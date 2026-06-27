Chuỗi thành công giúp Dương Tử lập thành tích chưa từng có tại Bạch Ngọc Lan

Sao quốc tế 27/06/2026 06:30

Liên tiếp ghi dấu ấn bằng những bộ phim thuộc nhiều thể loại khác nhau, Dương Tử vừa lập kỷ lục mới tại Giải thưởng Bạch Ngọc Lan lần thứ 31.

Dương Tử tiếp tục khẳng định vị thế trên màn ảnh Hoa ngữ khi trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất tại diễn đàn khai mạc Giải thưởng Bạch Ngọc Lan lần thứ 31. Tại sự kiện, ba tác phẩm do nữ diễn viên đóng chính gồm Cây sinh mệnh, Quốc sắc phương hoa và Gia nghiệp liên tục được Cục trưởng Cục Quản lý Phim truyền hình thuộc Tổng cục Phát thanh - Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (NRTA) Phùng Thắng Dũng nhắc đến và đánh giá cao.

Việc ba bộ phim được đề cập tổng cộng 9 lần không chỉ cho thấy sức ảnh hưởng của các dự án mà còn phản ánh sự ghi nhận dành cho hành trình chuyển mình trong diễn xuất của Dương Tử. Đây cũng là năm cô thiết lập cột mốc đáng chú ý khi trở thành nữ diễn viên thế hệ 9X đầu tiên nhận đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Bạch Ngọc Lan trong ba năm liên tiếp.

Chuỗi thành công giúp Dương Tử lập thành tích chưa từng có tại Bạch Ngọc Lan - Ảnh 1Chuỗi thành công giúp Dương Tử lập thành tích chưa từng có tại Bạch Ngọc Lan - Ảnh 2

Thành tích này đến từ ba vai diễn hoàn toàn khác biệt. Ở Trường tương tư, Dương Tử ghi dấu với hình tượng giàu cảm xúc. Sang Quốc sắc phương hoa, cô hóa thân thành Hà Duy Phương – một nữ thương nhân xuất thân bình dân, kiên cường vượt qua định kiến để xây dựng sự nghiệp. Đến Cây sinh mệnh, nữ diễn viên tiếp tục gây bất ngờ khi vào vai nữ cảnh sát tuần tra bảo vệ hệ sinh thái vùng cao nguyên. Để hoàn thành vai diễn, cô dành nhiều tháng sinh hoạt tại Thanh Hải, quay phim ở độ cao hơn 4.000 m, giảm cân, để mặt mộc và thực hiện nhiều cảnh quay trong điều kiện khắc nghiệt.

Trong khi đó, Gia nghiệp đánh dấu bước thử sức mới của Dương Tử với hình tượng nghệ nhân gìn giữ nghề làm mực Huy Châu truyền thống. Bộ phim khai thác câu chuyện bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, đồng thời góp phần quảng bá văn hóa địa phương và thúc đẩy du lịch.

Chuỗi thành công giúp Dương Tử lập thành tích chưa từng có tại Bạch Ngọc Lan - Ảnh 3Chuỗi thành công giúp Dương Tử lập thành tích chưa từng có tại Bạch Ngọc Lan - Ảnh 4

Điểm đáng chú ý là cả ba dự án đều thuộc những thể loại khác nhau, từ hiện thực, cổ trang thương chiến đến phim văn hóa truyền thống. Điều này cho thấy Dương Tử không còn giới hạn bản thân trong một dạng vai quen thuộc mà liên tục mở rộng phạm vi diễn xuất.

Theo giới chuyên môn, việc được đề cử liên tiếp tại Bạch Ngọc Lan – giải thưởng có hội đồng giám khảo thay đổi qua từng năm – là minh chứng rõ nét cho sự trưởng thành về nghề nghiệp và khả năng biến hóa của Dương Tử. Dù kết quả mùa giải năm nay ra sao, chuỗi thành tích ấn tượng cùng những dự án mang giá trị nghệ thuật và xã hội đã giúp nữ diễn viên trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ diễn viên trẻ Trung Quốc.

Gia Nghiệp của Dương Tử giữ phong độ ổn định nhưng chưa thể vượt Lưu Hạo Tồn

Gia Nghiệp của Dương Tử giữ phong độ ổn định nhưng chưa thể vượt Lưu Hạo Tồn

Trong loạt phim đang phát sóng trên các nền tảng lớn thời gian gần đây, tâm điểm chú ý thuộc về Chủ Giác phát sóng trên CCTV tổng hợp. Các tác phẩm như Lương Trần Mỹ Cẩm, Diệu Nhãn hayVũ Lâm Linh dù có dàn diễn viên nổi bật nhưng đều chưa thể tạo được sức hút tương đương. Tác phẩm có thể “đọ sức” trực tiếp với Chủ Giác hiện nay chính là Gia Nghiệp của Dương Tử và Hàn Đông Quân, phát sóng khung giờ vàng trên CCTV phim truyền hình.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Gia Nghiệp của Dương Tử giữ phong độ ổn định nhưng chưa thể vượt Lưu Hạo Tồn

Gia Nghiệp của Dương Tử giữ phong độ ổn định nhưng chưa thể vượt Lưu Hạo Tồn

Cảnh hôn của Dương Tử và Hàn Đông Quân gây chú ý, 'Gia nghiệp' tăng sức hút ở chặng cuối

Cảnh hôn của Dương Tử và Hàn Đông Quân gây chú ý, 'Gia nghiệp' tăng sức hút ở chặng cuối

