Thêm một nạn nhân nữ tố cáo Ngô Diệc Phàm cưỡng bức, tiết lộ chi tiết 'rùng mình'

Sao quốc tế 04/02/2023 14:03

Dù đang phải trả giá cho tội lỗi của mình trong tù nhưng ồn ào liên quan đến Ngô Diệc Phàm dường như chưa kết thúc.

Ngày 2/2, phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin một người tự nhận là nạn nhân tố cáo Ngô Diệc Phàm trên mạng xã hội.

Theo truyền đông đất nước tỷ dân đưa tin, người này nhiều lần đăng bài trên Weibo, với nội dung tuyên bố: “Kris (tên tiếng Anh của Ngô Diệc Phàm) chắc chắn mắc bệnh giang mai”. Chưa dừng lại ở đó, cô gái cáo buộc bị cựu ngôi sao Hóa ra anh vẫn ở đây cưỡng ép quan hệ tình dục trong kỳ kinh nguyệt, thậm chí còn đặt camera ẩn để quay lén.

Theo cô gái, gia đình biết rõ hành vi của Ngô Diệc Phàm. Họ còn dung túng cho Ngô Diệc Phàm mở những bữa tiệc thác loạn mà khách mời là những nhân vật “máu mặt”, chẳng hạn như các nhà đầu tư phim.

Người này nói thêm nhiều sự thật “kinh tởm” hơn vẫn chưa được tiết lộ, đồng thời chĩa mũi nhọn vào những người không tin lời cô kể: “Tôi hy vọng các bạn có lương tâm. Nếu không, tôi mong các bạn gặp được thứ rác rưởi như Kris”.

Thêm một nạn nhân nữ tố cáo Ngô Diệc Phàm cưỡng bức, tiết lộ chi tiết 'rùng mình' - Ảnh 1

Tin tức mới về Ngô Diệc Phàm nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng Trung Quốc và Hàn Quốc.

Nhiều người bị thuyết phục bởi bài đăng và không ngừng công kích Ngô Diệc Phàm, cho rằng bản án 13 năm vẫn còn khá nhẹ với tội lỗi mà anh ta gây ra. Bên cạnh đó, một bộ phận tỏ ra nghi ngờ tính chân thật của những lời buộc tội. Họ yêu cầu đưa ra bằng chứng xác thực. Số khác còn chỉ trích chủ bài đăng muốn gây sự chú ý.

Đây không phải lần đầu Ngô Diệc Phàm bị tố mắc bệnh "khó nói". Năm 2021, tài tử này cũng từng bị đồn thổi đến bệnh viện khám bệnh giang mai. Ngoài ra, anh còn bị rêu rao mắc bệnh lậu và các bệnh lây qua đường tình dục khác. Tuy nhiên, những thông tin này chỉ ở dạng đồn thổi mà không có sự xác thật.

Thêm một nạn nhân nữ tố cáo Ngô Diệc Phàm cưỡng bức, tiết lộ chi tiết 'rùng mình' - Ảnh 2

Tháng 11/2022, Ngô Diệc Phàm bị tuyên án 13 năm tù giam vì tội hiếp dâm, dâm ô tập thể. Ngoài ra, nam diễn viên kiêm ca sĩ đình đám một thời này còn phải nộp phạt 84 triệu USD vì tội trốn thuế. Là người Canada gốc Trung Quốc nên sau khi thụ án, Ngô Diệc Phàm sẽ bị trục xuất về Canada.

Trước đó, nhiều báo Trung Quốc cũng đã đặt câu hỏi liệu Ngô Diệc Phàm có bị thiến hóa học khi về lại Canada hay không. Câu hỏi này trở thành chủ đề bàn luận rộng rãi trên các diễn đàn, trang mạng Trung Quốc.

Thiến hóa học là cách ức chế ham muốn tình dục bằng biện pháp tiêm thuốc hoặc hormone vào người phạm tội tình dục. Canada là quốc gia thực hiện hình phạt thiến hóa học đối với những tội phạm tình dục chịu mức án tù cao.

Sau khi rời khỏi nhóm nhạc EXO của Hàn Quốc, Ngô Diệc Phàm trở về Trung Quốc hoạt động như ca sĩ, diễn viên chuyên nghiệp, gặt hái thành công lớn. Tuy nhiên, sự nghiệp của nam ca sĩ chấm dứt kể từ khi vướng bê bối hiếp dâm, dâm ô tập thể dẫn đến án tù.

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