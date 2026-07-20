Trên trang cá nhân, Tạ Đình Phong chia sẻ dòng thông báo đầy xúc động. Anh cho biết suốt cuộc đời, cha mình luôn cống hiến hết mình cho nghệ thuật với mong muốn mang đến niềm vui và tiếng cười cho khán giả.

Ngày 20/7, diễn viên kiêm ca sĩ Tạ Đình Phong xác nhận cha anh - nghệ sĩ gạo cội Tạ Hiền - đã qua đời, khép lại hành trình hơn 70 năm gắn bó với điện ảnh và truyền hình Hong Kong.

Nam diễn viên viết rằng từ khi còn nhỏ, anh từng chứng kiến cha trải qua nhiều áp lực và những giai đoạn buồn bã trong cuộc sống. Tuy nhiên, mỗi khi xuất hiện trước công chúng hay trên màn ảnh, Tạ Hiền luôn giữ hình ảnh chỉn chu, phong độ và chuyên nghiệp.

Tạ Đình Phong cũng nhắc lại câu nói mà cha thường dùng để động viên bản thân trong sự nghiệp: "Tiết mục vẫn tiếp tục được trình diễn". Anh mong người hâm mộ không quá bi lụy khi nhớ đến Tạ Hiền hay những vai diễn nổi tiếng của ông, bởi đó cũng là điều mà cố nghệ sĩ luôn mong muốn.

"Xin hãy nhớ đến cha tôi với nụ cười, sự quyến rũ và phong thái ung dung của ông", Tạ Đình Phong chia sẻ.

Trong khoảng hơn 5 năm trở lại đây, Tạ Hiền gần như rút khỏi các hoạt động giải trí và sống kín tiếng. Từng xuất hiện nhiều tin đồn về việc ông gặp vấn đề sức khỏe, song gia đình chưa bao giờ xác nhận. Theo truyền thông Hong Kong, đến tháng 5 năm nay, sức khỏe của nam nghệ sĩ vẫn được đánh giá ổn định, tinh thần minh mẫn và luôn có người thân chăm sóc khi ra ngoài.

Cũng trong tháng 5, ông được khán giả bắt gặp ngồi xe lăn tại một quán cà phê ở Hong Kong. Dù tuổi cao, Tạ Hiền vẫn vui vẻ nhận lời chụp ảnh cùng người hâm mộ, để lại nhiều thiện cảm.

Gia nhập làng giải trí từ năm 1953, Tạ Hiền là một trong những biểu tượng của màn ảnh Hong Kong. Ông ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như King of Gambler, Tiêu Thập Nhất Lang, Thiên vương chi vương, Thiên Long Bát Bộ, Anh hùng xạ điêu, Tuyết sơn phi hồ và Đội bóng Thiếu Lâm. Vai Long Tứ trong King of Gambler được xem là hình tượng kinh điển gắn liền với tên tuổi của ông.

Bộ phim cuối cùng Tạ Hiền tham gia là Time (2021), tác phẩm khai thác cuộc sống của người cao tuổi. Sau dự án này, ông hầu như không còn xuất hiện trước truyền thông.

Về đời tư, Tạ Hiền từng trải qua hai cuộc hôn nhân với các nữ diễn viên Chân Trân và Địch Ba Lạp. Ông có hai người con là Tạ Đình Phong và Tạ Đình Đình. Sau khi ly hôn Địch Ba Lạp vào năm 1995, ông tiếp tục có mối tình kéo dài 12 năm với người mẫu Coco, kém ông 49 tuổi. Dù chia tay năm 2018, Tạ Hiền vẫn hỗ trợ bạn gái cũ một khoản tiền lớn để ổn định cuộc sống, cho thấy sự hào hiệp vốn gắn liền với hình ảnh của ông suốt nhiều năm.