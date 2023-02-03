Bà xã Ngô Kinh công khai 'tỏ tình' với Lưu Đức Hoa, phản ứng của ngôi sao võ thuật gây bất ngờ

Khi được các phóng viên hỏi có điều gì muốn nói hay không, Tạ Nam đã ngay lập tức bày tỏ tình cảm: " Lưu Đức Hoa , em yêu anh. Tôi thay mọi người nói điều này đó".

Mới đây, đoàn làm phim Lưu Lạc Địa Cầu 2 đã có buổi gặp gỡ báo chí sau thành công của tác phẩm. Bà xã của Ngô Kinh là Tạ Nam cũng đã đưa các con đến ủng hộ ông xã.

Lưu Đức Hoa và Ngô Kinh cùng đóng bom tấn Lưu Lạc Địa Cầu 2, đã ra mắt vào Tết âm lịch 2023.

Ngô Kinh cũng khéo léo đáp trả lại: "Thế hôm nay tôi không về nhà nữa". Câu trả lời dí dỏm mà thông minh của anh đã nhận được nhiều lời khen ngợi của cư dân mạng.

Sau ba ngày ra mắt, doanh thu của Lưu Lạc Địa Cầu 2 đạt hơn 1,3 tỷ NDT. Lưu lạc địa cầu 2 phá 22 kỷ lục phòng vé ở Trung Quốc. Theo Sina, tác phẩm khoa học viễn tưởng này được 96% người tham gia khảo sát trên mạng xã hội Weibo đề xuất đáng xem.

Lưu Đức Hoa hé lộ sự hứng thú và cho biết đây là vai diễn anh đã mong ước từ lâu. Trong khi đó, Ngô Kinh nói rất ngưỡng mộ tinh thần làm việc chuyên nghiệp của đàn anh.

Được biết trong suốt quá trình quay và quảng bá cho phim, Tạ Nam luôn sát cánh bên Ngô Kinh trong mọi sự kiện. Cô và các con cũng đến phim trường để giúp đỡ và cổ vũ cho chồng.

Sao võ thuật Ngô Kinh và vợ. Ảnh: Internet

Ngô Kinh và Tạ Nam kết hôn vào năm 2014. Cặp đôi hiện có 2 cậu con trai. Quý tử đầu lòng của nam tài tử là bé Ngô Ưu chào đời vào năm 2014 và mắc phải căn bệnh suy hô hấp bẩm sinh. Tháng 9/2018, vợ chồng Ngô Kinh - Tạ Nam chào đón con trai thứ hai Ngô Lự ra đời.

Nhiều năm qua, gia đình hạnh phúc bốn người của Ngô Kinh - Tạ Nam được xem là hình mẫu gia đình lý tưởng của nhiều người. Cặp đôi cũng được tán thưởng về cách giáo dục con cái.

Ngô Kinh là người thẳng tính, bộc trực nhưng cũng rất hài hước, thấu hiểu bà xã. Dù công việc bận rộn, nam diễn viên vẫn dành thời gian hỗ trợ vợ chăm sóc hai con, làm việc nhà. Chia sẻ quan điểm về người chồng tốt của mình, tài tử Lưu lạc địa cầu cho biết: "Tạ Nam muốn trăng trên trời tôi cũng tìm cách hái cho bằng được".

Trong khi đó, nữ MC Trung Quốc là kiểu phụ nữ vì gia đình, ôn nhu và dám chấp nhận lui về một bước để hỗ trợ chồng phát triển sự nghiệp. "Bên nhau thời gian dài đủ giúp hai người có tính cách khác biệt như chúng tôi trở nên thấu hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn", Tạ Nam chia sẻ.