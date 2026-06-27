Chuỗi thành công giúp Dương Tử lập thành tích chưa từng có tại Bạch Ngọc Lan

Liên tiếp ghi dấu ấn bằng những bộ phim thuộc nhiều thể loại khác nhau, Dương Tử vừa lập kỷ lục mới tại Giải thưởng Bạch Ngọc Lan lần thứ 31.

Dương Tử tiếp tục khẳng định vị thế trên màn ảnh Hoa ngữ khi trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất tại diễn đàn khai mạc Giải thưởng Bạch Ngọc Lan lần thứ 31. Tại sự kiện, ba tác phẩm do nữ diễn viên đóng chính gồm Cây sinh mệnh, Quốc sắc phương hoa và Gia nghiệp liên tục được Cục trưởng Cục Quản lý Phim truyền hình thuộc Tổng cục Phát thanh - Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (NRTA) Phùng Thắng Dũng nhắc đến và đánh giá cao. Việc ba bộ phim được đề cập tổng cộng 9 lần không chỉ cho thấy sức ảnh hưởng của các dự án mà còn phản ánh sự ghi nhận dành cho hành trình chuyển mình trong diễn xuất của Dương Tử. Đây cũng là năm cô thiết lập cột mốc đáng chú ý khi trở thành nữ diễn viên thế hệ 9X đầu tiên nhận đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Bạch Ngọc Lan trong ba năm liên tiếp.

Thành tích này đến từ ba vai diễn hoàn toàn khác biệt. Ở Trường tương tư, Dương Tử ghi dấu với hình tượng giàu cảm xúc. Sang Quốc sắc phương hoa, cô hóa thân thành Hà Duy Phương – một nữ thương nhân xuất thân bình dân, kiên cường vượt qua định kiến để xây dựng sự nghiệp. Đến Cây sinh mệnh, nữ diễn viên tiếp tục gây bất ngờ khi vào vai nữ cảnh sát tuần tra bảo vệ hệ sinh thái vùng cao nguyên. Để hoàn thành vai diễn, cô dành nhiều tháng sinh hoạt tại Thanh Hải, quay phim ở độ cao hơn 4.000 m, giảm cân, để mặt mộc và thực hiện nhiều cảnh quay trong điều kiện khắc nghiệt.

Trong khi đó, Gia nghiệp đánh dấu bước thử sức mới của Dương Tử với hình tượng nghệ nhân gìn giữ nghề làm mực Huy Châu truyền thống. Bộ phim khai thác câu chuyện bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, đồng thời góp phần quảng bá văn hóa địa phương và thúc đẩy du lịch. Điểm đáng chú ý là cả ba dự án đều thuộc những thể loại khác nhau, từ hiện thực, cổ trang thương chiến đến phim văn hóa truyền thống. Điều này cho thấy Dương Tử không còn giới hạn bản thân trong một dạng vai quen thuộc mà liên tục mở rộng phạm vi diễn xuất. Theo giới chuyên môn, việc được đề cử liên tiếp tại Bạch Ngọc Lan – giải thưởng có hội đồng giám khảo thay đổi qua từng năm – là minh chứng rõ nét cho sự trưởng thành về nghề nghiệp và khả năng biến hóa của Dương Tử. Dù kết quả mùa giải năm nay ra sao, chuỗi thành tích ấn tượng cùng những dự án mang giá trị nghệ thuật và xã hội đã giúp nữ diễn viên trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ diễn viên trẻ Trung Quốc.

Gia Nghiệp của Dương Tử giữ phong độ ổn định nhưng chưa thể vượt Lưu Hạo Tồn Trong loạt phim đang phát sóng trên các nền tảng lớn thời gian gần đây, tâm điểm chú ý thuộc về Chủ Giác phát sóng trên CCTV tổng hợp. Các tác phẩm như Lương Trần Mỹ Cẩm, Diệu Nhãn hayVũ Lâm Linh dù có dàn diễn viên nổi bật nhưng đều chưa thể tạo được sức hút tương đương. Tác phẩm có thể “đọ sức” trực tiếp với Chủ Giác hiện nay chính là Gia Nghiệp của Dương Tử và Hàn Đông Quân, phát sóng khung giờ vàng trên CCTV phim truyền hình.

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