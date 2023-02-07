Đổng Khiết và con trai lần đầu lộ diện sau tin đồn tái hợp chồng cũ

Sao quốc tế 07/02/2023 09:10

"Chúc Anh Đài" Đổng Khiết và con trai Đỉnh Đỉnh xuất hiện tại sân bay Bắc Kinh, nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông.

Những ngày qua, tin đồn nữ diễn viên Đổng Khiết tái hợp chồng cũ Phan Việt Minh nhận được sự quan tâm từ dư luận. Truyền thông Trung Quốc cho biết, mới đây, nhân dịp sinh nhật lần thứ 14 của con trai Đỉnh Đỉnh, nam diễn viên Phan Việt Minh đã chia sẻ một video con trai với lời nhắn: "Con trai đẹp trai quá, sinh nhật vui vẻ nhé con!".

Đáng chú ý, Phan Việt Minh còn đính kèm tên của vợ cũ Đổng Khiết. Diễn viên 43 tuổi trả lời chồng cũ: "Con nhất định ngày một tốt hơn". Cùng ngày, Đổng Khiết theo dõi tài khoản của Phan Việt Minh. Khi vợ chồng mâu thuẫn năm 2013, cô từng hủy theo dõi Phan Việt Minh.

Do đó, truyền thông Trung Quốc cho rằng Đổng Khiết và chồng cũ Phan Việt Minh đã tái hợp sau nhiều năm căng thẳng.

Đổng Khiết và con trai lần đầu lộ diện sau tin đồn tái hợp chồng cũ - Ảnh 1
Đổng Khiết và Phan Việt Minh. Ảnh: Internet

Hôm 6/2, Đổng Khiết và con trai Đỉnh Đỉnh xuất hiện tại sân bay Bắc Kinh, thu hút sự chú ý của truyền thông. Trong những hình ảnh được phóng viên ghi lại, có thể thấy ở tuổi 14, Đỉnh Đỉnh cao vượt mẹ, vóc dáng gầy mảnh khảnh. Đổng Khiết giữ tác phong mặc đồ đơn giản quen thuộc.

Đổng Khiết và con trai lần đầu lộ diện sau tin đồn tái hợp chồng cũ - Ảnh 2
Đổng Khiết và con trai lần đầu lộ diện sau tin đồn tái hợp chồng cũ - Ảnh 3
Đổng Khiết xuất hiện cùng con trai tại sân bay. Ảnh: Internet

Thấy phóng viên, Đổng Khiết vui vẻ chào, Đỉnh Đỉnh cũng vui vẻ đáp lễ. Theo tờ Sohu, gương mặt Đỉnh Đỉnh "đặc biệt tươi tắn", ánh mắt cậu lộ rõ sự phấn chấn. Đỉnh Đỉnh sống với mẹ từ nhiều năm qua, kể từ khi bố mẹ ly hôn.

Đổng Khiết và con trai lần đầu lộ diện sau tin đồn tái hợp chồng cũ - Ảnh 4
Đổng Khiết và con trai lần đầu lộ diện sau tin đồn tái hợp chồng cũ - Ảnh 5

Cậu bé được nhận xét ngoan ngoãn, hiền lành, rất thương mẹ và đặc biệt ít nói. Hiếm khi Đỉnh Đỉnh bày tỏ cảm xúc trước ống kính ký giả. Tuy nhiên, tâm trạng Đỉnh Đỉnh khi tiếp xúc với cánh ký giả hôm 6/2 đặc biệt vui vẻ.

Đổng Khiết và con trai lần đầu lộ diện sau tin đồn tái hợp chồng cũ - Ảnh 6

Đổng Khiết và Phan Việt Minh kết hôn năm 2009 và từng được coi là cặp "kim đồng ngọc nữ" của giới giải trí Hoa ngữ. Họ không chỉ là những diễn viên thực lực, ngoại hình tương xứng, còn có mối tình khắc cốt ghi tâm vượt qua nhiều khó khăn. Khi chồng bị tai nạn, Đổng Khiết hết lòng chăm sóc, động viên Phan Việt Minh.

Tuy nhiên, đến năm 2012, Đổng Khiết tố cáo ông xã là người rượu chè cờ bạc, bạo hành gia đình và xin ly hôn. Khi thủ tục ly hôn chưa giải quyết xong, năm 2013, nữ diễn viên lộ ảnh thân thiết với nam đồng nghiệp Vương Đại Trị khi đi nghỉ dưỡng ở Tam Á. Đáng nói, lúc này Vương Đại Trị đã có gia đình.

Do đó, từ vị thế "ngọc nữ màn ảnh", người phụ nữ số khổ khi bị chồng phụ bạc, Đổng Khiết nhận chỉ trích thậm tệ. Tai tiếng đời tư khiến Đổng Khiết thân bại danh liệt. Từ sao hạng A được săn đón, cô trở thành "con ghẻ" trong mắt nhiều nhà sản xuất. Những năm qua, Đổng Khiết nỗ lực quay lại làng giải trí để lấy lại thiện cảm của khán giả nhưng vẫn bị xếp vào nhóm minh tinh bị công chúng ghét nhất.

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