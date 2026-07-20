3 con giáp 'vận đỏ như son', tài lộc về ùn ùn 'như thác đổ', phúc khí ngập tràn, sự nghiệp đại phú đại quý.
- 3 con giáp được Thần Phật che chở, quý nhân nâng đỡ, phúc lộc tràn trề, tiền tiêu hoài không hết đúng ngày 20/7/2026
- Đúng 10h sáng ngày mai, thứ Hai 20/7/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có
Tuổi Mão
Vận trình công việc của người tuổi Mão sẽ tở nên hanh thông và thuận lợi. Theo tử vi, đây là cơ hội tốt để người tuổi này mở rộng các mối quan hệ xã giao xung quanh. Đó có thể là đối tác, khách hàng tiềm năng giúp đỡ bản mệnh trên con đường sự nghiệp. Trong công việc, bản mệnh sẽ thiên về tình cảm hơn là lý trí. Người tuổi này rất giỏi tạo quan hệ, làm gì cũng nhận được sự đồng tình từ đồng nghiệp xung quanh. Nếu hôm nay, bạn làm chăm chỉ thì sẽ có thành tựu khá lạc quan.
Hơn nữa, chuyện tình cảm của con giáp may mắn cũng sẽ thăng hoa, nở rộ. Chuyện tình yêu đôi lứa gặp nhiều may mắn tại thời điểm này do cả hai luôn tìm cách hâm nóng tình cảm cùng với nhau trong khi người độc thân vẫn đang trên con đường tìm kiếm tình yêu.
Tuổi Ngọ
Mọi công việc của người tuổi Ngọ có thể không thích công việc hiện tại song đây không phải là thời điểm thích hợp để thay đổi công việc mới. Con giáp này tìm thấy được nhiều cơ hội kiếm tiền cho mình trong ngày cuối tuần vì công việc kinh doanh “phất lên như diều gặp gió”.
Vận trình tình cảm thắm sắc, tươi đẹp. Đào hoa vượng giúp người độc thân nhanh chóng tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. Người đã kết hôn đang có cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc bên người ấy.
Tuổi Mùi
Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi diễn ra hanh thông. Người tuổi này được đánh giá cao bởi trí thông minh hơn người, khả năng dung hòa tốt các mối quan hệ nơi công sở. Qua đó, bản mệnh rất nhanh có thể “thăng quan tiến chức” trong tương lai.
Vận trình tình cảm vượng sắc. Cuộc sống hôn nhân mỹ mãn sau khi trải qua vô vàn sóng gió trước đó. Theo tử vi, quan trọng nhất là sự tôn trọng và bao dung của cả hai dùng để có thể duy trì một tình yêu đẹp.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.