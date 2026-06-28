Sau 16h30 chiều nay (28/6), tuổi Hợi có thể giải quyết mọi việc rõ ràng, nhờ đó mà con giáp này sẽ không cần phải đau đầu thêm nữa. Đây là ngày để đi tìm đáp án cho mọi vấn đề khiến bản mệnh đang thắc mắc, trăn trở.

Tam hợp dự báo vận trình tình cảm được cải thiện, người độc thân sẽ gặp được một người quan trọng để cả hai cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc. Những cặp đôi thời gian này rất ý thức trong việc hâm nóng tình cảm lứa đôi bằng những cuộc hẹn hò riêng tư chỉ có hai người.

Sau 16h30 chiều nay (28/6), cát khí từ Lục Hợp mang đến cho tuổi Dậu sự hài hòa, suôn sẻ trong mọi mối quan hệ, đặc biệt là công việc và tình cảm. Các cuộc họp diễn ra hiệu quả, ý kiến của bạn được mọi người lắng nghe và tán thành. Cấp trên đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và khả năng tổ chức, có thể giao cho bạn một vị trí quan trọng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Thu nhập từ lương và thưởng có dấu hiệu tăng nhẹ, đặc biệt nếu bạn làm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng. Các khoản đầu tư ngắn hạn như cổ phiếu, vàng có thể sinh lời tốt, nhưng nên chốt lời sớm. Có thể nhận được tiền lì xì, quà tặng bất ngờ từ khách hàng hoặc đối tác. Đừng quên tiết kiệm một phần cho tương lai.

Con giáp tuổi Thìn

Sau 16h30 chiều nay (28/6), Thiên Ấn mang tới cho tuổi Thìn một ngày vô cùng năng suất và chất lượng. Con giáp này làm việc rất chăm chỉ, tiến bộ và thận trọng hơn trong mọi công việc mà mình đảm nhiệm. Nhờ thái độ làm việc này mà bạn được đánh giá cao, cấp trên có thể sẽ cất nhắc bạn lên vị trí cao hơn trong thời gian tới.

Ảnh minh họa: Internet

Cũng phải nhắc tới đường tài lộc, bạn kiếm được kha khá tiền nhờ vào đầu tư kinh doanh. Công việc diễn ra suôn sẻ, giúp bạn phát huy được hết khả năng của mình, việc làm ăn trên đà phát triển thì lợi nhuận cứ thế đổ về liên tiếp. Bạn có thể mở rộng quy mô để kiếm thêm những khoản khác nữa.

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