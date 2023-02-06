Tài tử Trương Gia Huy lý giải phải xúc miệng sau cảnh hôn với Hoa hậu chuyển giới đẹp nhất Thái Lan

Sao quốc tế 06/02/2023 14:14

Trương Gia Huy nói tấm hình hậu trường chụp cảnh anh súc miệng sau cảnh hôn Nong Poy có thể khiến mọi người hiểu nhầm rằng tài tử ghét người chuyển giới.

Gây chú ý bậc nhất những ngày gần đây là thông tin lên xe hoa của "mỹ nhân chuyển giới đẹp nhất Thái Lan" Nong Poy. Không chỉ gây ấn tượng bởi chuyện đời của mình mà Nong Poy còn chứng tỏ được bản thân ở vai trò hoa hậu, người mẫu và nhất là diễn viên. Có giai đoạn, cô khiến khán giả thị trường Hoa ngữ phải "rần rần" vì vai diễn đầu tay của mình.

Tài tử Trương Gia Huy lý giải phải xúc miệng sau cảnh hôn với Hoa hậu chuyển giới đẹp nhất Thái Lan - Ảnh 1
Nong Pay - Hoa hậu chuyển giới đẹp nhất Thái Lan - sắp lên xe hoa với bạn trai doanh nhân. Ảnh: Internet

Khoảng đầu thập niên 2010, Nong Poy có cơ hội "bén duyên" với làng phim Hoa ngữ. Cô hợp tác với nhiều ngôi sao hàng đầu, tỏa sáng trong dự án Tảo Độc do Cổ Thiên Lạc, Trương Gia Huy... đóng chính. Trong phim cô và Trương Gia Huy có cảnh ôm hôn nồng nhiệt nổi tiếng. Tài tử nói anh chưa từng đóng cảnh hôn nào lâu và cháy bỏng đến vậy và có cảm giác nghẹt thở như sắp ngất đi.

“Trong lòng tôi mâu thuẫn, cảm giác này ám ảnh tôi suốt một tuần liền. Trở về nhà, tôi phải xem những phim nóng loại A của Nhật để cân bằng lại xu hướng giới tính của mình”, nam diễn viên chia sẻ.

Tài tử Trương Gia Huy lý giải phải xúc miệng sau cảnh hôn với Hoa hậu chuyển giới đẹp nhất Thái Lan - Ảnh 2
Tài tử Trương Gia Huy lý giải phải xúc miệng sau cảnh hôn với Hoa hậu chuyển giới đẹp nhất Thái Lan - Ảnh 3
Trương Gia Huy và Nong Poy yêu nhau, có cảnh hôn trong phim "Tảo Độc". Ảnh: Internet

Ở video hậu trường cho thấy Trương Gia Huy đã vội vàng đi súc miệng sau cảnh hôn. Loạt hành động, chia sẻ của Trương Gia Huy đã dấy lên nhiều tranh cãi. Nhiều người cho rằng nam tài tử tỏ ý kỳ thị Nong Poy là người chuyển giới.

Tài tử Trương Gia Huy lý giải phải xúc miệng sau cảnh hôn với Hoa hậu chuyển giới đẹp nhất Thái Lan - Ảnh 4
Trương Gia Huy súc miệng sau cảnh hôn táo bạo với Nong Poy. Ảnh: Internet

Tuy nhiên sau đó, Trương Gia Huy đã giải thích hành động này trong họp báo phim: “Tôi hiểu Nong Poy và biết giới tính của cô ấy nhưng việc hôn cô ấy vẫn khiến tôi choáng. Tôi không muốn đề cập nhiều về chuyện này, tấm hình hậu trường kia có thể khiến mọi người hiểu nhầm rằng tôi ghét người chuyển giới”.

Tài tử từng tiết lộ anh khó xử và ngại ngùng khi biết bạn diễn của mình là người chuyển giới. Tuy nhiên trải qua quá trình làm việc, tiếp xúc, Trương Gia Huy hợp tác ăn ý, vui vẻ, coi Nong Poy là phụ nữ thực thụ.

Thậm chí trong quá trình làm việc, Nong Poy chủ động gần gũi với Trương Gia Huy khiến nhiều người nghi ngờ cô có tình cảm với anh. Song tài tử cho rằng đó không phải là tình ý mà là sự chuyên nghiệp. Sau này, Trương Gia Huy và Nong Poy vẫn giữ mối quan hệ thân thiết. 

Tài tử Trương Gia Huy lý giải phải xúc miệng sau cảnh hôn với Hoa hậu chuyển giới đẹp nhất Thái Lan - Ảnh 5
Tài tử Hong Kong và Nong Poy giữ mối quan hệ thân thiết sau lần hợp tác chung. Ảnh: Internet

Trương Gia Huy sinh năm 1964 và được biết đến là một trong những nam diễn viên đắt giá nhất của màn ảnh Hong Kong. Ngôi sao tài danh nhận được nhiều giải thưởng danh giá trong đó có 2 giải Kim Tượng, 1 giải Kim Mã.

Tài tử Trương Gia Huy lý giải phải xúc miệng sau cảnh hôn với Hoa hậu chuyển giới đẹp nhất Thái Lan - Ảnh 6

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất thành công, Trương Gia Huy còn được công chúng ngưỡng mộ bởi chuyện tình sâu đậm kéo dài hơn 30 năm với mỹ nhân nức tiếng một thời Quan Vịnh Hà. Trải qua bao sóng gió, âm thầm bên nhau suốt nhiều năm, cặp tài tử - minh tinh lừng danh kết hôn hồi 2003 và có một con gái.

Tài tử Trương Gia Huy lý giải phải xúc miệng sau cảnh hôn với Hoa hậu chuyển giới đẹp nhất Thái Lan - Ảnh 7

Nong Poy tên thật là Treechada Petcharat, sinh năm 1986, đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế năm 2004. Vẻ đẹp của cô ngày càng hoàn thiện và trở thành tên tuổi được săn đón bậc nhất xứ chùa Vàng. Cô tham gia nhiều lĩnh vực, từ người mẫu, ca sĩ, MC tới diễn viên. Vẻ đẹp và thành công của cô trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng LGBT.

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