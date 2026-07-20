Ngô Kinh tranh giải Bách Hoa 2026, Dương Tử gây chú ý với cương vị mới

Sao quốc tế 20/07/2026 11:30

Giải thưởng Điện ảnh Đại chúng Bách Hoa lần thứ 38 - một trong ba giải thưởng điện ảnh uy tín nhất Trung Quốc cùng Kim Kê và Hoa Biểu - đã chính thức công bố danh sách đề cử, thu hút sự quan tâm lớn của giới chuyên môn lẫn khán giả.

Ở hạng mục Phim hay nhất, sáu tác phẩm bước vào cuộc đua gồm Tôi nho nhỏ, Phi trì nhân sinh 3, Na Tra: Ma đồng náo hải, Bộ phong truy ảnh, Kinh trập vô thanh và Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc.

Trong số này, Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc nhận được nhiều kỳ vọng khi do Ngô Kinh đảm nhận vai trò giám chế kiêm nam chính. Bộ phim từng tạo tiếng vang lớn tại phòng vé Trung Quốc, thu về khoảng 1,448 tỷ NDT và được xem là một trong những tác phẩm võ hiệp nổi bật nhất những năm gần đây.

Cuộc đua ở hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất cũng gây chú ý với sự xuất hiện của nhiều gương mặt thuộc các thế hệ khác nhau. Hai diễn viên trẻ sinh sau năm 2000 là Trang Đạt Phi và Trương Tử Phong lần đầu cạnh tranh cùng dàn nghệ sĩ giàu kinh nghiệm như Mã Lệ, Vệ Thi Ý, Tống Giai và Cao Diệp. Đáng chú ý, Trương Tử Phong được đề cử nhờ hai vai diễn trong Chí nguyện quân: Sinh tử chiến và Bộ phong truy ảnh.

Ngô Kinh tranh giải Bách Hoa 2026, Dương Tử gây chú ý với cương vị mới - Ảnh 1

Ở hạng mục Nam chính xuất sắc nhất, Dịch Dương Thiên Tỉ là ứng viên trẻ nhất với vai chàng trai mắc bại não trong Tôi nho nhỏ. Nam diễn viên sẽ cạnh tranh cùng những tên tuổi kỳ cựu như Thành Long, Lương Gia Huy, Vương Bảo Cường, Chu Nhất Long và Lưu Hạo Nhiên.

Trong khi đó, hạng mục Nữ phụ xuất sắc nhất chứng kiến màn hội ngộ của hai ngôi sao thuộc thế hệ "tiểu hoa 85" là Dương Mịch và Lưu Thi Thi, cùng được đề cử với bộ phim Kinh trập vô thanh. Dương Mịch còn gây ấn tượng khi nhận thêm một đề cử khác nhờ vai diễn trong Vải tiến Trường An.

Bên cạnh việc công bố đề cử, Ban tổ chức cũng thông báo Dương Tử sẽ đảm nhận vai trò Đại sứ quảng bá Bách Hoa Bắc Kinh, trong khi Lưu Hạo Tồn được bổ nhiệm làm Đại sứ văn hóa Bách Hoa Bắc Kinh.

Ngô Kinh tranh giải Bách Hoa 2026, Dương Tử gây chú ý với cương vị mới - Ảnh 2

Dù không góp mặt trong danh sách đề cử năm nay do chưa có tác phẩm điện ảnh nổi bật trong thời gian xét giải, cả hai vẫn là những gương mặt được chú ý trên màn ảnh nhỏ. Dương Tử vừa giành giải Nữ chính xuất sắc nhất tại giải phim truyền hình Bạch Ngọc Lan 2026, còn Lưu Hạo Tồn gây tiếng vang với bộ phim Chủ giác, tác phẩm dẫn đầu bảng xếp hạng rating truyền hình Trung Quốc trong năm.

Lễ trao giải Bách Hoa lần thứ 38 sẽ diễn ra tại Bắc Kinh từ ngày 7 đến 10.8, với đêm vinh danh các nghệ sĩ và tác phẩm xuất sắc được tổ chức vào tối 10.8.

Dương Tử lần đầu lộ diện sau chiến thắng, nhan sắc và thần thái gây chú ý

Dương Tử lần đầu lộ diện sau chiến thắng, nhan sắc và thần thái gây chú ý

Vừa qua, loạt khoảnh khắc tham gia sự kiện thương mại của Dương Tử đã nhanh chóng chiếm sóng các diễn đàn mạng xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Dương Tử lần đầu lộ diện sau chiến thắng, nhan sắc và thần thái gây chú ý

Dương Tử lần đầu lộ diện sau chiến thắng, nhan sắc và thần thái gây chú ý

Cuộc đua đề cử giải Kim Ưng quy tụ Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch

Cuộc đua đề cử giải Kim Ưng quy tụ Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch

Tôn Lệ vướng tranh cãi sau khoảnh khắc Dương Tử nhận giải Bạch Ngọc Lan

Tôn Lệ vướng tranh cãi sau khoảnh khắc Dương Tử nhận giải Bạch Ngọc Lan

Trước khi thành công, Dương Tử từng bị nhận xét 'không đủ đẹp' với nghề diễn

Trước khi thành công, Dương Tử từng bị nhận xét 'không đủ đẹp' với nghề diễn

Chuỗi thành công giúp Dương Tử lập thành tích chưa từng có tại Bạch Ngọc Lan

Chuỗi thành công giúp Dương Tử lập thành tích chưa từng có tại Bạch Ngọc Lan

Với hai bộ phim, hai màu sắc khác biệt giúp Dương Tử khẳng định thực lực

Với hai bộ phim, hai màu sắc khác biệt giúp Dương Tử khẳng định thực lực

TIN MỚI NHẤT

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Tin tức giải trí 46 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa "khủng" dài 3,5 mét bò vào phòng tắm nhà dân

Bắt sống rắn hổ mang chúa "khủng" dài 3,5 mét bò vào phòng tắm nhà dân

Video 1 giờ 33 phút trước
Trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, tương lai đen tối, cẩn thận mất tiền, đừng hành động bốc đồng

Trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, tương lai đen tối, cẩn thận mất tiền, đừng hành động bốc đồng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Sao quốc tế 2 giờ 3 phút trước
Dùng ớt bột cướp ngân hàng, người đàn ông 28 tuổi bị bắt sau 30 phút

Dùng ớt bột cướp ngân hàng, người đàn ông 28 tuổi bị bắt sau 30 phút

Video 2 giờ 33 phút trước
Đúng 18h30 hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Đúng 18h30 hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn