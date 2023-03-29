Hậu được gỡ lệnh cấm sóng, La Chí Tường 'chuyển giới', sang Thái Lan kiếm sống

Sao quốc tế 29/03/2023 23:11

Tạo hình của La Chí Tường khi hoạt động tại Thái Lan khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây La Chí Tường đã trở thành đại sứ du lịch của một địa phương tại Thái Lan. Tuy nhiên, điều khiến công chúng bất ngờ là anh lại dùng thân phận "nữ phản diện Chu Bích Thạch" để hoạt động tại đây. Được biết, Chu Bích Thạch là nhân vật mà anh thủ vai trong Vườn Sao Băng bản chế lại khi tham gia vào chương trình Go Fighting vào năm 2016.

Hậu được gỡ lệnh cấm sóng, La Chí Tường 'chuyển giới', sang Thái Lan kiếm sống - Ảnh 1

Theo đó, không chỉ đóng vai Chu Bích Thạch để làm đại sứ du lịch, La Chí Tường còn giải gái để quay MV và tham gia vào chương trình tin tức Chào Buổi Sáng Thái Lan. Nam ca sĩ không ngần ngại mặc váy, trang điểm đậm và mang giày cao gót khi xuất hiện trước công chúng.

Hậu được gỡ lệnh cấm sóng, La Chí Tường 'chuyển giới', sang Thái Lan kiếm sống - Ảnh 2

Trước đó, tạo hình Chu Bích Thạch của La Chí Tường được người dân Thái Lan yêu thích khi nam ca sĩ đã cho ra mắt MV với nhiều địa điểm tại xứ sở Chùa Vàng vào cuối năm 2022. Tài tử sau đó hứa hẹn sẽ ra một đĩa đơn chính thức lấy bối cảnh tại Thái Lan với thân phận Chu Bích Thạch.

Hậu được gỡ lệnh cấm sóng, La Chí Tường 'chuyển giới', sang Thái Lan kiếm sống - Ảnh 3

Trước đó, vào đầu năm 2020, La Chí Tường bị bạn gái 9 năm là hotgirl Châu Dương Thanh công khai nhiều bí mật đen tối về anh. Theo đó, nam ca sĩ bị tố lăng nhăng, thường xuyên tham gia các bữa tiệc thác loạn và có sở thích tình dục kỳ lạ,...

Sau khi loạt bí mật về đời tư bị phanh phui, La Chí Tường thừa nhận tất cả và bị công chúng tẩy chay, đề nghị giải nghệ. Trong suốt hơn 2 năm tạm ngưng hoạt động, nam ca sĩ vẫn sống bình thản và không chịu áp lực kinh tế do khối tài sản khổng lồ tích trữ được sau nhiều năm lăn lộn trong ngành giải trí.

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