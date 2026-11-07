Thừa Lỗi: Từ 30 lần trượt vai đến nam chính được chú ý của 'Ngọc Điệm Thu'

Sao quốc tế 07/11/2026 11:48

Từng trải qua khoảng 30 lần thử vai thất bại, Thừa Lỗi hiện trở thành gương mặt được chú ý trên màn ảnh Hoa ngữ nhờ vai Ngu Sưởng Hiên trong bộ phim Ngọc Điệm Thu. Không xuất thân từ trường đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp, nam diễn viên sinh năm 1993 đã trải qua nhiều năm đóng phim ngắn, vai phụ trước khi có cơ hội đảm nhận những nhân vật quan trọng.

Theo thống kê của tạp chí Thời Đại Báo Cáo ngày 30/10, chỉ số WeChat cá nhân của Thừa Lỗi lần đầu vượt mốc 100 triệu vào ngày 15/10 và duy trì trên mức này trong 10 ngày liên tiếp. Chỉ số cao nhất đạt 126,9 triệu, đưa anh vào nhóm nghệ sĩ có sức hút nổi bật trên nền tảng. Cùng thời điểm, nhân vật Ngu Sưởng Hiên do anh thể hiện trong Ngọc Điệm Thu cũng dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng. Sina nhận định Thừa Lỗi đang dần trở thành diễn viên có khả năng đảm nhận vai chính trong các dự án truyền hình.

Thừa Lỗi tên thật là Dương Huy Tường, sinh năm 1993 tại Đông Hoàn, Quảng Đông. Anh từng theo học ngành thiết kế môi trường tại Học viện Mỹ thuật Hà Bắc và có niềm yêu thích hội họa từ nhỏ. Cơ duyên đến với diễn xuất khá tình cờ khi anh được bạn bè rủ tham gia đóng quần chúng. Sau buổi thử vai, nam diễn viên bất ngờ được phó đạo diễn chú ý và giao một nhân vật có lời thoại.

Thừa Lỗi: Từ 30 lần trượt vai đến nam chính được chú ý của 'Ngọc Điệm Thu' - Ảnh 1

Trong cuộc phỏng vấn với China News năm 2023, Thừa Lỗi tiết lộ ban đầu anh từng nghĩ đến một công việc văn phòng ổn định. Tuy nhiên, sau khi trải nghiệm diễn xuất, anh nhận ra đây mới là con đường mình muốn theo đuổi. Do không được đào tạo bài bản, anh chủ yếu tự học thông qua việc quan sát đạo diễn, đồng nghiệp và tích lũy kinh nghiệm sau mỗi dự án.

Giai đoạn đầu sự nghiệp, nam diễn viên liên tục gặp thất bại. Có thời điểm anh trượt khoảng 30 vai diễn, từng hoài nghi năng lực và không biết bản thân phù hợp với dạng nhân vật nào. Dù vậy, Thừa Lỗi dần hiểu rằng việc không được lựa chọn đôi khi chỉ xuất phát từ sự không phù hợp với dự án.

Năm 2022, Hư Nhan giúp anh bắt đầu được chú ý với vai Tiêu Hàn Thanh. Một năm sau, vai Cung Thượng Giác trong Vân Chi Vũ của đạo diễn Quách Kính Minh đưa tên tuổi Thừa Lỗi đến gần công chúng hơn. Lối diễn tiết chế, thể hiện cảm xúc qua ánh mắt và những cử chỉ nhỏ trở thành dấu ấn của anh.

Thừa Lỗi: Từ 30 lần trượt vai đến nam chính được chú ý của 'Ngọc Điệm Thu' - Ảnh 2

Sau thành công này, Thừa Lỗi có thêm cơ hội tham gia các dự án quy mô lớn như Nhan Tâm Ký và Ngọc Điệm Thu. Đặc biệt, anh cho biết nhân vật Ngu Sưởng Hiên khiến mình mất nhiều thời gian mới có thể thoát khỏi cảm xúc sau khi phim đóng máy.

Năm 2025, nam diễn viên tiếp tục nhận các giải thưởng như Diễn viên đột phá của năm tại Weibo Night, Diễn viên tiến bộ vượt bậc tại iQIYI Scream Night và Nghệ sĩ tiến bộ vượt bậc tại Tencent Video Starlight Awards.

Ngoài đời, Thừa Lỗi tự nhận là người hướng nội, yêu thích đọc sách, xem phim, vẽ tranh và tập thể hình. Anh từng một mình đạp xe 167 km đến Ninh Ba trong khoảng 12 tiếng. Khá kín tiếng về chuyện tình cảm, nam diễn viên cho biết không đặt ra hình mẫu cố định cho tình yêu. Thay vì chạy theo thời điểm nổi tiếng, anh muốn tập trung hoàn thành tốt từng vai diễn và xem mỗi dự án là một cơ hội để trưởng thành.

Thừa Lỗi nhận kết cục bi thảm, khán giả bật khóc vì cái kết của 'Ngọc điệm thu'

Thừa Lỗi nhận kết cục bi thảm, khán giả bật khóc vì cái kết của 'Ngọc điệm thu'

Bộ phim dân quốc Ngọc điệm thu do Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm đóng chính đã chính thức khép lại với kết thúc bi thương.

