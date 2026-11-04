Lipovitan tiếp sức học sinh khó khăn trên hành trình đến trường

Đời sống 04/11/2026 08:16

Thông qua chương trình “1 lon nước nhỏ, 1 cộng đồng to”, mỗi lon Lipovitan được bán ra sẽ đóng góp 100 đồng vào Quỹ Khuyến học tại địa phương, góp phần mang đến những phần quà thiết thực cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Với nhiều học sinh, năm học mới là dịp háo hức trở lại trường, gặp gỡ thầy cô và bạn bè. Nhưng với những em có hoàn cảnh khó khăn, việc duy trì hành trình đến lớp có thể vẫn là nỗi lo khi điều kiện học tập còn thiếu thốn, quãng đường từ nhà đến trường xa xôi.

Để chia sẻ phần nào những khó khăn đó, tháng 10/2026 Công ty TNHH Taisho Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình cộng đồng “1 lon nước nhỏ, 1 cộng đồng to”, thông qua thương hiệu nước tăng lực Lipovitan.

Hoạt động hướng đến việc hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó bằng những phần quà học tập thiết thực, trong đó có 500 chiếc xe đạp mới giúp các em thuận tiện hơn trên hành trình đến trường.

Góp sức từ những đóng góp nhỏ

Điểm đáng chú ý của chương trình là cách thức đóng góp gắn với hoạt động tiêu dùng tại từng địa phương. Theo đó, với mỗi lon Lipovitan được bán ra, 100 đồng sẽ được trích trực tiếp vào Quỹ Khuyến học.

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Nguồn quỹ sau đó được sử dụng để trao tặng các phần quà học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ngay tại địa phương. Cách làm này hướng đến sự kết nối giữa doanh nghiệp, người tiêu dùng và cộng đồng, để những đóng góp nhỏ có thể tích lũy thành nguồn hỗ trợ thiết thực.

Trong số những món quà được trao tặng, xe đạp có ý nghĩa đặc biệt với các em học sinh ở xa trường. Không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, phương tiện này còn góp phần giảm bớt sự vất vả khi các em phải đi bộ qua những quãng đường dài, nhất là trong điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Đại diện Taisho Việt Nam chia sẻ, mỗi năm học mới là một hành trình nỗ lực của nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, sự sẻ chia từ cộng đồng không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn góp phần tiếp thêm niềm tin, động lực để các em tiếp tục theo đuổi việc học.

Tiếp nối hành trình đồng hành cùng cộng đồng

Chương trình “1 lon nước nhỏ, 1 cộng đồng to” được giới thiệu là hoạt động tiếp nối những nỗ lực trách nhiệm xã hội mà Taisho Việt Nam thực hiện trong nhiều năm qua.

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Ông Ikezawa - Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Taisho Việt Nam đang trao những phần quà thiết thực từ Quỹ Khuyến học Lipovitan tiếp thêm động lực cho các em học sinh vững bước đến trường

Lipovitan ra đời tại Nhật Bản năm 1962 và có mặt tại thị trường Việt Nam từ năm 1999. Hơn 25 năm đồng hành cùng người tiêu dùng trong nước, thương hiệu này cho biết bên cạnh hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp chú trọng triển khai các chương trình hướng đến cộng đồng, trong đó có hoạt động khuyến học.

Thông qua Quỹ Khuyến học, chương trình kỳ vọng tạo thêm điều kiện để học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận với những hỗ trợ phù hợp, góp phần duy trì việc học và nuôi dưỡng ước mơ.

Từ một khoản đóng góp 100 đồng trên mỗi lon sản phẩm, chương trình đặt mục tiêu lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Những chiếc xe đạp, phần quà học tập được trao đi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm, động viên đối với các em trên con đường chinh phục tri thức.

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