 08:35

Vũ Lâm Linh phát sóng đến tập 20, tức đi nửa chặng đường. Tưởng chừng mang hào quang của Triển Chiêu khi lên sóng sẽ được đón nhận nồng nhiệt, nhưng thực tế lại thất bại cả rating lẫn danh tiếng, có thể xem là 'bom xịt' gây bất ngờ nhất đầu năm 2026.

Tập đầu của bộ phim Vũ Lâm Linh dù nhờ lượng người hâm mộ kéo rating đạt đỉnh vượt 1,06%, nhưng sau đó nhanh chóng lao dốc không phanh, độ thảo luận ngày càng suy yếu, hoàn toàn không gánh nổi danh hiệu "bom tấn võ hiệp".

Sohu cho biết nguyên nhân trực tiếp là khán giả bỏ phim, khiến thành tích phát sóng của Vũ Lâm Linh liên tục đi xuống.

Ngay từ đầu, Vũ Lâm Linh bị quảng bá sai hướng. Thay vì được tiếp thị như một tác phẩm võ hiệp, phim thực chất phù hợp hơn với thể loại cổ trang thần tượng. Khi khán giả bước vào phim với kỳ vọng xem võ hiệp chính thống nhưng nội dung lại thiên về ngôn tình thần tượng, phản ứng tiêu cực là điều khó tránh.

Điều ngượng ngùng hơn là màn thể hiện gây tranh cãi của dàn diễn viên. Dương Dương trong vai Triển Chiêu gần như giữ một biểu cảm suốt cả phim, các cảnh đánh võ mang cảm giác tạo dáng hơn là thực chiến, thiếu hẳn khí chất giang hồ.

Nữ chính Chương Nhược Nam cũng bị chê diễn xuất cứng nhắc, biểu cảm đơn điệu, lời thoại gượng gạo. Hai người đứng chung khung hình gần như không có phản ứng hóa học, các cảnh đối diễn khiến khán giả cảm thấy ngượng ngùng.

Kịch bản cũng bị đánh giá cũ kỹ, lê thê. Tuyến phá án rối rắm về logic, chất võ hiệp nhạt nhòa, thiếu điểm mới.

Vai Bạch Ngọc Đường vốn được kỳ vọng sẽ cùng Triển Chiêu tạo thành cặp kiếm khách ăn ý, nhưng nhân vật do Phương Dật Luân thể hiện lại dành phần lớn thời lượng để cãi vã với nam chính. Hình tượng lãng tử giang hồ phóng khoáng gần như biến mất, thay vào đó giống một cậu bé đang giận dỗi, bị cho là lãng phí thiết lập nhân vật.

Đúng lúc khó khăn chồng chất, Chủ Giác của Trương Nghệ Mưu bất ngờ phát sóng trên CCTV-1, rating đỉnh trực tiếp vượt 3%, mạnh mẽ chiếm lĩnh nhóm khán giả đại chúng.

Vì sao Dương Dương được khen là 'Triển Chiêu trời chọn' trong phim mới?

Bộ phim “Vũ lâm linh” do Dương Dương và Chương Nhược Nam đảm nhận vai chính hiện đang duy trì sức hút mạnh mẽ và đứng đầu nhiều bảng xếp hạng về lượt xem tại Trung Quốc.

