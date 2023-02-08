Huỳnh Hiểu Minh lộ ảnh thân mật bên nữ doanh nhân giàu có

Sao quốc tế 08/02/2023 17:12

Hình ảnh thân mật mới đây của Huỳnh Hiểu Minh và một người phụ nữ đang trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng.

Mới đây, thợ săn ảnh xứ Trung đã ghi lại được khoảnh khắc nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh có loạt cử chỉ thân mật bên một người phụ nữ giàu có. Cả hai vô tư vuốt má nhau và còn ôm ấp khi họ đi ăn tại một nhà hàng ở khách sạn sang trọng.

Huỳnh Hiểu Minh lộ ảnh thân mật bên nữ doanh nhân giàu có - Ảnh 1
Huỳnh Hiểu Minh lộ ảnh thân mật bên nữ doanh nhân giàu có - Ảnh 2
Huỳnh Hiểu Minh lộ ảnh thân mật bên nữ doanh nhân giàu có - Ảnh 3
Huỳnh Hiểu Minh lộ ảnh thân mật bên nữ doanh nhân giàu có - Ảnh 4
Huỳnh Hiểu Minh lộ ảnh thân mật bên nữ doanh nhân giàu có - Ảnh 5
Huỳnh Hiểu Minh và người phụ nữ có hành động thân mật trong nhà hàng. Ảnh: Internet

Không những vậy, khi rời nhà hàng, nam tài tử còn trực tiếp đưa người phụ nữ ra xe. Dù ở chốn đông người qua lại, nhưng người phụ nữ vẫn vô tư ôm Huỳnh Hiểu Minh một lúc lâu và sau đó cả hai cùng lên xe rời đi.

Huỳnh Hiểu Minh lộ ảnh thân mật bên nữ doanh nhân giàu có - Ảnh 6
Huỳnh Hiểu Minh lộ ảnh thân mật bên nữ doanh nhân giàu có - Ảnh 7
Tài tử "Thần điêu đại hiệp" đưa người phụ nữ ra xe. Ảnh: Internet

Theo nguồn tin cho biết, người phụ nữ vô tư ôm Huỳnh Hiểu Minh một cách thân mật này chính là nữ doanh nhân giàu có nổi tiếng Chung Lệ Phương. Cô là là người sáng lập kiêm chủ tịch của một công ty truyền thông văn hóa từng sản xuất một số bộ phim như Tương Ái, Kiếm Vũ, No Man's Land...

Huỳnh Hiểu Minh lộ ảnh thân mật bên nữ doanh nhân giàu có - Ảnh 8
Nữ doanh nhân quyền lực Chung Lệ Phương. Ảnh: Internet

Năm 2013, Chung Lệ Phương được chọn là một trong những nữ doanh nhân có ảnh hưởng nhất ở Trung Quốc, và trong nhiều năm tiếp theo, cô liên tục lọt vào danh sách 40 doanh nhân ưu tú trên 40 tuổi của Trung Quốc.

Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby thông báo ly hôn vào đầu năm 2022. Dù đường ai nấy đi, cả hai vẫn sẽ dành thời gian cùng nuôi dưỡng con trai Tiểu Hải Miên.

Huỳnh Hiểu Minh lộ ảnh thân mật bên nữ doanh nhân giàu có - Ảnh 9
Huỳnh Hiểu Minh và vợ cũ Angelababy. Ảnh: Internet

Kể từ tháng 5/2022, họ Huỳnh liên tiếp vướng vào ồn ào tình ái với hotgirl Diệp Kha. Những bài báo về chuyện tình cảm của anh ngập tràn khắp mạng xã hội.

Cặp đôi nhiều lần bị bắt gặp hẹn hò nhưng không công khai tình cảm. Gần đây nhất, nam diễn viên cùng bạn gái mới xem triển lãm tranh. Anh còn bị khán giả bắt gặp đi leo núi với người đẹp.

Hồi tháng 10 năm ngoái, khi Huỳnh Hiểu Minh về quê nhà Thanh Đảo, Trung Quốc nghỉ ngơi một thời gian, nam diễn viên cũng đưa Diệp Kha về cùng.

Huỳnh Hiểu Minh lộ ảnh thân mật bên nữ doanh nhân giàu có - Ảnh 10
Thời gian qua, Huỳnh Hiểu Minh dính tin đồn hẹn hò với hotgirl Diệp Kha. Ảnh: Internet

So với thời yêu Angelababy, Huỳnh Hiểu Minh hiện kín tiếng trong việc hẹn hò Diệp Kha. Nữ người mẫu cũng bằng lòng với chuyện tình "nửa kín, nửa mở" bên Huỳnh Hiểu Minh. Cô không muốn vội vàng công khai hay gây áp lực cho bạn trai.

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