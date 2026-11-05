Hoắc Kiến Hoa mất nửa năm thoát vai Càn Long, Lâm Tâm Như cũng không dám xem phim

Sao quốc tế 05/11/2026 16:30

Sau 10 năm vắng bóng trên các chương trình trò chuyện, Hoắc Kiến Hoa vừa trở lại show Tiểu S không vui do Từ Hy Đệ (Tiểu S) và Patrick dẫn dắt. Tại đây, nam diễn viên chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường trong sự nghiệp, đặc biệt là khoảng thời gian chịu áp lực lớn khi đóng bộ phim Như Ý truyện và những ảnh hưởng của vai diễn đến cuộc sống cá nhân.

Hoắc Kiến Hoa cho biết quá trình ghi hình Như Ý truyện kéo dài suốt một năm là giai đoạn căng thẳng nhất sự nghiệp. Nam diễn viên gần như ngày nào cũng ở trong bối cảnh cung đình, ít có cơ hội ra ngoài ăn uống hay thư giãn cùng đoàn phim. Điều này khiến anh cảm thấy ngột ngạt.

Bên cạnh đó, lượng lời thoại bằng văn ngôn rất lớn cùng những cảnh quay đông người khiến công việc càng thêm áp lực. Sau mỗi ngày ghi hình, Hoắc Kiến Hoa thường trở về phòng để học thuộc kịch bản. Khi được Tiểu S hỏi đùa về chuyện kiêng rượu bia, anh bật cười thừa nhận: "Tôi cũng có lén uống một chút, vì áp lực thực sự quá lớn!".

Nam diễn viên tiết lộ tiêu chí tuyển chọn người đảm nhận vai Càn Long khá khắt khe. Diễn viên phải có kinh nghiệm đóng phim cổ trang, khả năng đọc lời thoại văn ngôn và sẵn sàng hóa thân thành nhân vật phản diện. Dù nhiều người e ngại, Hoắc Kiến Hoa lại chủ động muốn thử sức.

Hoắc Kiến Hoa mất nửa năm thoát vai Càn Long, Lâm Tâm Như cũng không dám xem phim - Ảnh 1

Sau khi Như Ý truyện lên sóng năm 2018, nhân vật Càn Long của anh nhận nhiều phản ứng trái chiều. Tuy nhiên, nam diễn viên không quá bận tâm trước những lời chỉ trích. Anh cho rằng việc khán giả phản ứng mạnh chứng tỏ nhân vật đã tạo được ấn tượng.

Đáng chú ý, Hoắc Kiến Hoa tiết lộ phải mất khoảng nửa năm mới thực sự thoát khỏi tâm lý của vị hoàng đế. Sau một năm sống cùng nhân vật, khi trở về nhà, anh vẫn giữ thói quen nói chuyện bằng văn ngôn và có những hành động như đang ở trong cung đình.

Nam diễn viên hài hước kể, ngay cả lúc ăn cơm, anh cũng ngồi ngay ngắn rồi lớn tiếng hô: "Nào! Dùng bữa!". Câu chuyện khiến các khách mời không khỏi bất ngờ.

Hoắc Kiến Hoa mất nửa năm thoát vai Càn Long, Lâm Tâm Như cũng không dám xem phim - Ảnh 2

Tiểu S tò mò hỏi liệu bà xã Lâm Tâm Như có từng phàn nàn về việc chồng nhập vai quá sâu hay không. Hoắc Kiến Hoa cười cho biết vì trong phim thường xuyên phải lớn tiếng quát mắng các phi tần nên thời điểm đó, ngay cả vợ anh cũng không dám xem.

Với Hoắc Kiến Hoa, Như Ý truyện không chỉ là một trong những dự án khó thực hiện nhất mà còn là tác phẩm để lại dấu ấn sâu sắc trong sự nghiệp diễn xuất.

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