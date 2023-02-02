Công khai kết hôn với người ngoài ngành giải trí, Hồ Ca chi bộn tiền để giấu danh tính vợ

Trên trang cá nhân, anh viết: "Tôi đã làm cha rồi. Vợ và con gái tôi đều bình an nên tôi xin báo cho mọi người tin vui này. Tôi đã ở trong ngành giải trí gần 20 năm. Cảm ơn các bạn luôn đồng hành và cùng tôi trưởng thành. Ngay giờ phút này, tôi sẽ cùng các bạn bước sang giai đoạn mới của cuộc đời mình. Hy vọng mọi người có thể ủng hộ và thấu hiểu tôi nhiều hơn".

Ngày 31/1, làng giải trí Hoa ngữ xôn xao trước tin tài tử nổi tiếng Hồ Ca công khai đã kết hôn và có con gái. Tài tử cho biết sẽ không chia sẻ danh tính lẫn hình ảnh của vợ con để bảo vệ gia đình.

Mới đây nhất, truyền thông Hoa ngữ đưa tin Hồ Ca và vợ hiện sống ở khu dân cư cao cấp tại Thượng Hải. Nơi ở của gia đình nam diễn viên có không gian trang nhã, giao thông thuận lợi và đặc biệt đề cao sự riêng tư của cư dân.

Đồng thời tài tử Tiên kiếm kỳ hiệp cũng trải lòng năm 2022 vừa qua là thời gian khó khăn với chính anh vì phải giữ bí mật chuyện gia đình. Hồ Ca giải thích, vợ anh không phải là người của công chúng nên anh không muốn công khai chuyện kết hôn sớm. Anh chờ con gái chào đời khỏe mạnh mới thông báo việc có gia đình riêng.

Công tác an ninh ở khu vực Hồ Ca sống rất nghiêm ngặt. Người ngoài muốn vào khu dân cư phải đăng ký trước và trải qua 2 lớp kiểm tra thông tin mới được vào trong. Giá bán một căn hộ ở đây lên tới hàng chục triệu NDT. Người dân sống ở đây cho biết từng thấy vợ chồng Hồ Ca xuống sân tản bộ trong thời gian Thượng Hải bị phong tỏa vì dịch bệnh vào năm ngoái.

Trang QQ cũng chia sẻ một số hình ảnh tại bệnh viện nơi vợ Hồ Ca sinh con. Vì có con đầu lòng ở tuổi 41, nam diễn viên rất yêu thương chiều chuộng bà xã. Tài tử Tiếu ngạo giang hồ đăng ký dịch vụ sinh "hoàng hậu" dành cho vợ tại một bệnh viện phụ sản tư nhân hàng đầu ở Thượng Hải, chỉ dành riêng cho giới thượng lưu.

Nơi ở và địa điểm địa điểm sinh con của vợ đều được Hồ Ca chú trọng công tác an ninh để tránh hình ảnh bị lọt ra ngoài. Ảnh: Sina.

Theo tìm hiểu của QQ, phí cơ bản cho một ca sinh ở đây là 70.000 NDT (10.400 USD). Chi phí phòng nghỉ sau sinh cho mẹ và bé dao động 69.000 NDT-100.000 NDT (10.200-14.900 USD).

Với việc sử dụng dịch vụ "hoàng hậu", phòng hậu sinh phục vụ vợ Hồ Ca không khác khách sạn 5 sao, nội thất trang trí sang trọng và đầy đủ tiện nghi. Mỗi mẹ và bé sẽ được hai y tá túc trực chăm sóc 24/24. Một số nguồn tin cho biết Hồ Ca vì muốn bảo vệ hình ảnh vợ nên đã thuê phòng sang trọng nhất trung tâm.

Theo truyền thông Trung Quốc tiết lộ, vợ diễn viên Hồ Ca tên Hoàng Hy Ninh, sinh năm 1993, kém Hồ Ca 11 tuổi. Cô là quản lý điều hành của Hồ Ca, từng được anh rất tín nhiệm trong công việc. Một số bức ảnh được chia sẻ trên mạng cho thấy cô ăn mặc giản dị, gương mặt cá tính, da nâu khỏe khoắn. Cô được nhiều người nói giống diễn viên Đường Nghệ Hân, có người nói cô có gương mặt "nửa giống Dương Mịch, nửa giống Lâm Y Thần".

Hồ Ca và Hoàng Hi Ninh - người được cho là vợ bí mật của nam diễn viên. Ảnh: iFeng

Nguồn tin khác cho hay Hồ Ca và Hoàng Hy Ninh rơi vào lưới tình vì có chung sở thích nuôi mèo. Hai người yêu nhau từ năm 2021, tới 2022 đã đăng ký kết hôn. Ngày 22/1, vợ anh nhập viện sinh con đầu lòng, là một bé gái.

Một số giấy tờ lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hai người đăng ký kết hôn tháng 9/2022. Trong khi Hồ Ca sinh trưởng trong gia đình giàu có ở Thượng Hải, cô gái họ Hoàng đến từ tỉnh Phúc Kiến, sinh ra trong gia đình trung lưu, từng theo học tại Cao đẳng nghề Hạ Môn. Bố cô là thầu xây dựng, kinh tế gia đình khá giả. Bản thân Hoàng Hy Ninh từng là chuyên gia trang điểm, trợ lý tạo kiểu tóc, sau đó trở thành nhân viên trong êkíp của Hồ Ca.