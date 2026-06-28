Trước khi thành công, Dương Tử từng bị nhận xét 'không đủ đẹp' với nghề diễn

Sao quốc tế 28/06/2026 15:30

Cùng với cột mốc mới trong sự nghiệp, câu chuyện về lời nhận xét của diễn viên kỳ cựu Tống Đan Đan dành cho Dương Tử nhiều năm trước cũng bất ngờ được cư dân mạng đào lại và bàn luận sôi nổi. Nối tiếp thành công mới trong sự nghiệp, Dương Tử một lần nữa khiến khán giả nhớ đến lời nhận xét gây nhiều tranh cãi mà Tống Đan Đan từng dành cho cô trong những năm đầu theo đuổi diễn xuất.

Cùng với những dấu ấn mới trong sự nghiệp, câu chuyện về lời nhận xét của diễn viên kỳ cựu Tống Đan Đan dành cho Dương Tử nhiều năm trước cũng bất ngờ được cư dân mạng nhắc lại. Từ một cô bé từng bị cho là "không đủ đẹp" để theo đuổi diễn xuất, Dương Tử nay đã trở thành một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ.

Theo truyền thông Trung Quốc, sự việc xảy ra sau khi Dương Tử hoàn thành bộ phim Nhà có trai có gái. Khi ấy, nữ diễn viên đang ở tuổi dậy thì và gia đình băn khoăn về việc có nên để cô thi vào học viện điện ảnh hay không. Bố của Dương Tử đã tìm đến Tống Đan Đan – người từng hợp tác với cô – để xin lời khuyên.

Trước khi thành công, Dương Tử từng bị nhận xét 'không đủ đẹp' với nghề diễn - Ảnh 1

Ở góc nhìn của một nghệ sĩ giàu kinh nghiệm, Tống Đan Đan cho rằng ngoại hình của Dương Tử không phải lợi thế trong một môi trường có rất nhiều diễn viên sở hữu nhan sắc nổi bật. Bà nhận định con đường theo đuổi diễn xuất của cô sẽ rất gian nan và khuyên nên tập trung vào việc học, xem diễn xuất như một sở thích thay vì sự nghiệp lâu dài.

Dù được cho là xuất phát từ thiện ý và kinh nghiệm thực tế, lời nhận xét này đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của Dương Tử. Nữ diễn viên từng thừa nhận cô có khoảng thời gian mất tự tin về ngoại hình khi bước vào tuổi dậy thì. Việc tăng cân, nổi mụn cùng số lượng lời mời đóng phim giảm sút khiến cô nhiều lần hoài nghi về khả năng theo đuổi nghề diễn.

Thay vì từ bỏ, Dương Tử lựa chọn kiên trì hoàn thiện bản thân. Qua từng vai diễn, cô dần chứng minh năng lực bằng khả năng nhập vai linh hoạt và liên tục góp mặt trong nhiều dự án truyền hình thành công. Những tác phẩm như Trường tương tư, Quốc sắc phương hoa hay Cây sinh mệnh giúp tên tuổi của nữ diễn viên ngày càng được giới chuyên môn ghi nhận, đồng thời mang về những đề cử quan trọng tại Giải thưởng Bạch Ngọc Lan.

Trước khi thành công, Dương Tử từng bị nhận xét 'không đủ đẹp' với nghề diễn - Ảnh 2

Bên cạnh đó, một số blogger giải trí Trung Quốc cho rằng những trải nghiệm trong quá khứ có thể khiến Dương Tử vẫn khá nhạy cảm với vấn đề ngoại hình. Theo các ý kiến này, nữ diễn viên luôn chú trọng xây dựng hình ảnh chỉn chu và đôi khi hỏi ý kiến bạn diễn về diện mạo của mình trên trường quay. Tuy nhiên, đây chủ yếu là những nhận định từ giới quan sát và chưa từng được Dương Tử xác nhận.

Đối với nhiều khán giả, hành trình của Dương Tử là minh chứng rằng thành công của một diễn viên không chỉ được quyết định bởi ngoại hình, mà còn đến từ sự bền bỉ, nỗ lực và thực lực diễn xuất. Những thành tích cô đạt được trong những năm gần đây được xem là câu trả lời thuyết phục nhất cho những nghi ngờ từng xuất hiện ở giai đoạn đầu sự nghiệp.

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