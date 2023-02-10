Sau khi bị 'phong sát' bị bê bối tình ái, La Chí Tường cố gầy dựng lại sự nghiệp

Dù xuất hiện với vẻ bề ngoài vẫn rất phong độ và bắt mắt, nhưng ánh hào quang và sức hút của La Chí Tường đã giảm hẳn, không còn như trước.

Mới đây, la Chí Tường công bố đoạn video anh tham gia buổi lễ khai trương một cửa hàng ở Singapore nhằm để mọi người thấy rằng anh ấy có sự đột phá mới trong công việc.

Sau khi bị "phong sát" tại Trung Quốc, giờ đây dù nam ca sĩ có "tái xuất" trở lại với showbiz Đài Loan (Trung Quốc), những thành quả mà anh có thể đạt được tại thị trường này cũng sẽ chẳng là bao khi đã để mất đi thị trường giải trí to lớn và đầy tiềm năng.

La Chí Tường bị hủy hoại sự nghiệp bởi một cô gái. Ảnh: Internet

Quay trở lại vào tháng 4/2020, ngôi sao 7X khiến làng giải trí Hoa ngữ “dậy sóng” khi bị bạn gái lâu năm là Châu Dương Thanh “bóc phốt”.

Người đẹp tố tài tử phim Mỹ nhân ngư lăng nhăng, tán tỉnh nhiều cô gái sau lưng mình, yêu đương bừa bãi, xem phụ nữ như trò tiêu khiển, tiệc tùng thác loạn, quan hệ tập thể... Không lâu sau khi bị phanh phui, La Chí Tường lên tiếng xin lỗi tình cũ cùng những cô gái từng bị mình lừa dối. Bê bối khiến danh tiếng, sự nghiệp của nam ca sĩ tuột dốc không phanh. Nghệ sĩ bị loại khỏi nhiều chương trình, các nhãn hàng lần lượt quay lưng trong khi công chúng “tẩy chay” kịch liệt.

La Chí Tường sau đó lên tiếng xin lỗi bạn gái cũ cùng những người có liên quan bị anh lừa dối tình cảm. Việc xin lỗi của La Chí Tường không được khán giả chấp nhận. Vụ scandal khiến anh bị gạch tên khỏi chương trình, dự án phim. Anh cũng bồi thường thiệt hại cho các đối tác quảng cáo 100 triệu nhân dân tệ (khoảng 330 tỷ đồng).

Tổng cục Phát thanh, truyền hình thời gian qua ban hành quy định cấm sóng với những nghệ sĩ vi phạm pháp luật lẫn đạo đức. Họ không được phép lên truyền hình, các hoạt động nghệ thuật đều bị "đóng băng". Cùng với La Chí Tường, một số sao hạng A bị ảnh hưởng nặng nề như: Trịnh Sảng, Ngô Diệc Phàm, Phạm Băng Băng, Lý Tiểu Lộ...

Sinh năm 1979, La Chí Tường được biết đến là ca sĩ - diễn viên đình đám tại Đài Loan. Nghệ sĩ gia nhập làng giải trí từ giữa thập niên 1990, từng khuynh đảo làng nhạc với các album, bản hit ăn khách như: Show time, Love Expert, Twinkle, One Man Show, Only You… Cùng với đó, anh được biết đến với khả năng vũ đạo đỉnh cao và được mệnh danh là Asia's Dancing King. Bên cạnh âm nhạc, La Chí Tường còn lấn sân sang diễn xuất khi ghi dấu ấn qua các bộ phim: Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài (2000), Khoảnh khắc ngọt ngào, Lửa bóng rổ, Chuyển giác gặp tình yêu, Mỹ nhân ngư…