Xem thêm
Từ khóa:   Thừa Lỗi sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Thừa Lỗi nhận kết cục bi thảm, khán giả bật khóc vì cái kết của 'Ngọc điệm thu'

Thừa Lỗi nhận kết cục bi thảm, khán giả bật khóc vì cái kết của 'Ngọc điệm thu'

Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm gây chú ý với loạt tương tác hậu trường Ngọc Điệm Thu

Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm gây chú ý với loạt tương tác hậu trường Ngọc Điệm Thu

Thừa Lỗi lần đầu đóng cặp Tôn Thiên trong phim hiện đại, dự án mới gây chú ý

Thừa Lỗi lần đầu đóng cặp Tôn Thiên trong phim hiện đại, dự án mới gây chú ý

'Ngọc Điệm Thu' bị chê tơi tả: Thừa Lỗi, Từ Nhược Hàm gây tranh cãi vì diễn xuất

'Ngọc Điệm Thu' bị chê tơi tả: Thừa Lỗi, Từ Nhược Hàm gây tranh cãi vì diễn xuất

Thừa Lỗi gây sốt với cảnh đánh mạt chược trong 'Ngọc Điệm Thu'

Thừa Lỗi gây sốt với cảnh đánh mạt chược trong 'Ngọc Điệm Thu'

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

TIN MỚI NHẤT

Thừa Lỗi: Từ 30 lần trượt vai đến nam chính được chú ý của 'Ngọc Điệm Thu'

Thừa Lỗi: Từ 30 lần trượt vai đến nam chính được chú ý của 'Ngọc Điệm Thu'

Sao quốc tế 1 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (8/11-9/11), Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp bước vào thời hoàng kim, tài lộc rủ nhau kéo về nhà, tiền tài đầy túi đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (8/11-9/11), Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp bước vào thời hoàng kim, tài lộc rủ nhau kéo về nhà, tiền tài đầy túi đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Nguồn vitamin và khoáng chất dồi dào từ loại đậu ăn cả vỏ quen thuộc

Nguồn vitamin và khoáng chất dồi dào từ loại đậu ăn cả vỏ quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 8/11/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 8/11/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
MỚI: Cục An ninh mạng khuyến cáo không suy diễn về thông tin 'dự trữ nhu yếu phẩm'

MỚI: Cục An ninh mạng khuyến cáo không suy diễn về thông tin 'dự trữ nhu yếu phẩm'

Đời sống 1 giờ 52 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 8/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi Chủ Nhật 8/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đan Lê khoe cơm nhà: Món ăn quen, cách bày biện khiến người xem muốn học

Đan Lê khoe cơm nhà: Món ăn quen, cách bày biện khiến người xem muốn học

Hậu trường 2 giờ 15 phút trước
Quách Vũ Hân bị nhà sản xuất tố ngoại tình, trốn thuế

Quách Vũ Hân bị nhà sản xuất tố ngoại tình, trốn thuế

Sao quốc tế 2 giờ 16 phút trước
Lưu Niệm bị công ty cũ tố cáo tham ô hơn 1 triệu NDT, studio lập tức lên tiếng

Lưu Niệm bị công ty cũ tố cáo tham ô hơn 1 triệu NDT, studio lập tức lên tiếng

Sao quốc tế 2 giờ 16 phút trước
Vì sao càng sống lâu, vợ chồng càng ít chuyện để nói?

Vì sao càng sống lâu, vợ chồng càng ít chuyện để nói?

Xã hội 2 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ cháy Trường THCS Kim Liên

Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ cháy Trường THCS Kim Liên

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 7/11/2026, 3 con giáp Phú Quý giàu sang, kích hoạt năng lực kiếm tiền, may mắn chạm nóc, vấp trúng mỏ vàng

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 7/11/2026, 3 con giáp Phú Quý giàu sang, kích hoạt năng lực kiếm tiền, may mắn chạm nóc, vấp trúng mỏ vàng

Qua đêm nay, 3 con giáp rung đùi đếm tiền, lộc rót đầy tay, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tương lai xán lạn

Qua đêm nay, 3 con giáp rung đùi đếm tiền, lộc rót đầy tay, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tương lai xán lạn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Vũ Hân bị nhà sản xuất tố ngoại tình, trốn thuế

Quách Vũ Hân bị nhà sản xuất tố ngoại tình, trốn thuế

Lưu Niệm bị công ty cũ tố cáo tham ô hơn 1 triệu NDT, studio lập tức lên tiếng

Lưu Niệm bị công ty cũ tố cáo tham ô hơn 1 triệu NDT, studio lập tức lên tiếng

Từ nàng thơ Trương Nghệ Mưu đến ba giải Ảnh hậu, Châu Đông Vũ vẫn loay hoay tìm lại hào quang

Từ nàng thơ Trương Nghệ Mưu đến ba giải Ảnh hậu, Châu Đông Vũ vẫn loay hoay tìm lại hào quang

Lưu Khải Uy tình tứ bên bạn gái kém 20 tuổi

Lưu Khải Uy tình tứ bên bạn gái kém 20 tuổi

Trương Bá Chi gây tranh cãi với chiếc quần jeans lạ mắt khi xuất hiện tại sân bay

Trương Bá Chi gây tranh cãi với chiếc quần jeans lạ mắt khi xuất hiện tại sân bay

Hoắc Kiến Hoa mất nửa năm thoát vai Càn Long, Lâm Tâm Như cũng không dám xem phim

Hoắc Kiến Hoa mất nửa năm thoát vai Càn Long, Lâm Tâm Như cũng không dám xem phim