Lộ bằng chứng Huỳnh Hiểu Minh muốn tái hợp với Angelababy?

Tuy nhiên mới đây, khi nam diễn viên đăng ảnh chụp chung với gia đình trong dịp năm mới trên mạng Weibo, vô tình bị cư dân mạng phát hiện anh vẫn còn đeo chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út. Chi tiết này khiến dân tình nghi vấn rằng có thể nam diễn viên vẫn muốn tái hôn với vợ cũ Angelababy dù họ đã ly hôn được một năm.

Cuối tháng 1/2022, Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy tuyên bố chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 7 năm, để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ. Hậu chia tay vợ cũ, Huỳnh Hiểu Minh dính tin đồn hẹn hò với hot girl Diệp Kha.

Cặp đôi diễn viên kết hôn năm 2015 tại Thượng Hải. Hôn lễ của họ được tổ chức xa hoa, tiêu tốn 40 triệu USD, các khách mời đều là sao hạng A. Trước đó, cả hai có 6 năm hẹn hò trong bí mật. Thời điểm này, Angelababy bị cho là "tiểu tam", xen vào mối quan hệ của Huỳnh Hiểu Minh khi anh đang hẹn hò với Lý Phi Phi. Cả hai nhân vật không lên tiếng đính chính mặc những lời bàn tán từ dư luận.

Tổ ấm của đôi vợ chồng luôn ngập tràn màu hồng trong 3 năm đầu kết hôn. Vào các dịp lễ Tết hay kỷ niệm ngày cưới, họ cùng ăn tiệc, đi du lịch và ghi lại những khoảnh khắc lãng mạn để chia sẻ với fan.

Việc "về chung một nhà" cũng giúp đôi vợ chồng trở thành cặp đôi có khả năng kiếm tiền số 1 làng giải trí. Hàng loạt lời mời làm việc từ các nhãn hàng, tạp chí, sự kiện và các dự án phim bom tấn.

Quãng thời gian bên nhau, nam diễn viên sinh năm 1977 nổi tiếng yêu chiều vợ, thường xuyên có những hành động thể hiện bày tỏ tình cảm với vợ. Lúc chưa kết hôn, vì Angelababy thích ăn kem, anh không ngại mua hết kem của cả con phố.

Năm 2017, cặp đôi chào đón con trai chào đời, đặt tên là "Tiểu Bọt Biển". Cả hai chủ động giảm bớt lượng công việc, dành thời gian để được gần gũi tổ ấm nhỏ. Họ trở thành gia đình kiểu mẫu trong mắt khán giả.

Vậy nhưng ngày tháng vui vẻ của cuộc hôn nhân không kéo dài. Từ cuối năm 2018, cả hai dần có sự xa cách. Họ không chia sẻ hình ảnh hay nhắc về đối phương trên mạng xã hội. Những hình ảnh truyền thông thu nhặt được từ cặp đôi cũng vắng bóng những khoảnh khắc mặn nồng, nắm tay không rời như trước.

Cuộc hôn nhân được cho là kết thúc từ cuối năm 2020. Tuy nhiên, cả hai vẫn không tiện công bố vì còn ràng buộc hợp đồng với nhãn hàng. Những ngày đầu năm 2022, họ chính thức thông báo chấm dứt cuộc hôn nhân. Nhiều người bàn tán về nguyên nhân khiến mối quan hệ chấm dứt song cả hai hiện giữ động thái im lặng tuyệt đối.