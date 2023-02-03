Vương Nhất Bác vướng nghi vấn hẹn hò với một nữ nghệ sĩ nổi tiếng

Sao quốc tế 03/02/2023 09:10

Tin đồn hẹn hò của ngôi sao "Trần Tình Lệnh" một lần nữa phủ sóng mạng xã hội đất nước tỷ dân.

Ngày 2/2, mạng xã hội xứ Trung lan truyền tin đồn Vương Nhất Bác đang hẹn hò với một đàn chị nổi tiếng. Các blogger cho biết nam tài tử đặc biệt yêu thích chị gái này, cả hai có mối quan hệ trên mức bạn bè.

Nhiều cư dân mạng đã thảo luận về danh tính nữ nghệ sĩ trên, đồng thời cho rằng đó là Địch Lệ Nhiệt Ba hoặc Dương Tử.

Tuy nhiên đến tối cùng ngày, phía Vương Nhất Bác đã ra thông báo chính thức, phủ nhận việc anh đang hẹn hò. Ngôi sao Trần Tình Lệnh khẳng định tin đồn trên là giả, hy vọng khán giả sẽ quan tâm đến tác phẩm của anh hơn là chuyện đời tư.

Vương Nhất Bác vướng nghi vấn hẹn hò với một nữ nghệ sĩ nổi tiếng - Ảnh 1

Kể từ khi ra mắt tới nay, Vương Nhất Bác nhiều lần vướng vào tin đồn tình ái với các người đẹp Mạnh Mỹ Kỳ, Trình Tiêu, Lý Tử Tuyền... Đặc biệt, anh có đến 2 lần bị nghi đang qua lại với tiểu thư giàu có Kỳ Mỹ Hợp.

Công ty quản lý của nam diễn viên đã 3 lần phát văn bản phủ nhận việc nam thần tượng hẹn hò Kỳ Mỹ Hợp. Nhiều người cho rằng nàng tiểu thư này đang muốn dấn thân vào showbiz nên đã lợi dụng tên tuổi họ Vương để thu hút sự chú ý.

Vương Nhất Bác sinh năm 1997, được đánh giá là thần tượng đa tài thế hệ mới khi vừa có khả năng vũ đạo tốt, phong cách thời thượng. Năm 2020, Vương Nhất Bác đoạt giải Nam diễn viên được yêu thích nhất tại Lễ trao giải Kim Ưng (một trong ba giải phim truyền hình uy tín nhất của Trung Quốc).

Vương Nhất Bác ra mắt trong nhóm UNIQ vào năm 2014. Hai năm sau đó, anh trở về quê hương và theo đuổi song song sự nghiệp diễn xuất, ca hát. Vương Nhất Bác tập vũ đạo từ năm 10 tuổi, theo đuổi hip hop old school. Năm 13 tuổi, anh bước chân vào top 16 giải đấu vũ đạo đường phố lớn nhất Trung Quốc và được đánh giá là một trong những tài năng trẻ nổi bật của hip hop.

Vương Nhất Bác đi theo con đường nghệ sĩ toàn năng. Anh phát triển cả mảng nghệ thuật gồm phim điện ảnh và truyền hình, thời trang, ca nhạc, show truyền hình... Nhờ đó, nam ca sĩ có sức ảnh hưởng lớn tới khán giả Trung Quốc. Anh nằm trong Top 10 nghệ sĩ nổi tiếng nhất giới giải trí năm 2021 do tạp chí Forbes bình chọn.

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