Nữ diễn viên gây tranh luận khi đề cập đến đời sống hôn nhân của Hề Mộng Dao

Trong buổi phát sóng trực tiếp gần đây, Triệu Anh Tử cho rằng lý do Hề Mộng Dao có thể kết hôn với gia đình hào môn là vì “có thân hình đẹp”.

Nữ diễn viên Triệu Anh Tử đang trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc sau phát ngôn về cuộc hôn nhân của siêu mẫu Hề Mộng Dao trong buổi livestream ngày 21/6.

Trong lúc trò chuyện với khán giả, Triệu Anh Tử cho rằng Hề Mộng Dao có thể kết hôn với Hà Du Quân - con trai cố tỷ phú Hà Hồng Sân - nhờ sở hữu ngoại hình và vóc dáng nổi bật. Cô còn đưa ra ví dụ gây tranh cãi khi đặt giả thiết nếu Hề Mộng Dao không có vẻ ngoài thu hút thì liệu có thể bước chân vào gia đình hào môn hay không.

Phát biểu này nhanh chóng lan truyền trên Weibo, thu hút hàng triệu lượt thảo luận. Nhiều cư dân mạng nhận xét quan điểm của Triệu Anh Tử mang tính phiến diện, khi quy thành công trong hôn nhân của phụ nữ hoàn toàn cho ngoại hình, đồng thời bỏ qua những yếu tố quan trọng khác như sự nghiệp, học vấn, tính cách và năng lực cá nhân.

Không ít ý kiến nhấn mạnh rằng trước khi kết hôn, Hề Mộng Dao đã là một siêu mẫu quốc tế có chỗ đứng vững chắc trong làng thời trang. Bên cạnh ngoại hình, cô còn được đánh giá cao bởi sự độc lập, chỉ số cảm xúc tốt và cách ứng xử khéo léo. Theo nhiều khán giả, đây mới là những yếu tố góp phần xây dựng và duy trì một cuộc hôn nhân bền vững.

Một bộ phận công chúng cũng nghi ngờ Triệu Anh Tử cố tình đưa ra phát ngôn gây sốc để thu hút sự chú ý trong hoạt động livestream bán hàng. Nhiều bình luận cho rằng việc mang đời tư của nghệ sĩ khác ra bàn luận nhằm tăng tương tác là không phù hợp.

Hề Mộng Dao và Hà Du Quân đăng ký kết hôn từ năm 2019, hiện có hai con. Đầu tháng 6 năm nay, cặp đôi đã tổ chức hôn lễ tại Pháp sau nhiều năm trì hoãn vì các lý do gia đình và cá nhân.

Tiết lộ mối quan hệ đặc biệt giữa Hề Mộng Dao và chị gái Hà Du Quân Siêu mẫu Hề Mộng Dao và doanh nhân Hà Du Quân - con trai “trùm sòng bạc” Macau (Trung Quốc) Hà Hồng Sân - vừa tổ chức đám cưới tại lâu đài cổ hơn 1.000 năm tuổi Mont-Saint-Michel ở Pháp, sau 7 năm đăng ký kết hôn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-dien-vien-gay-tranh-luan-khi-e-cap-en-oi-song-hon-nhan-cua-he-mong-dao-762396.html