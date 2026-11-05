Phùng Thiệu Phong tái xuất màn ảnh rộng sau 5 năm, đóng phim tình cảm pha kinh dị đầy bí ẩn

Phim do Hầu Tiêu Dao đạo diễn, Lục Dương và Vương Hồng Vệ đảm nhận vai trò giám chế. Ngoài ba diễn viên chính, dự án còn có sự góp mặt của Quách Nguyệt, Xa Hiểu, Chu Dã Mang và Dương Dật. Đáng chú ý, phim khai máy từ tháng 10/2021 tại Thượng Hải nhưng phải mất khoảng 5 năm mới chính thức công bố lịch phát hành.

Sau 5 năm nằm kho, bộ phim điện ảnh Thử Thách do Phùng Thiệu Phong , Trần Vũ Tư và Lý Mộng đóng chính cuối cùng cũng ấn định ngày ra mắt. Tác phẩm dự kiến khởi chiếu tại Trung Quốc vào ngày 21/11/2026, đồng thời tung trailer “Mở cửa gặp quỷ” và poster “Dòm ngó qua gương”, hé lộ câu chuyện tình tay ba đầy bí ẩn.

Trong phim, Phùng Thiệu Phong vào vai Đinh Bá Dương, một nghệ sĩ piano trẻ tuổi, lịch lãm và có cuộc sống tưởng chừng hoàn hảo. Tuy nhiên, mọi thứ đảo lộn khi bạn gái Vạn Ảnh (Lý Mộng) bất ngờ mất tích. Trong lúc đau khổ, anh tìm đến rượu và tình cờ gặp Mã Nhã (Trần Vũ Tư), một nữ nhân viên phục vụ.

Mối quan hệ giữa hai người nhanh chóng phát triển. Mã Nhã chuyển đến sống trong căn biệt thự trên núi của Đinh Bá Dương, nhưng liên tục gặp những hiện tượng kỳ lạ. Tiếng gõ bí ẩn trong đường ống nước, chiếc máy đếm nhịp tự phát ra âm thanh giữa đêm và những dấu hiệu bất thường trong căn nhà khiến cô ngày càng bất an.

Càng tìm hiểu, Mã Nhã càng phát hiện những bí mật liên quan đến sự biến mất của Vạn Ảnh. Hóa ra, cô gái này đã chủ động dàn dựng màn mất tích để thử lòng bạn trai. Tuy nhiên, trò chơi tình cảm dần vượt khỏi tầm kiểm soát, đẩy cả ba vào vòng xoáy nghi ngờ, chiếm hữu và tổn thương.

Trailer “Mở cửa gặp quỷ” gây chú ý với không khí u ám, những căn phòng tối, ánh đèn chập chờn và các bóng hình xuất hiện bất thường. Trong khi đó, poster “Dòm ngó qua gương” khắc họa một bàn tay viết lên mặt kính phủ hơi nước, gợi cảm giác có thế lực bí ẩn đang âm thầm theo dõi các nhân vật.

Vai diễn lần này cũng đánh dấu sự thay đổi của Phùng Thiệu Phong trên màn ảnh. Thay vì hình tượng người đàn ông lịch lãm, si tình quen thuộc, anh đảm nhận nhân vật có nhiều lớp tính cách, vẻ ngoài dịu dàng nhưng ẩn chứa sự lạnh lùng và khó đoán.

Những năm gần đây, tên tuổi Phùng Thiệu Phong có phần giảm nhiệt so với thời kỳ đỉnh cao. Vì vậy, màn tái xuất với Thử Thách sau 5 năm chờ đợi được kỳ vọng sẽ giúp nam diễn viên tạo thêm dấu ấn. Phim dự kiến ra rạp Trung Quốc từ ngày 21/11/2026.