Trước những phát ngôn trên, studio của Quách Vũ Hân nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Phía nữ diễn viên khẳng định các thông tin do Diệp Phi Dạ đưa ra hoàn toàn bịa đặt, đồng thời tuyên bố sẽ sử dụng biện pháp pháp lý để bảo vệ danh dự và quyền lợi hợp pháp của cô.

Mới đây, Diệp Phi Dạ tiết lộ Quách Vũ Hân có bạn trai tên Trương Lực Nhâm. Hai người được cho là đã sống chung, mối quan hệ cũng được nhiều đồng nghiệp biết đến. Tuy nhiên, nhà sản xuất cáo buộc nữ diễn viên vẫn có quan hệ tình cảm với người khác trong thời gian hẹn hò.

Tuy nhiên, mâu thuẫn chưa dừng lại ở đó. Diệp Phi Dạ tiếp tục đăng bài tố Quách Vũ Hân có hành vi trốn thuế và cho biết sẽ gửi những bằng chứng liên quan đến Cục Thuế Nhà nước Trung Quốc. Nhà sản xuất thậm chí trực tiếp gắn tài khoản Weibo của nữ diễn viên, đặt câu hỏi liệu thù lao diễn xuất trước tháng 10/2025 có được chuyển vào tài khoản cá nhân thay vì tài khoản công ty hay không. Người này cũng nghi vấn Quách Vũ Hân đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân đúng thời hạn.

Diệp Phi Dạ vốn là nhà văn nổi tiếng với danh xưng “Nữ hoàng tiểu thuyết lãng mạn” thế hệ mới. Cô từng hợp tác với Quách Vũ Hân trong một dự án phim, góp phần giúp nữ diễn viên tiếp cận lượng lớn khán giả. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai người được cho là rạn nứt vì bất đồng trong hoạt động quảng bá.

Theo đó, khi bộ phim chung vừa lên sóng, Quách Vũ Hân đã đăng bài giới thiệu một dự án khác đang tham gia ghi hình. Hành động này khiến Diệp Phi Dạ không hài lòng. Nhà văn công khai chỉ trích nữ diễn viên thiếu chuyên nghiệp và không dành sự quan tâm cần thiết cho tác phẩm hợp tác giữa hai bên.

Sau đó, Diệp Phi Dạ tiếp tục tố Quách Vũ Hân thường xuyên nói xấu đồng nghiệp, thậm chí chấm điểm những nghệ sĩ từng làm việc chung. Ồn ào càng trở nên phức tạp khi một đoạn hội thoại riêng tư giữa nữ diễn viên và nhân viên bị rò rỉ. Trong đó, cô được cho là có phát ngôn thiếu tinh tế khi nhắc đến diễn viên Châu Dã.

Theo Molihua, Quách Vũ Hân sinh năm 1999, được mệnh danh là “nữ thần phim ngắn” tại Trung Quốc. Cô từng được xếp vào nhóm diễn viên hạng S của thị trường này với nhiều tác phẩm đạt hàng tỷ lượt xem. Thời gian gần đây, nữ diễn viên bắt đầu mở rộng hoạt động sang phim truyền hình dài tập, trong đó có vai phụ ở Ngọc Điệm Thu, dự án có sự tham gia của Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm.

Loạt cáo buộc liên tiếp hiện khiến Quách Vũ Hân đối mặt với làn sóng tranh luận. Trong khi phía nữ diễn viên phủ nhận thông tin và tuyên bố xử lý bằng pháp luật, những nghi vấn do Diệp Phi Dạ đưa ra vẫn chưa có kết luận chính thức.