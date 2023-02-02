'Tiểu Long Nữ' Phạm Văn Phương đón sinh nhật tuổi 53 bên chồng con

Mới đây, trên trang cá nhân, Phạm Văn Phương đăng ảnh gia đình bên nhau nhân sinh nhật cô (27/1) và cảm ơn chồng đã vào bếp nấu những món ăn ngon, tổ chức tiệc cho cô.

Văn Phương cho biết, chồng cô nấu ăn rất ngon nên thường xung phong nấu nướng trong những dịp tụ tập.

Qua loạt ảnh được Phạm Văn Phương cập nhật trên mạng xã hội, nữ diễn viên phim Vợ tôi là gangster được nhiều khán giả khen ngợi ngày càng rạng ngời, trẻ trung. Gương mặt xinh đẹp chẳng mấy thay đổi so với thời đỉnh cao cùng vóc dáng mảnh mai, gợi cảm và phong cách thời trang sành điệu, nữ tính, sắc vóc của ngọc nữ đình đám một thời được nâng tầm lên bội phần.

Sau 14 năm kết hôn, Lý Minh Thuận và Phạm Văn Phương vẫn rất hạnh phúc. Phạm Văn Phương kể rằng, dù yêu nhau hơn 10 năm rồi chung sống gần 14 năm nhưng Lý Minh Thuận luôn dành cho vợ những cử chỉ lãng mạn, ngọt ngào như mới yêu.

Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận thường xuyên khoe ảnh gia đình ba người trên trang cá nhân thay vì bán ảnh cho những tạp chí danh tiếng. Dù là vợ chồng và là bạn diễn lâu năm với nhau nhưng Phạm Văn Phương từng bất ngờ thổ lộ, cô rất ngượng khi phải kết đôi với "ông xã" trên màn ảnh.

Hôn nhân viên mãn giúp Phạm Văn Phương ngày càng trẻ đẹp. Trên trang cá nhân mới đây, Phạm Văn Phương đã chia sẻ những thước hình của mình và chồng con. Ở tuổi 50, nữ diễn viên Singapore vẫn duy trì được vẻ ngoài xuân sắc trong khi chồng cô, Lý Minh Thuận, lộ diện với mái đầu bạc và gương mặt nhiều nếp nhăn. Cùng bằng tuổi nhưng Lý Minh Thuận có phần "lão hóa" nhanh hơn vợ rất nhiều.

Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận hiện sống ở Singapore. Nữ diễn viên dành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình. Trong khi đó, Lý Minh Thuận thường đi lại giữa Singapore và Trung Quốc vì công việc. Lý Minh Thuận và Phạm Văn Phương khiến người hâm mộ và đồng nghiệp ghen tị, ngưỡng mộ với hạnh phúc hiện tại của họ. Cặp đôi giờ không quá tập trung cho sự nghiệp mà dành thời gian tận hưởng cuộc sống gia đình giản dị như cùng đi du lịch, cùng thưởng thức những bữa ăn ấm cúng.

Trong một lần trả lời phỏng vấn, khi được hỏi về việc làm thế nào để duy trì cuộc hôn nhân hạnh phúc, Phạm Văn Phương thổ lộ: "Dù cả hai đã làm bạn và kết hôn, Lý Minh Thuận vẫn luôn quan tâm và dành cho tôi những cử chỉ ngọt ngào như thời mới yêu. Chính vì vậy, mỗi ngày tôi luôn được sống trong tình yêu của anh ấy. Hơn nữa, chúng tôi không chỉ xem nhau là vợ chồng mà còn xem nhau là đôi bạn thân để thấu hiểu và chia sẻ nhiều điều khó khăn phải đối mặt trong cuộc sống".