Tại sân bay, Trương Bá Chi diện áo khoác denim xanh nhạt kết hợp quần jeans rách hai bên, đội mũ len Chanel và sử dụng kính râm, khẩu trang để che kín gương mặt. Dù ăn mặc khá kín đáo, nữ diễn viên vẫn được nhiều người nhận ra. Một số khán giả còn tiến đến xin chụp ảnh cùng cô.

Trương Bá Chi trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại sân bay Hồng Kiều, Thượng Hải vào ngày 30/10. Ở tuổi 46, nữ diễn viên gây ấn tượng với phong cách thời trang cá tính, đặc biệt là chiếc quần jeans có thiết kế mở cúc lạ mắt. Trang phục này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc.

Chi tiết gây chú ý nhất trong bộ trang phục là phần cạp quần không được cài cúc như thông thường. Hình ảnh này khiến một số cư dân mạng thoạt nhìn tưởng nữ diễn viên quên kéo khóa quần. Nhiều ý kiến nhận xét thiết kế có phần kém duyên, thiếu tinh tế và không phù hợp với hình ảnh sang trọng thường thấy của Trương Bá Chi.

Ngược lại, không ít người bênh vực nữ diễn viên, cho rằng đây là cách phối đồ mang phong cách đường phố, thể hiện cá tính riêng. Một số khán giả đánh giá chiếc quần có thiết kế sáng tạo, giúp tổng thể trang phục trở nên nổi bật và khác biệt. Bên cạnh đó, những phụ kiện hàng hiệu mà cô sử dụng cũng thu hút sự quan tâm.

Ở tuổi ngoài 40, Trương Bá Chi vẫn thường xuyên gây chú ý mỗi khi xuất hiện trước công chúng nhờ ngoại hình trẻ trung và gu thời trang riêng. Hình ảnh mới nhất tiếp tục cho thấy sức hút của nữ diễn viên, dù lựa chọn trang phục lần này tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.

Trương Bá Chi sinh năm 1980, từng được xem là một trong những mỹ nhân nổi bật nhất của làng giải trí Hong Kong giai đoạn cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000. Cô ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Vua hài, Tinh nguyện, Sư tử Hà Đông và Mèo yêu phải chuột.

Năm 2012, nữ diễn viên ly hôn Tạ Đình Phong và trở thành mẹ đơn thân. Đến năm 2018, cô gây bất ngờ khi sinh con trai thứ ba nhưng không công khai danh tính cha của em bé.

Hiện tại, bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, Trương Bá Chi vẫn duy trì sức hút nhờ những lần xuất hiện tại sự kiện và hình ảnh đời thường được chia sẻ trên mạng xã hội.