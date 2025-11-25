La Chí Tường bí mật có con với trợ lý, lập di chúc ở tuổi 46

La Chí Tường kể chi tiết: "Hôm đó tôi đang đưa mẹ đi khám thì bác sĩ đột nhiên hỏi: 'Anh La, anh có biết anh bị trầm cảm không?'. Các bác sĩ bất ngờ phát hiện sóng não bất thường trong quá trình kiểm tra điện não đồ (EEG) của tôi và chẩn đoán tôi có xu hướng trầm cảm nặng". Ban đầu, anh không tin vào điều đó nhưng kết quả làm anh choáng váng. Anh đã bật khóc trong suốt quá trình kiểm tra. Để tránh làm mẹ lo lắng, anh luôn giả vờ mạnh mẽ, mỉm cười trong mỗi lần điều trị, nhưng sâu trong lòng lại rất sợ hãi.

Tham gia một talkshow giới thiệu sách ngày 17/11, diễn viên La Chí Tường chia sẻ anh bị mắc chứng trầm cảm cười - một dạng rối loạn cảm xúc, trong đó người bệnh che giấu nỗi buồn và sự giằng xé nội tâm bên dưới vẻ ngoài vui vẻ.

La Chí Tường thừa nhận đã lập di chúc hai năm trước, do bệnh tật, áp lực trong việc chăm sóc mẹ - người mắc bệnh Alzheimer hơn 10 năm nay, cộng thêm áp lực từ bạo lực mạng. Anh lo lắng "một ngày nào đó Chúa sẽ tắt công tắc của tôi, hoặc một tai nạn bất ngờ sẽ khiến gia đình tôi lâm vào cảnh khốn cùng".

Một số tin đồn nói La Chí Tường để lại toàn bộ tiền cho mẹ, trong khi thương hiệu thời trang đường phố của anh được giao cho người đại diện. La Chí Tường được cho nhận hai đứa con của người đại diện làm con nuôi.

Chia sẻ của La Chí Tường gây chú ý, không ít người cảm thông với hoàn cảnh, mong anh vượt qua bệnh tật, chăm sóc mẹ đau ốm. Trong khi đó, không ít người nghi ngờ anh "lấy bệnh tật ra thổi phồng để thu hút chú ý".

Ngoài ra, La Chí Tường mới đây vướng tin đã có 2 con chung với nữ trợ lý Tiểu Sương. Tuy nhiên, La Chí Tường ghi thông tin của 2 con trên giấy tờ là con nuôi.

Mới đây, công ty quản lý của La Chí Tường lên tiếng phủ nhận. Công ty cho biết: "Cộng đồng mạng những ngày qua đã lan truyền lượng lớn thông tin sai lệch về hôn nhân và tình trạng con cái của anh La Chí Tường. Những thông tin sai lệch này đã bị cố ý cắt ghép và bóp méo một cách tùy tiện, hoàn toàn sai lệch so với sự thật. Chúng tôi đã tiến hành điều tra và thu thập chứng cứ".

La Chí Tường sinh năm 1979, từng là ngôi sao được yêu thích bậc nhất tại Trung Quốc. Anh nổi tiếng với những bộ phim truyền hình ăn khách Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Mỹ nhân ngư, Tây Du Ký... Ngoài diễn viên, anh lấn sân làm ca sĩ, MC.

Tuy nhiên, sau scandal với Châu Dương Thanh, hình tường đẹp đẽ về La Chí Tường bị sụp đổ, địa vị giảm sút. Nam diễn viên bị các nhãn hàng quay lưng, khán giả Đại lục tẩy chay. Do đó, La Chí Tường trở về quê nhà, dùng sức ảnh hưởng của mình để bắt đầu lại.

Sau khi được dọn được trở lại showbiz vào năm 2021, La Chí Tường thường xuyên tạo chiêu trò gây sốc. Anh hóa thân và phát hành MV dưới hình tượng Chu Bích Thạch. Việc thường xuyên xuất hiện trong hình ảnh nữ tính khiến anh bị phản ứng tiêu cực.