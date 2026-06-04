Hề Mộng Dao rơi nước mắt khi nghe Hà Du Quân thổ lộ trong hôn lễ

Sao quốc tế 04/06/2026 11:43

Hôn lễ Hề Mộng Dao và con trai tỷ phú thu hút hàng trăm triệu lượt xem trên Weibo, nhiều người cho biết từng không tin chuyện tình bền chặt nhưng đến nay cảm động vì những khoảnh khắc hạnh phúc của đôi vợ chồng.

Hôn lễ của người mẫu Hề Mộng Dao và doanh nhân Hà Du Quân diễn ra ngày 1/6 tại một lâu đài ở Pháp, trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Những khoảnh khắc cặp đôi trao nhau lời thề nguyện trong lễ cưới được lan truyền rộng rãi trên Weibo, thu hút hàng chục nghìn lượt chia sẻ và bình luận.

Trong giây phút xúc động trước gia đình và bạn bè, Hề Mộng Dao không giấu được nước mắt khi nhắc lại hành trình gần một thập kỷ bên người bạn đời. Người mẫu cho biết Hà Du Quân xuất hiện trong cuộc sống của cô như ánh nắng ấm áp, mang đến cảm giác bình yên và chỗ dựa vững chắc.

Hề Mộng Dao rơi nước mắt khi nghe Hà Du Quân thổ lộ trong hôn lễ - Ảnh 1Hề Mộng Dao rơi nước mắt khi nghe Hà Du Quân thổ lộ trong hôn lễ - Ảnh 2

Cô nhớ lại một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất khi Hà Du Quân lần đầu thổ lộ tình cảm. Thay vì đáp lại bằng lời yêu, cô chỉ nói “cảm ơn”, khiến anh bối rối. Với Hề Mộng Dao, đó lại là cách chân thành nhất để bày tỏ cảm xúc của mình thời điểm ấy. Theo cô, tình yêu không chỉ nằm ở những lời nói ngọt ngào mà còn được thể hiện qua sự đồng hành, che chở và cảm giác luôn có một mái nhà để trở về.

Người đẹp dành nhiều lời cảm ơn cho chồng vì đã cùng cô xây dựng tổ ấm hạnh phúc, luôn ở bên trong những giai đoạn quan trọng của cuộc đời. “Câu nói đồng ý năm đó vẫn là quyết định đẹp nhất trong cuộc đời em”, cô xúc động chia sẻ, đồng thời cảm ơn người bạn đời đã nắm tay mình suốt chín năm qua và thực hiện lời hứa về một đám cưới trọn vẹn.

Hề Mộng Dao rơi nước mắt khi nghe Hà Du Quân thổ lộ trong hôn lễ - Ảnh 3

Đáp lại, Hà Du Quân cũng có bài phát biểu đầy cảm xúc. Anh tiết lộ đã yêu Hề Mộng Dao ngay từ lần đầu gặp gỡ tại một chương trình truyền hình. Doanh nhân sinh năm 1995 cho biết điều khiến anh ngưỡng mộ không chỉ là nhan sắc nổi bật của vợ mà còn là sự độc lập, bản lĩnh và nỗ lực vươn lên bằng chính năng lực của cô.

Theo Hà Du Quân, Hề Mộng Dao luôn là nguồn động viên lớn nhất trong những giai đoạn khó khăn của anh. Sự bao dung, thấu hiểu và những lời khích lệ của cô đã giúp anh vượt qua nhiều thời điểm u tối. Anh cũng bày tỏ lòng biết ơn khi vợ mang đến cho gia đình hai người con, những “thiên thần nhỏ” làm cuộc sống thêm ý nghĩa.

Khép lại lời thề hẹn, Hà Du Quân cam kết sẽ luôn đồng hành, yêu thương và bảo vệ vợ trong mọi hoàn cảnh. Những chia sẻ chân thành của cặp đôi đã khiến nhiều khán giả xúc động. Trên Weibo, không ít người thừa nhận từng hoài nghi về chuyện tình của họ, nhưng nay bị chinh phục bởi sự gắn bó và những khoảnh khắc hạnh phúc mà cả hai dành cho nhau sau nhiều năm chung sống.

Siêu mẫu Hề Mộng Dao khoe vẻ kiêu sa trong đầm cưới của nhà thiết kế Việt

Siêu mẫu Hề Mộng Dao khoe vẻ kiêu sa trong đầm cưới của nhà thiết kế Việt

Rạng sáng 3/6, Hề Mộng Dao chia sẻ một số hình ảnh về đám cưới trên trang cá nhân, trong đó có bộ đầm voan của Diệp Yến.

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