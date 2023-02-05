Ngay trong ngày khai trương, quán cà phê của ca sĩ Diệp Hoằng Thanh bị kẻ lạ đập phá

Theo truyền thông Hong Kong đưa tin, nam ca sĩ Diệp Hoằng Thanh cùng bạn là Ally Chan (cựu thành viên nhóm nhạc nữ Freeze) hợp tác mở quán cà phê. Cả hai đã dành nhiều tâm huyết đầu tư vào quán cà phê này, chi phí bỏ ra hàng triệu HKD.

Tổng tài sản bị hư hỏng và mất cắp khoảng 140.000 NDT (khoảng 20.000 USD). Ngay sau đó, Diệp Hoằng Thanh đã báo cảnh sát và chờ các cơ quan chức năng điều tra.

Khoảng 20h, quán bị ba người đàn ông đeo mặt nạ, cao khoảng 1,7 m tới đập phá. Họ cầm búa dài phá nát những chậu hoa chúc mừng bên ngoài và xông vào cửa hàng phá hủy máy pha cà phê, tủ lạnh, cốc đĩa. Thủ phạm còn giật một chiếc điện thoại iPhone của nhân viên.

Diệp Hoằng Thanh sinh năm 1989 là ca sĩ nổi tiếng của Hong Kong, thành viên nhóm Thiên Điểu (Bird of Paradise). Bên cạnh đó, anh còn tham gia đóng phim Chiến trường mỹ lệ (2022), Bằng chứng thép 5, Nghịch thiên kỳ án, Ẩn hình chiến đội...

Theo HK01, những vụ tấn công nghệ sĩ và cửa hàng của họ gây hoang mang trong dư luận. Vào tháng 9/2022, diễn viên Hoàng Tuấn Phong bị một kẻ sát nhân chém nhiều nhát trên cơ thể khi đang ăn tối cùng bạn bè tại một nhà hàng.

Theo đó, trong lúc mọi người đang ăn tối, một người đàn ông lạ mặt đẩy cửa tiến thẳng vào phòng, tay cầm dao chém Hoàng Tuấn Phong nhiều phát khiến anh bất tỉnh tại chỗ. Đối mặt với đòn tấn công, nam diễn viên tránh được nhát dao nguy hiểm nhất, không ảnh hưởng đến động mạnh chủ. Những người có mặt trong buổi tiệc kể lại khi bị chém nhiều phát liên tiếp, Hoàng Tuấn Phong bất tỉnh tại chỗ và được đưa đến bệnh viện kịp thời.

Diễn viên Hoàng Tuấn Phong bị chém khi đang ăn tối cùng bạn bè. Ảnh: Internet

Hoàng Tuấn Phong bị thương nặng ở mặt, tay trái và vùng thắt lưng. Anh đã trải qua 6 giờ phẫu thuật và phải khâu hơn 100 mũi ở mặt và tay trái. Anh hiện đã qua cơn nguy kịch. Sau khi sự việc xảy ra, kẻ sát nhân đã bị bắt. Hung thủ có mục đích giết người nhưng không may đã chém nhầm nam diễn viên.

Trước đó, vào 10/2020, nhà hàng của nam diễn viên Mạch Trường Thanh kinh doanh bò wagyu, tọa lạc tại khu Vịnh Đồng La (Hồng Kông) bị tạt sơn đỏ đầy quán.

Nhà hàng của diễn viên Mạch Trường Thanh bị tạt sơn hồi tháng 10/2020. Ảnh: Internet

Đây là quán ăn mà anh liên doanh cùng một người bạn. Đáng chú ý, một số nguồn tin tiết lộ nam nghệ sĩ cũng có đầu tư vào các cửa hàng bị tạt sơn đỏ khác. Tuy nhiên, anh đã phủ nhận tin đồn này. Trước câu hỏi liệu có phải vụ tạt sơn là do bị trả thù cá nhân hay không, sao phim Diệu vũ Trường An giữ im lặng.