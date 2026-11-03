Triệu Lệ Dĩnh phủ nhận tin bán quần áo hàng hiệu đã qua sử dụng, tuyên bố nhờ pháp luật can thiệp

Sao quốc tế 03/11/2026 20:20

Studio của Triệu Lệ Dĩnh mới đây lên tiếng bác bỏ thông tin liên quan đến việc một blogger được mời đến thu gom quần áo hàng hiệu đã qua sử dụng tại nơi làm việc của nữ diễn viên. Đồng thời, phía nghệ sĩ cho biết đã ủy thác luật sư thu thập chứng cứ và sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền lợi.

Trước đó, blogger có tên Điền Điền Tiểu A Di đăng tải video kể về chuyến đi đến một studio nghệ sĩ để thu gom quần áo hàng hiệu không còn sử dụng. Theo nội dung được chia sẻ, số đồ được nhắc đến bao gồm áo khoác Dior, áo len và một số món đồ bơi chưa qua sử dụng. Blogger này cho biết không thể gặp chủ nhân số quần áo vì người đó có việc đột xuất.

Sau khi video lan truyền trên mạng xã hội, một bộ phận cư dân mạng suy đoán studio được nhắc đến thuộc về Triệu Lệ Dĩnh. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi nữ diễn viên là một trong những ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn của làng giải trí Hoa ngữ.

Triệu Lệ Dĩnh phủ nhận tin bán quần áo hàng hiệu đã qua sử dụng, tuyên bố nhờ pháp luật can thiệp - Ảnh 1

Trước những đồn đoán, ngày 2/11, studio của Triệu Lệ Dĩnh phát đi thông báo chính thức, khẳng định nội dung blogger đến nơi làm việc của nữ diễn viên để thu gom quần áo là không đúng sự thật. Đơn vị này nhấn mạnh chưa từng mời, tiếp xúc hay hợp tác với bất kỳ blogger hoặc bên thứ ba nào về hoạt động thu gom trang phục đã qua sử dụng.

Phía nữ diễn viên cũng khẳng định không ủy quyền cho bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào tiến hành những hoạt động tương tự dưới danh nghĩa studio. Do đó, việc gắn sự việc với Triệu Lệ Dĩnh là thông tin thiếu căn cứ.

Đáng chú ý, trong thông báo, studio cho biết đã ủy thác cho một văn phòng luật sư tại Bắc Kinh tiến hành thu thập và lưu giữ chứng cứ liên quan đến những nội dung được đăng tải trên mạng xã hội. Đại diện nữ diễn viên tuyên bố sẽ sử dụng các biện pháp phù hợp theo quy định pháp luật nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Triệu Lệ Dĩnh phủ nhận tin bán quần áo hàng hiệu đã qua sử dụng, tuyên bố nhờ pháp luật can thiệp - Ảnh 2

Theo thông tin được chia sẻ, video gây tranh luận hiện không còn hiển thị trên tài khoản đăng tải ban đầu. Tuy nhiên, sự việc vẫn nhận được nhiều bình luận từ cộng đồng mạng Trung Quốc.

Đây không phải lần đầu Triệu Lệ Dĩnh trở thành tâm điểm của những thông tin liên quan đến đời tư và hoạt động cá nhân. Với độ nổi tiếng cùng sức ảnh hưởng lớn, mọi động thái của nữ diễn viên thường nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Trong vụ việc lần này, thông báo từ studio được xem là động thái nhằm làm rõ sự thật, đồng thời ngăn chặn những suy đoán chưa được xác thực tiếp tục lan truyền.

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Mới đây, studio của Triệu Lệ Dĩnh xác nhận nữ diễn viên sẽ đảm nhận vị trí Chủ tịch Ban giám khảo hạng mục chính tại Hội nghị Đầu tư dự án điện ảnh Kim Kê lần thứ 8. Với vai trò này, cô trở thành diễn viên Hoa ngữ sinh sau năm 1985 đầu tiên được giao trọng trách nói trên.

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