Dương Tử nói không với việc chạy show, dành thời gian cho bản thân và phim ảnh

Dương Tử nói không với việc chạy show, dành thời gian cho bản thân và phim ảnh

Dương Tử gây chú ý với loạt ảnh đóng máy phim mới 'Hoa Ngọc Lan Nở, Người Lại Đến'

Dương Tử gây chú ý với loạt ảnh đóng máy phim mới 'Hoa Ngọc Lan Nở, Người Lại Đến'

Phát ngôn nổi tiếng của Trương Nghệ Mưu gây chú ý trở lại giữa ồn ào của Dương Tử

Phát ngôn nổi tiếng của Trương Nghệ Mưu gây chú ý trở lại giữa ồn ào của Dương Tử

Gia Nghiệp chứng minh sức nóng bền bỉ của Dương Tử

Gia Nghiệp chứng minh sức nóng bền bỉ của Dương Tử

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 27/6/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 27/6/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/6/2026, 3 con giáp hứng trọn Lộc thiên hạ, tiền vàng thi nhau vào nhà, vận may đỏ chót, tương lai xán lạn

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/6/2026, 3 con giáp hứng trọn Lộc thiên hạ, tiền vàng thi nhau vào nhà, vận may đỏ chót, tương lai xán lạn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 27/6/2026, xòe tay hứng tiền, giàu có hết phần thiên hạ, tương lai trải thảm đỏ

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 27/6/2026, xòe tay hứng tiền, giàu có hết phần thiên hạ, tương lai trải thảm đỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 28/6/2026, 3 con giáp Thần Tài độ mệnh - Tài Lộc ập vào nhà, may túi ba gang đựng vàng đựng bạc, sự nghiệp lên hương

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 28/6/2026, 3 con giáp Thần Tài độ mệnh - Tài Lộc ập vào nhà, may túi ba gang đựng vàng đựng bạc, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 28/6/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí tràn đầy, sự nghiệp thăng tiến như 'cá gặp nước', hoan hỉ làm gì cũng ra tiền

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 28/6/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí tràn đầy, sự nghiệp thăng tiến như 'cá gặp nước', hoan hỉ làm gì cũng ra tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Chuỗi thành công giúp Dương Tử lập thành tích chưa từng có tại Bạch Ngọc Lan

Chuỗi thành công giúp Dương Tử lập thành tích chưa từng có tại Bạch Ngọc Lan

Sao quốc tế 2 giờ 36 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 28/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ quý nhân tụ hội, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tiền bạc ảm đạm, sự nghiệp đề phòng trắng tay

Tử vi Chủ Nhật 28/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ quý nhân tụ hội, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tiền bạc ảm đạm, sự nghiệp đề phòng trắng tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 27/6/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, Lộc Lá tứ phương đổ dồn vào nhà, may mắn ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 27/6/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, Lộc Lá tứ phương đổ dồn vào nhà, may mắn ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 27/6/2026, Thần Tài ban số sướng, 3 con giáp may mắn đủ đường, trúng số độc đắc, đổi đời giàu lên phút chốc

Đúng hôm nay, thứ Bảy 27/6/2026, Thần Tài ban số sướng, 3 con giáp may mắn đủ đường, trúng số độc đắc, đổi đời giàu lên phút chốc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Loại gia vị bán đầy chợ được ví như “vàng đen”, bổ đủ đường lại giúp phòng ngừa hàng loạt bệnh

Loại gia vị bán đầy chợ được ví như “vàng đen”, bổ đủ đường lại giúp phòng ngừa hàng loạt bệnh

Dinh dưỡng 4 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thông tin MỚI vụ chàng trai bị bạn bỏ lại sau khi ăn cua hoàng đế, tôm Alaska hết 16 triệu đồng

Thông tin MỚI vụ chàng trai bị bạn bỏ lại sau khi ăn cua hoàng đế, tôm Alaska hết 16 triệu đồng

Tử vi ngày mới, thứ Bảy 27/6/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ quý nhân tụ hội, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tiền bạc ảm đạm, sự nghiệp đề phòng trắng tay.

Tử vi ngày mới, thứ Bảy 27/6/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ quý nhân tụ hội, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tiền bạc ảm đạm, sự nghiệp đề phòng trắng tay.

Danh tính người tung tin tôm khô làm bằng cao su non ở Cà Mau

Danh tính người tung tin tôm khô làm bằng cao su non ở Cà Mau

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chân dung nam tài tử sát cánh cùng Chân Tử Đan trong giai đoạn khó khăn

Chân dung nam tài tử sát cánh cùng Chân Tử Đan trong giai đoạn khó khăn

Bạch Lộc, Vương Nhất Bác và loạt sao Hoa ngữ vướng tranh cãi về học vấn

Bạch Lộc, Vương Nhất Bác và loạt sao Hoa ngữ vướng tranh cãi về học vấn

Bạch Lộc ghi nhận thành tích nổi bật, vượt Địch Lệ Nhiệt Ba

Bạch Lộc ghi nhận thành tích nổi bật, vượt Địch Lệ Nhiệt Ba

Dù đứng đầu tỷ suất người xem, Xích Hạ vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều

Dù đứng đầu tỷ suất người xem, Xích Hạ vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều

Nữ diễn viên gây tranh luận khi đề cập đến đời sống hôn nhân của Hề Mộng Dao

Nữ diễn viên gây tranh luận khi đề cập đến đời sống hôn nhân của Hề Mộng Dao

Cộng đồng mạng tranh cãi khi DJ Koo liên tục kể về Từ Hy Viên

Cộng đồng mạng tranh cãi khi DJ Koo liên tục kể về Từ Hy Viên