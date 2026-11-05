Theo Geo.tv ngày 29/9/2026, một bài đăng liên quan đến tin đồn này đã thu hút hơn 8 triệu lượt xem chỉ trong vài giờ. Hình ảnh nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên nhiều nền tảng, kéo theo hàng loạt bình luận tiếc thương từ người hâm mộ.

Mới đây, vào cuối tháng 9/2026, mạng xã hội tiếp tục lan truyền thông tin Thành Long đã qua đời, khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ. Một số tài khoản đăng tải hình ảnh nam diễn viên được chuyển sang tông màu đen trắng, kèm hai mốc thời gian 1954 - 2026. Cách thiết kế giống một tấm ảnh tưởng niệm càng khiến người xem dễ hiểu lầm đây là thông báo chính thức.

Tuy nhiên, thông tin Thành Long qua đời hoàn toàn không có căn cứ xác thực. Không có bất kỳ thông báo chính thức nào từ gia đình, đại diện nam diễn viên hay các hãng thông tấn uy tín xác nhận sự việc. Những hình ảnh mang tính tưởng niệm được lan truyền thực chất là nội dung sai lệch, có dấu hiệu sử dụng công nghệ chỉnh sửa hình ảnh nhằm thu hút lượt xem và tương tác.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Thành Long vướng tin đồn qua đời. Vào tháng 8/2025, trang kiểm chứng thông tin Rumor Scanner từng xác minh một bài đăng trên Facebook có nội dung tương tự. Hình ảnh đi kèm thậm chí còn mô phỏng thi thể nam diễn viên. Qua kiểm tra, hình ảnh này được xác định là sản phẩm chỉnh sửa bằng trí tuệ nhân tạo, kết hợp với một bức ảnh cũ ghi lại thời điểm ông điều trị y tế.

Việc Thành Long liên tục trở thành mục tiêu của những thông tin giả phần nào cho thấy sức ảnh hưởng của ngôi sao này. Với hơn sáu thập kỷ hoạt động nghệ thuật, ông đã ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như Police Story, Drunken Master, Rush Hour và The Karate Kid. Những vai diễn kết hợp võ thuật, hài hước cùng khả năng tự thực hiện nhiều cảnh hành động nguy hiểm đã giúp ông trở thành biểu tượng điện ảnh quốc tế.

Một nguyên nhân khiến tin đồn dễ lan truyền là cách xây dựng nội dung đánh mạnh vào cảm xúc người xem. Hình ảnh đen trắng, dòng chữ tưởng niệm cùng năm sinh, năm mất thường tạo cảm giác như một thông báo chính thức. Trong khi đó, sự phát triển của AI khiến việc tạo ra hình ảnh giả mạo ngày càng tinh vi, khó nhận biết bằng mắt thường.

Sinh năm 1954, Thành Long bước sang tuổi 72 trong năm 2026. Những thay đổi về ngoại hình theo thời gian cũng khiến nam diễn viên thường xuyên trở thành chủ đề bàn luận. Dẫu vậy, tuổi tác không phải căn cứ để suy đoán hay tin vào những thông báo chưa được kiểm chứng.

Sự việc một lần nữa nhắc nhở người dùng mạng xã hội cần thận trọng trước những thông tin gây sốc. Việc kiểm tra nguồn đăng tải, đối chiếu với báo chí uy tín và thông báo chính thức là điều cần thiết để tránh vô tình tiếp tay cho tin giả, gây hoang mang cho cộng đồng người hâm mộ.