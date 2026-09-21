Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Sao quốc tế 21/09/2026 14:30

Với Lưu Đức Hoa, âm nhạc từ lâu không còn đơn thuần là công việc mà đã trở thành một phần trong cuộc sống. Bên cạnh âm nhạc, cuộc đời ông còn gắn với điện ảnh, sân khấu, gia đình và người hâm mộ. Vì vậy, nam nghệ sĩ muốn đưa những điều mình trân trọng vào tour diễn lần này.

Ở tuổi 65, Lưu Đức Hoa tiếp tục duy trì lịch trình hoạt động nghệ thuật dày đặc. Mới đây, nam tài tử công bố tour diễn mới mang tên “About Life”, gồm 20 đêm diễn tại Nhà thi đấu Hong Kong Coliseum (Trung Quốc), từ ngày 18/12/2026 đến 10/1/2027, kéo dài qua Giáng sinh và năm mới.

Lưu Đức Hoa cho biết tên gọi “About Life” mang ý nghĩa về cuộc đời, cuộc sống và sự sống. Trên poster của tour, hình ảnh chiếc máy bay giấy được sử dụng như biểu tượng cho những ước mơ và tâm niệm ban đầu.

Với Lưu Đức Hoa, âm nhạc từ lâu không còn đơn thuần là công việc mà đã trở thành một phần trong cuộc sống. Bên cạnh âm nhạc, cuộc đời ông còn gắn với điện ảnh, sân khấu, gia đình và người hâm mộ. Vì vậy, nam nghệ sĩ muốn đưa những điều mình trân trọng vào tour diễn lần này.

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn - Ảnh 1

Tại buổi công bố, Lưu Đức Hoa cũng chia sẻ về những lựa chọn trong cuộc sống. Ông cho rằng cuộc đời không phải bài toán chỉ có một đáp án, bởi mỗi hướng đi đều có những cảnh đẹp và giá trị riêng.

Thông tin Lưu Đức Hoa trở lại với tour diễn mới nhanh chóng nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội. Nhiều khán giả chú ý đến việc nam nghệ sĩ vẫn duy trì cường độ biểu diễn cao khi đã bước sang tuổi 65.

Theo truyền thông Trung Quốc, Lưu Đức Hoa nhiều năm qua duy trì lối sống kỷ luật. Khoảng một thập kỷ trở lại đây, ông hạn chế cơm trắng và ưu tiên các loại ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, yến mạch, hạt diêm mạch. Nam nghệ sĩ cũng theo chế độ ăn bán chay, gần như không sử dụng thịt đỏ, thay vào đó là những nguồn protein ít chất béo như ức gà, cá, trứng và sữa.

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn - Ảnh 2

Lưu Đức Hoa được cho là áp dụng phương pháp nhịn ăn gián đoạn 16:8, hoàn thành các bữa ăn trong khoảng 8 giờ và ngừng ăn sau 19h. Về vận động, ông dành khoảng một giờ mỗi ngày cho việc tập luyện, luân phiên giữa chạy bộ, bơi và tập tạ. Nam nghệ sĩ duy trì cân nặng khoảng 63 kg, thường thức dậy lúc 6h và đi ngủ vào khoảng 22h. Ông cũng hạn chế thức khuya, không hút thuốc, không uống rượu và sử dụng thiền để thư giãn.

Các nhân viên trong ê-kíp từng chia sẻ rằng Lưu Đức Hoa thường đến sớm và rời đi muộn trong những buổi quay hoặc tổng duyệt. Dù đã hoạt động trong ngành giải trí nhiều thập kỷ, ông vẫn duy trì yêu cầu hát live và dành nhiều thời gian cho các tiết mục ca hát, vũ đạo.

Trong một số lần xuất hiện gần đây, Lưu Đức Hoa cũng thẳng thắn nói về những thay đổi của cơ thể theo tuổi tác. Nam nghệ sĩ thừa nhận cảm nhận rõ sự suy giảm về thể lực và hài hước tự trào: “Năm nay tôi 65 tuổi”.

Dẫu vậy, việc tiếp tục thực hiện tour “About Life” cho thấy Lưu Đức Hoa vẫn dành nhiều tâm huyết cho sân khấu. Với lịch trình kéo dài gần một tháng, nam nghệ sĩ sẽ đón cả Giáng sinh và năm mới cùng khán giả tại Hong Kong Coliseum.

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