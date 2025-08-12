Vừa qua, Hề Mộng Dao thu hút sự chú ý khi cùng chồng tới tham dự concert của Tạ Đình Phong tại Hàng Châu. Cô thậm chí còn khoe ảnh cùng ông xã chụp chung với Tạ Đình Phong trên mạng xã hội.

Siêu mẫu cũng chia sẻ thêm khoảnh khắc hai vợ chồng kề sát má, công khai thể hiện tình cảm. Đây được cho là động thái của Hề Mộng Dao nhằm gián tiếp phủ nhận tin đồn đổ vỡ tình cảm với chồng.

Trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, paparazzi ghi lại cảnh Hề Mộng Dao xuất hiện vui vẻ bên Hà Du Quân. Cả hai thoải mái tương tác, thậm chí còn tích cực vẫy tay chào người hâm mộ.

Việc Hề Mộng Dao có thể gặp gỡ, chụp ảnh cùng thần tượng Tạ Đình Phong ở hậu trường chắc chắn không thể thiếu sự “hỗ trợ” từ phía chồng. Xuất thân trong gia tộc danh giá, Hà Du Quân vốn có mối quan hệ thân thiết với chủ tịch công ty giải trí Anh Hoàng - nơi Tạ Đình Phong hoạt động.

Người hâm mộ cũng "soi" ra trong hậu trường, Hề Mộng Dao chào hỏi Tạ Đình Phong còn Hà Du Quân cầm quà gặp mặt. Hai bên trao đổi quà tặng, Tạ Đình Phong còn tặng riêng Hề Mộng Dao một chiếc áo thun có chữ ký.

Trước đó, Hà Du Quân - con trai của cố tỉ phú sòng bạc Macau (Trung Quốc) Hà Hồng Sân, và là chồng của siêu mẫu Victoria's Secret Hề Mộng Dao - bất ngờ vướng tin đồn có con riêng.

Blogger giải trí tung tin Hà Du Quân ngoại tình, có con riêng với nữ ca sĩ Yumi (thành viên nhóm nhạc By2). Đứa bé được nuôi dưỡng ở nước ngoài, không cho trở về Trung Quốc.

Ngoài ra, Hà Du Quân còn bị tố có quan hệ mập mờ với em gái cùng cha khác mẹ Hà Siêu Hân, kèm theo đó là những hình ảnh gần gũi của 2 anh em từng được đăng tải. Mặc dù không có bằng chứng cụ thể, nhưng những tin đồn này nhanh chóng gây xôn xao dư luận, từ khóa “Hà Du Quân” leo lên Top 1 xu hướng trên mạng xã hội Weibo.

Cư dân mạng cũng nhắc lại chuyện Hà Du Quân và Yumi từng bị cánh săn ảnh chụp được khoảnh khắc hẹn hò năm 2014, nhưng hai người không chính thức công khai. Điều này càng khiến tin đồn anh có con riêng với Yumi trở thành chủ đề bàn luận.

Tuy nhiên, chiều 31.7, Hà Du Quân chính thức lên tiếng phủ nhận tin đồn. Anh cho biết: “Mọi người đừng hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra, tôi còn chẳng hiểu nổi”.

Hà Du Quân giải thích, về tin đồn có con riêng với người phụ nữ khác sau lưng bà xã Hề Mộng Dao, anh đã đính chính từ năm 2019, và một lần nữa khẳng định “không có con riêng”.

Thiếu gia vua sòng bạc cũng tuyên bố tin đồn anh có quan hệ bất chính với em gái ruột là bịa đặt.

“Lúc đầu tôi nghĩ rằng những tin đồn vô lý đến mức này thì không cần lên tiếng, nhưng vì những người khác cũng bị liên lụy, nên tôi phải trịnh trọng tuyên bố: tất cả đều là bịa đặt”, Hà Du Quân viết.

Cuối cùng, anh cho rằng, cộng đồng mạng nên “tôn trọng phụ nữ”, đừng thấy họ chụp hình chung với người khác thì lập tức suy diễn về việc yêu đương, ngoại tình, có con…