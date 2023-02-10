Vừa qua, Lữ Lệ Quân hoàn tất thủ tục sang nhượng căn hộ hạng sang ở Wanchai. Giá giao dịch là 40 triệu HKD (5 triệu USD), thấp hơn 16% giá thị trường.

Mới đây, truyền thông Hong Kong đưa tin, gần đây, cựu nghệ sĩ Lữ Lệ Quân phải cầu cứu chồng cũ là tỷ phú Lưu Loan Hùng sau khi thất bại nghiêm trọng trong kinh doanh. Từ đầu năm đến nay, Lữ Lệ Quân đã bán tháo hai bất động sản giá trị cao ở Hong Kong cho chồng cũ để giải quyết các món nợ chồng chất.

Ngoài ra, Lưu Loan Hùng còn tiếp quản dãy văn phòng thuộc tầng 3 trung tâm Tài chính Viễn Đông của vợ cũ với giá 100 triệu NDT (12,7 triệu USD). Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán bất động sản đều được tỷ phú Hong Kong chuyển thẳng vào tài khoản của chủ nợ của Lữ Lệ Quân.

Lưu Loan Hùng dự tính để vợ ba Trần Khải Vận sở hữu ngôi nhà. Lữ Lệ Quân và hai con muốn tiếp tục sống ở đây phải trả tiền thuê hàng tháng cho ông. Sự tuyệt tình của Lưu Loan Hùng là vì hận vợ cũ từng bỏ mặc ông trong thời khắc sinh tử để chạy theo tiếng gọi đồng tiền.

Tỷ phú Lưu Loan Hùng và Lữ Lệ Quân thời còn gắn bó. Ảnh: Internet

Lữ Lệ Quân là một trong những bóng hồng xinh đẹp từng xuất hiện trong cuộc đời của tỷ phú Hong Kong - Lưu Loan Hùng. Ông Lưu là nhà đầu tư bất động sản sở hữu 61% cổ phần của Tập đoàn bất động sản Chinese Estates Holdings.

Năm 2023, ông xếp thứ 155 trong danh sách tỷ phú toàn cầu, với tài sản 13,2 tỷ USD, theo Forbes. Sự giàu có và danh tiếng của Lưu Loan Hùng giúp ông gắn liền với nhiều người đẹp của làng giải trí như cựu Hoa hậu Lý Gia Hân, nữ diễn viên Quan Chi Lâm. Lữ Lệ Quân là một trong số đó.

Trong thời gian học tập ở nước ngoài, Lữ Lệ Quân làm nhân viên bán thời gian tại một cửa hàng thời trang cao cấp. Tại đây, cô kết thân với nữ luật sư Vương Dĩnh Dư. Khi đó, Vương Dĩnh Dư là bạn gái của ông trùm bất động sản Lưu Loan Hùng.

Thông qua mối quan hệ với Vương Dĩnh Dư, Lữ Lệ Quân tiếp cận Lưu Loan Hùng và lọt vào mắt xanh của tỷ phú hơn cô 26 tuổi. Năm 2001, Lữ Lệ Quân trở thành bà hai của tỷ phú họ Lưu.

Năm 2016, tỷ phú Lưu Loan Hùng công khai thừa nhận đã chia tay Lữ Lệ Quân từ đầu năm 2014. Đồng thời, ông cũng kết hôn với Trần Khải Vận. "Tôi chia tay Lữ Lệ Quân vì cô ta tham lam, ích kỷ", tỷ phú họ Lưu giải thích lý do kết thúc chuyện tình với người đẹp họ Lữ.

Đại gia Hong Kong cho biết, ông đã dàn xếp ổn thỏa vụ chia tay với số tiền 2 tỷ HKD (hơn 6 nghìn tỷ đồng), quà tặng là nhà, xe, trang sức và đồ hiệu không đòi lại. Số tiền này dư sức giúp mẹ con Lữ Lệ Quân có cuộc sống xa hoa. Tuy nhiên, họ không có tên trong di chúc của tỷ phú họ Lưu.

Năm 2020, Lữ Lệ Quân quyết định đổi tên thành Lữ Bội Lâm và khẳng định đoạn tuyệt với tỷ phú họ Lưu. Người đẹp tự bỏ tiền đầu tư vào bất động sản và cổ phiếu, thành lập quỹ cá nhân và sử dụng các mối liên hệ mà cô tích lũy được khi ở bên tỷ phú họ Lưu để kiếm tiền.

Tuy nhiên giới chuyên gia nhận định, sự non nớt của người đẹp họ Lữ và tình hình tài chính biến động những năm qua khiến cô rơi vào cảnh nợ nần. Mỹ nhân thế hệ 7X đang xoay xở trả hàng trăm triệu USD cho nhà đầu tư để tránh bị kiện và ngồi tù.