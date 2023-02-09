Nhiều người tình cờ gặp đều khen ngợi Quách Bích Đình sở hữu gương mặt và vóc dáng đẹp, dịu dàng và giỏi chăm em bé. Bên cạnh đó, có không ít bình luận cho rằng nữ diễn viên ăn mặc luộm thuộm.

Mới đây, nhiều cư dân mạng bắt gặp Quách Bích Đình và Hướng Tả đưa con đi chơi. Cặp đôi thoải mái xuất hiện ở những nơi công cộng bất chấp việc trở thành tâm điểm chú ý.

Thậm chí có thể thấy áo phông của cô có phần nhăn nhúm, trong khi áo khoác cũng chưa lột hết phần mũ. Ngoài ra, chứng rụng tóc sau sinh cũng khiến cô bị hói một mảng.

Người hâm mộ bênh vực việc cô phải chăm sóc 2 con nhỏ. Tuy nhiên dễ thấy mỗi lần ra ngoài, luôn có ít nhất 2 bảo mẫu đi theo vợ chồng nhà họ Hướng.

Thời gian qua, hôn nhân của Quách Bích Đình và Hướng Tả gặp sóng gió. Tháng 7/2022, Hướng Tả vướng nghi vấn ngoại tình khi đưa cô gái lạ về nhà tại Bắc Kinh và qua đêm trong thời gian vợ ở cữ sau sinh. Con trai của ông trùm showbiz Hong Kong còn bị tung tin nhắn gạ tình bạn gái cũ là người mẫu Tiểu Hồ Tịnh.

Sau khi Hướng Tả vướng bê bối, nữ diễn viên để chế độ tài khoản riêng tư, ẩn toàn bộ khoảnh khắc tình cảm của cả hai.

Trước hàng loạt tin tức tiêu cực về hôn nhân, Quách Bích Đình vẫn giữ im lặng, trong khi Hướng Tả kín đáo, không xuất hiện trong các hoạt động ở showbiz. Ngày 14/1 vừa qua, họ có lần đầu xuất hiện bên nhau sau 6 tháng.

Được biết, cô và Hướng Tả đính hôn chỉ sau 3 tháng hẹn hò. Tình cảm của cả hai được công chúng biết đến rộng rãi vì họ liên tiếp tham gia 2 show truyền hình cùng nhau. Đến tháng 10/2019, cặp đôi sang Italy tổ chức hôn lễ và 9 tháng sau đó mới đăng ký kết hôn.

Người đẹp lần lượt hạ sinh 2 người con vào tháng 10/2020 và tháng 7/2022. Theo báo chí Hong Kong, vợ chồng ông Hướng Hoa Cường chia sẻ việc tặng biệt thự, trang sức kim cương, đồ hiệu xa xỉ khi Quách Bích Đình sinh 2 con.

Quách Bích Đình sinh năm 1984, tại Đài Loan. Cô mang hai dòng máu Trung - Mỹ. Năm 18 tuổi, Quách Bích Đình bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật với vai trò người mẫu. Năm 2003, cô tham gia MV của Trần Dịch Tấn, Tiêu Kính Đằng, Vương Lực Hoành. Đây là cơ duyên giúp cô đến với lĩnh vực phim ảnh.

Năm 2006, Quách Bích Đình có vai diễn đầu tay trong phim Golden Age, bên cạnh Lam Chính Long và Huỳnh Thánh Y. Sau đó, nữ diễn viên góp mặt trong Tiểu thời đại 1,2,3, Đây khoảng sao trời kia khoảng biển, Nhân tài kiệt xuất Hoàng Phi Hồng… Giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, Quách Bích Đình là minh tinh Đài Loan được săn đón.