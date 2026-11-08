Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ khó cứu sức hút của 'Thượng Công Chúa'

Một trong những điểm gây tranh luận nằm ở cách xây dựng nhân vật và điều chỉnh tình tiết so với tiểu thuyết cùng tên của tác giả Y Nhân Khuê Khuê. Dù giữ lại hệ thống nhân vật và khung truyện chính, ê-kíp đã thay đổi nhiều động cơ cũng như diễn biến quan trọng, qua đó tác động đến chiều sâu của hai nhân vật trung tâm.

Theo Sohu, tỷ trọng lượt xem của Thượng Công Chúa trên bảng thống kê Vân Hợp chưa có mức tăng trưởng như mong đợi. Bên cạnh cốt truyện phức tạp, cách chuyển thể nguyên tác và hiệu quả quảng bá cũng được xem là những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng giữ chân khán giả.

Đáng chú ý là nhân vật Ngôn Thượng do Lý Quân Nhuệ đảm nhận. Trong nguyên tác, anh xuất thân từ vùng quê, mang tham vọng bước chân vào chính trường bằng tri thức và năng lực. Việc chủ động tiếp cận công chúa Mộ Vãn Dao cũng xuất phát từ mong muốn tìm kiếm cơ hội thay đổi số phận. Nhân vật vì thế có nhiều lớp tính cách, thể hiện khả năng tính toán và tham vọng chính trị.

Tuy nhiên, bản phim bổ sung tình tiết thù hận gia tộc, biến quá khứ đau thương thành động lực thúc đẩy Ngôn Thượng đến kinh thành. Thay đổi này giúp câu chuyện có thêm yếu tố bi kịch nhưng cũng khiến trọng tâm nhân vật chuyển từ một trí thức muốn vượt qua giới hạn xuất thân sang người mang nặng món nợ quá khứ.

Một số tình tiết giữa Ngôn Thượng và Mộ Vãn Dao cũng được điều chỉnh, từ chuyện công chúa đến nhà họ Ngôn, thử rượu, làm lại hộp phấn kỷ niệm của mẹ nam chính đến màn giải cứu trong rừng. Đặc biệt, trong nguyên tác, Ngôn Thượng trực tiếp trừng trị gia chủ họ Trịnh vì hành vi chiếm đoạt đất đai, áp bức dân chúng. Bản phim chuyển hành động này sang Mộ Vãn Dao, còn nam chính đứng ra nhận tội thay nàng. Cách viết mới nhấn mạnh tình cảm giữa hai người nhưng phần nào làm thay đổi hình tượng một nhân vật vốn nổi bật bởi bản lĩnh và khả năng đấu trí.

Bên cạnh kịch bản, sức hút của cặp đôi chính cũng chưa được phát huy như mong đợi. Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ từng được chú ý khi hợp tác trong Cửu Trùng Tử, khiến khán giả kỳ vọng màn tái hợp sẽ tiếp tục tạo hiệu ứng. Tuy nhiên, sức hút từ diễn viên chưa đủ để bảo đảm thành công nếu câu chuyện thiếu điểm nhấn và các đoạn quảng bá chưa tạo được dấu ấn riêng.

Dẫu vậy, Thượng Công Chúa vẫn còn cơ hội cải thiện khi các xung đột triều đình được đẩy lên cao trào. Khán giả không chỉ chờ đợi những khoảnh khắc tình cảm mà còn mong hai nhân vật thể hiện trí tuệ, bản lĩnh và khả năng xoay chuyển cục diện. Đây có thể là yếu tố quyết định bộ phim có lấy lại sức hút trong chặng phát sóng tiếp theo hay không.