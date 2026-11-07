Thừa Lỗi: Từ 30 lần trượt vai đến nam chính được chú ý của 'Ngọc Điệm Thu'

Thừa Lỗi tên thật là Dương Huy Tường, sinh năm 1993 tại Đông Hoàn, Quảng Đông. Anh từng theo học ngành thiết kế môi trường tại Học viện Mỹ thuật Hà Bắc và có niềm yêu thích hội họa từ nhỏ. Cơ duyên đến với diễn xuất khá tình cờ khi anh được bạn bè rủ tham gia đóng quần chúng. Sau buổi thử vai, nam diễn viên bất ngờ được phó đạo diễn chú ý và giao một nhân vật có lời thoại.

Theo thống kê của tạp chí Thời Đại Báo Cáo ngày 30/10, chỉ số WeChat cá nhân của Thừa Lỗi lần đầu vượt mốc 100 triệu vào ngày 15/10 và duy trì trên mức này trong 10 ngày liên tiếp. Chỉ số cao nhất đạt 126,9 triệu, đưa anh vào nhóm nghệ sĩ có sức hút nổi bật trên nền tảng. Cùng thời điểm, nhân vật Ngu Sưởng Hiên do anh thể hiện trong Ngọc Điệm Thu cũng dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng. Sina nhận định Thừa Lỗi đang dần trở thành diễn viên có khả năng đảm nhận vai chính trong các dự án truyền hình.

Trong cuộc phỏng vấn với China News năm 2023, Thừa Lỗi tiết lộ ban đầu anh từng nghĩ đến một công việc văn phòng ổn định. Tuy nhiên, sau khi trải nghiệm diễn xuất, anh nhận ra đây mới là con đường mình muốn theo đuổi. Do không được đào tạo bài bản, anh chủ yếu tự học thông qua việc quan sát đạo diễn, đồng nghiệp và tích lũy kinh nghiệm sau mỗi dự án.

Giai đoạn đầu sự nghiệp, nam diễn viên liên tục gặp thất bại. Có thời điểm anh trượt khoảng 30 vai diễn, từng hoài nghi năng lực và không biết bản thân phù hợp với dạng nhân vật nào. Dù vậy, Thừa Lỗi dần hiểu rằng việc không được lựa chọn đôi khi chỉ xuất phát từ sự không phù hợp với dự án.

Năm 2022, Hư Nhan giúp anh bắt đầu được chú ý với vai Tiêu Hàn Thanh. Một năm sau, vai Cung Thượng Giác trong Vân Chi Vũ của đạo diễn Quách Kính Minh đưa tên tuổi Thừa Lỗi đến gần công chúng hơn. Lối diễn tiết chế, thể hiện cảm xúc qua ánh mắt và những cử chỉ nhỏ trở thành dấu ấn của anh.

Sau thành công này, Thừa Lỗi có thêm cơ hội tham gia các dự án quy mô lớn như Nhan Tâm Ký và Ngọc Điệm Thu. Đặc biệt, anh cho biết nhân vật Ngu Sưởng Hiên khiến mình mất nhiều thời gian mới có thể thoát khỏi cảm xúc sau khi phim đóng máy.

Năm 2025, nam diễn viên tiếp tục nhận các giải thưởng như Diễn viên đột phá của năm tại Weibo Night, Diễn viên tiến bộ vượt bậc tại iQIYI Scream Night và Nghệ sĩ tiến bộ vượt bậc tại Tencent Video Starlight Awards.

Ngoài đời, Thừa Lỗi tự nhận là người hướng nội, yêu thích đọc sách, xem phim, vẽ tranh và tập thể hình. Anh từng một mình đạp xe 167 km đến Ninh Ba trong khoảng 12 tiếng. Khá kín tiếng về chuyện tình cảm, nam diễn viên cho biết không đặt ra hình mẫu cố định cho tình yêu. Thay vì chạy theo thời điểm nổi tiếng, anh muốn tập trung hoàn thành tốt từng vai diễn và xem mỗi dự án là một cơ hội để trưởng thành.