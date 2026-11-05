Lửa bốc lên từ động cơ máy bay trong lúc cất cánh, hành khách hoảng sợ rời khỏi chuyến bay

Đoạn clip lan truyền trên mạng cho thấy một vụ cháy nổ động cơ trên chuyến bay QF1737 dự kiến khởi hành từ sân bay Karratha ở Tây Úc đến Perth vào tối ngày 1/11. Chiếc Airbus A320-232 dự kiến cất cánh lúc 7h15 tối nhưng đã nhanh chóng được đưa trở lại vị trí đỗ ngay trước khi cất cánh.
Video 2 giờ 59 phút trước

Hoàng Ngân | Theo Phụ nữ sức khỏe

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