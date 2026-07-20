Ngô Kinh tranh giải Bách Hoa 2026, Dương Tử gây chú ý với cương vị mới

Trong số này, Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc nhận được nhiều kỳ vọng khi do Ngô Kinh đảm nhận vai trò giám chế kiêm nam chính. Bộ phim từng tạo tiếng vang lớn tại phòng vé Trung Quốc, thu về khoảng 1,448 tỷ NDT và được xem là một trong những tác phẩm võ hiệp nổi bật nhất những năm gần đây.

Ở hạng mục Phim hay nhất, sáu tác phẩm bước vào cuộc đua gồm Tôi nho nhỏ, Phi trì nhân sinh 3, Na Tra: Ma đồng náo hải, Bộ phong truy ảnh, Kinh trập vô thanh và Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc.

Cuộc đua ở hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất cũng gây chú ý với sự xuất hiện của nhiều gương mặt thuộc các thế hệ khác nhau. Hai diễn viên trẻ sinh sau năm 2000 là Trang Đạt Phi và Trương Tử Phong lần đầu cạnh tranh cùng dàn nghệ sĩ giàu kinh nghiệm như Mã Lệ, Vệ Thi Ý, Tống Giai và Cao Diệp. Đáng chú ý, Trương Tử Phong được đề cử nhờ hai vai diễn trong Chí nguyện quân: Sinh tử chiến và Bộ phong truy ảnh.

Ở hạng mục Nam chính xuất sắc nhất, Dịch Dương Thiên Tỉ là ứng viên trẻ nhất với vai chàng trai mắc bại não trong Tôi nho nhỏ. Nam diễn viên sẽ cạnh tranh cùng những tên tuổi kỳ cựu như Thành Long, Lương Gia Huy, Vương Bảo Cường, Chu Nhất Long và Lưu Hạo Nhiên.

Trong khi đó, hạng mục Nữ phụ xuất sắc nhất chứng kiến màn hội ngộ của hai ngôi sao thuộc thế hệ "tiểu hoa 85" là Dương Mịch và Lưu Thi Thi, cùng được đề cử với bộ phim Kinh trập vô thanh. Dương Mịch còn gây ấn tượng khi nhận thêm một đề cử khác nhờ vai diễn trong Vải tiến Trường An.

Bên cạnh việc công bố đề cử, Ban tổ chức cũng thông báo Dương Tử sẽ đảm nhận vai trò Đại sứ quảng bá Bách Hoa Bắc Kinh, trong khi Lưu Hạo Tồn được bổ nhiệm làm Đại sứ văn hóa Bách Hoa Bắc Kinh.

Dù không góp mặt trong danh sách đề cử năm nay do chưa có tác phẩm điện ảnh nổi bật trong thời gian xét giải, cả hai vẫn là những gương mặt được chú ý trên màn ảnh nhỏ. Dương Tử vừa giành giải Nữ chính xuất sắc nhất tại giải phim truyền hình Bạch Ngọc Lan 2026, còn Lưu Hạo Tồn gây tiếng vang với bộ phim Chủ giác, tác phẩm dẫn đầu bảng xếp hạng rating truyền hình Trung Quốc trong năm.

Lễ trao giải Bách Hoa lần thứ 38 sẽ diễn ra tại Bắc Kinh từ ngày 7 đến 10.8, với đêm vinh danh các nghệ sĩ và tác phẩm xuất sắc được tổ chức vào tối 10.8.