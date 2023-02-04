Tài tử Lưu Đức Hoa 'khổ não' vì phải dạy con làm bài tập

Điểm dừng chân mới nhất của họ là tại thành phố Vũ Hán. Trong chuyến đi quảng bá, Lưu Đức Hoa đã có cuộc trả lời phỏng vấn với truyền thông địa phương.

Trong những ngày qua, Lưu Đức Hoa , Ngô Kinh và một số nhân vật chủ chốt trong dự án phim Lưu lạc địa cầu 2 đã đến các thành phố lớn ở Trung Quốc để quảng bá cho bộ phim này.

Nghe nói vậy, đạo diễn Quách Phàm đang đứng bên cạnh liền xen vào nói vui rằng: "Vậy là bạn chưa thấy cảnh anh ấy dạy con làm bài tập". Câu nói này của đạo diễn khiến Lưu Đức Hoa phải nở nụ cười một cách gượng gạo.

Khi được hỏi có phải anh là người không có phiền não vì anh đã có tất cả mọi thứ và cuộc sống của anh rất viên mãn? Lưu Đức Hoa đáp lại một cách dí dỏm rằng: "Sao lại không có phiền não? Tôi chính là 'Lưu Phiền Não'".

Lưu Đức Hoa trong buổi quảng bá phim "Lưu lạc địa cầu 2". Ảnh: Internet

Mặc dù đây chỉ là một câu nói bình thường và ngắn gọn, nhưng đã làm dấy lên một cuộc bàn luận sôi nổi trên không gian mạng, nhiều người cảm thấy thú vị và để lại lời nhắn: "Lưu Đức Hoa cũng dạy con làm bài tập ư!", "Nỗi khổ của những người dạy con làm bài đều như nhau, không phân biệt vai trò và thân phận" , "Có cảm giác như khoảng cách với 'thiên vương' Lưu Đức Hoa càng gần nhau hơn"…

Ngoài là nam diễn viên hàng đầu của đất nước tỷ dân, Lưu Đức Hoa còn nổi tiếng là người bố hết mực yêu thương con gái. Được biết, tài tử Thần điêu đại hiệp cùng bà xã Chu Lệ Thiên âm thầm kết hôn vào năm 2008 khi cả hai đều đã bước sang tuổi U50. Do đã qua thời son trẻ nên cặp vợ chồng nổi tiếng gặp rất nhiều khó khăn trong việc mang thai.

Phải đến năm 2012, sau thời gian dài cố gắng nhờ đến các biện pháp hỗ trợ y tế, bã xã tài tử Hong Kong mới hạ sinh đứa con đầu lòng. Chính vì vậy, Lưu Đức Hoa và bà xã luôn dành tình yêu thương đặc biệt cho "tiểu công chúa".

Lưu Đức Hoa và con gái cưng. Ảnh: Internet

Những ai hâm mộ Lưu Đức Hoa hẳn sẽ nhớ hình ảnh anh và vợ Chu Lệ Thiên cùng nhau tham gia lễ tốt nghiệp mẫu giáo của con gái Hanna Lưu Hướng Huệ cách đây ít năm. Anh đã sánh vai cùng vợ và không rời mắt khỏi con gái mình trong suốt buổi lễ, đúng chuẩn mực của một người chồng và người cha tốt.

Vợ chồng Lưu Đức Hoa tại buổi lễ tốt nghiệp của con gái. Ảnh: Internet

Lưu Đức Hoa cho biết, nếu như anh ở Hong Kong, ngày nào anh cũng đưa đón con gái đi học. Không chỉ đơn giản là đưa đến cổng trường mà còn dắt đến tận chân cầu thang và đứng nhìn Hanna lên tầng 2 rồi mới quay đi.

Mỗi lần đưa con đi học, anh đều phải cải trang kín mít để mọi người không nhận ra. Lưu Đức Hoa còn ví mình ăn mặc như Batman để tránh gây chú ý mỗi khi đưa con đi học.

Từ khi làm cha, Lưu Đức Hoa dành nhiều thời gian hơn cho con gái. Anh lựa chọn vai diễn cũng kỹ càng hơn rất nhiều, không giống như trước kia vai nào cũng muốn thử sức. Lưu Đức Hoa vẫn muốn làm một diễn viên nhưng với anh vai trò một người cha quan trọng hơn rất nhiều.