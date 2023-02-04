Tài tử Lưu Đức Hoa 'khổ não' vì phải dạy con làm bài tập

Sao quốc tế 04/02/2023 19:21

Giống như bao ông bố khác, Lưu Đức Hoa cũng không ngoại lệ gánh nỗi lo âu phải dạy con làm bài tập.

Trong những ngày qua, Lưu Đức Hoa, Ngô Kinh và một số nhân vật chủ chốt trong dự án phim Lưu lạc địa cầu 2 đã đến các thành phố lớn ở Trung Quốc để quảng bá cho bộ phim này.

Điểm dừng chân mới nhất của họ là tại thành phố Vũ Hán. Trong chuyến đi quảng bá, Lưu Đức Hoa đã có cuộc trả lời phỏng vấn với truyền thông địa phương.

Khi được hỏi có phải anh là người không có phiền não vì anh đã có tất cả mọi thứ và cuộc sống của anh rất viên mãn? Lưu Đức Hoa đáp lại một cách dí dỏm rằng: "Sao lại không có phiền não? Tôi chính là 'Lưu Phiền Não'".

Nghe nói vậy, đạo diễn Quách Phàm đang đứng bên cạnh liền xen vào nói vui rằng: "Vậy là bạn chưa thấy cảnh anh ấy dạy con làm bài tập". Câu nói này của đạo diễn khiến Lưu Đức Hoa phải nở nụ cười một cách gượng gạo.

Tài tử Lưu Đức Hoa 'khổ não' vì phải dạy con làm bài tập - Ảnh 1
Lưu Đức Hoa trong buổi quảng bá phim "Lưu lạc địa cầu 2". Ảnh: Internet

Mặc dù đây chỉ là một câu nói bình thường và ngắn gọn, nhưng đã làm dấy lên một cuộc bàn luận sôi nổi trên không gian mạng, nhiều người cảm thấy thú vị và để lại lời nhắn: "Lưu Đức Hoa cũng dạy con làm bài tập ư!", "Nỗi khổ của những người dạy con làm bài đều như nhau, không phân biệt vai trò và thân phận" , "Có cảm giác như khoảng cách với 'thiên vương' Lưu Đức Hoa càng gần nhau hơn"…

Ngoài là nam diễn viên hàng đầu của đất nước tỷ dân, Lưu Đức Hoa còn nổi tiếng là người bố hết mực yêu thương con gái. Được biết, tài tử Thần điêu đại hiệp cùng bà xã Chu Lệ Thiên âm thầm kết hôn vào năm 2008 khi cả hai đều đã bước sang tuổi U50. Do đã qua thời son trẻ nên cặp vợ chồng nổi tiếng gặp rất nhiều khó khăn trong việc mang thai.

Phải đến năm 2012, sau thời gian dài cố gắng nhờ đến các biện pháp hỗ trợ y tế, bã xã tài tử Hong Kong mới hạ sinh đứa con đầu lòng. Chính vì vậy, Lưu Đức Hoa và bà xã luôn dành tình yêu thương đặc biệt cho "tiểu công chúa".

Tài tử Lưu Đức Hoa 'khổ não' vì phải dạy con làm bài tập - Ảnh 2
Lưu Đức Hoa và con gái cưng. Ảnh: Internet

Những ai hâm mộ Lưu Đức Hoa hẳn sẽ nhớ hình ảnh anh và vợ Chu Lệ Thiên cùng nhau tham gia lễ tốt nghiệp mẫu giáo của con gái Hanna Lưu Hướng Huệ cách đây ít năm. Anh đã sánh vai cùng vợ và không rời mắt khỏi con gái mình trong suốt buổi lễ, đúng chuẩn mực của một người chồng và người cha tốt. 

Tài tử Lưu Đức Hoa 'khổ não' vì phải dạy con làm bài tập - Ảnh 3
Vợ chồng Lưu Đức Hoa tại buổi lễ tốt nghiệp của con gái. Ảnh: Internet

Lưu Đức Hoa cho biết, nếu như anh ở Hong Kong, ngày nào anh cũng đưa đón con gái đi học. Không chỉ đơn giản là đưa đến cổng trường mà còn dắt đến tận chân cầu thang và đứng nhìn Hanna lên tầng 2 rồi mới quay đi.

Mỗi lần đưa con đi học, anh đều phải cải trang kín mít để mọi người không nhận ra. Lưu Đức Hoa còn ví mình ăn mặc như Batman để tránh gây chú ý mỗi khi đưa con đi học.

Tài tử Lưu Đức Hoa 'khổ não' vì phải dạy con làm bài tập - Ảnh 4

Từ khi làm cha, Lưu Đức Hoa dành nhiều thời gian hơn cho con gái. Anh lựa chọn vai diễn cũng kỹ càng hơn rất nhiều, không giống như trước kia vai nào cũng muốn thử sức. Lưu Đức Hoa vẫn muốn làm một diễn viên nhưng với anh vai trò một người cha quan trọng hơn rất nhiều.

 

Người đẹp lai bị Vương Lực Hoành từ chối phũ phàng hiện sống ra sao?

Người đẹp lai bị Vương Lực Hoành từ chối phũ phàng hiện sống ra sao?

Siêu mẫu kiêm diễn viên điện ảnh Rosemary từng xác nhận hẹn hò với Vương Lực Hoành, tuy nhiên phía nam ca sĩ bác bỏ.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Đức Hoa Chu Lệ Thiên con gái Lưu Đức Hoa Ngô Kinh Lưu lạc địa cầu 2

TIN LIÊN QUAN

Người đẹp lai bị Vương Lực Hoành từ chối phũ phàng hiện sống ra sao?

Người đẹp lai bị Vương Lực Hoành từ chối phũ phàng hiện sống ra sao?

Thêm một nạn nhân nữ tố cáo Ngô Diệc Phàm cưỡng bức, tiết lộ chi tiết 'rùng mình'

Thêm một nạn nhân nữ tố cáo Ngô Diệc Phàm cưỡng bức, tiết lộ chi tiết 'rùng mình'

Tài tử Hoa ngữ Lương Triều Vỹ mắc hội chứng sợ xã hội và cách vượt qua để hòa nhập cuộc sống

Tài tử Hoa ngữ Lương Triều Vỹ mắc hội chứng sợ xã hội và cách vượt qua để hòa nhập cuộc sống

Bà xã Ngô Kinh công khai 'tỏ tình' với Lưu Đức Hoa, phản ứng của ngôi sao võ thuật gây bất ngờ

Bà xã Ngô Kinh công khai 'tỏ tình' với Lưu Đức Hoa, phản ứng của ngôi sao võ thuật gây bất ngờ

'Hòa Thân' Vương Cương và cuộc sống sung túc bên người vợ thứ 3 kém 20 tuổi

'Hòa Thân' Vương Cương và cuộc sống sung túc bên người vợ thứ 3 kém 20 tuổi

Lộ bằng chứng Dương Mịch và công ty quản lý chính thức 'đường ai nấy đi'

Lộ bằng chứng Dương Mịch và công ty quản lý chính thức 'đường ai nấy đi'

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 4 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 5 giờ 38 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 38 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái