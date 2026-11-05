Lời khai của nữ tài xế lái ô tô chèn ép, tông thai phụ ở Lào Cai

Đời sống 05/11/2026 12:05

Công an phường Lào Cai (tỉnh Lào Cai) cho biết đã triệu tập Võ Tuyết Sang (SN 1990, trú tại tổ dân phố 25, Kim Tân, phường Lào Cai), người lái ô tô VinFast VF3 liên quan vụ chèn ép, va chạm với một phụ nữ mang thai đi xe máy điện trên đường Hoàng Liên.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 4/11, Công an phường Lào Cai (tỉnh Lào Cai) cho biết đã triệu tập Võ Tuyết Sang (36 tuổi, trú tại tổ dân phố số 25 Kim Tân, phường Lào Cai) để làm rõ vụ ô tô chèn ép, va chạm với xe máy điện trên đường Hoàng Liên.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh ô tô BKS 24A-376.24 liên tiếp chèn ép, sau đó va chạm với xe máy điện do một phụ nữ điều khiển.

Lời khai của nữ tài xế lái ô tô chèn ép, tông thai phụ ở Lào Cai - Ảnh 1
Nữ tài xế  Võ Tuyết Sang làm việc với cơ quan công an - Ảnh: VietNamNet

Tại cơ quan công an, Sang khai khoảng 15h ngày 1/11, người này lái ô tô chở con trai từ khu vực chung cư Tecco theo hướng cầu Kim Tân. Khi đi trên đường Hoàng Liên, do chuyển hướng không bật xi nhan, Sang xảy ra mâu thuẫn với chị P.T.T. (36 tuổi), người điều khiển xe máy điện.

Sau khi hai bên lời qua tiếng lại, Sang lái ô tô áp sát, chèn ép, không cho chị T. di chuyển về phía trước. Có thời điểm, ô tô đánh lái quay ngang đường, chắn một phần lối lưu thông.

Khi chị T. vượt lên và dừng tại khu vực đèn đỏ, ô tô tiếp tục tiến tới áp sát, rồi va chạm vào đuôi xe máy điện khiến xe đổ ra đường.

Theo thông tin từ công an, chị T. đang mang thai và được điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai.

Lời khai của nữ tài xế lái ô tô chèn ép, tông thai phụ ở Lào Cai - Ảnh 2
Sau mâu thuẫn trên đường Hoàng Liên, nữ tài xế VF3 Võ Tuyết Sang thừa nhận đánh lái chèn ép, cản trở thai phụ đi xe máy điện, khiến phương tiện đổ ra đường - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VietNamNet, làm việc với cơ quan công an, Sang thừa nhận hành vi đánh lái, chèn ép xe máy điện, cản trở chị T. di chuyển. Nữ tài xế khai do bực tức sau cuộc cãi vã và muốn tiếp tục tranh luận với người phụ nữ nên có hành vi trên.

Công an phường Lào Cai đang tiếp tục thu thập tài liệu, làm rõ diễn biến vụ việc, đánh giá tính chất, mức độ hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định.

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