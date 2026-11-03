Triệu Lệ Dĩnh phủ nhận tin bán quần áo hàng hiệu đã qua sử dụng, tuyên bố nhờ pháp luật can thiệp

Sau khi video lan truyền trên mạng xã hội, một bộ phận cư dân mạng suy đoán studio được nhắc đến thuộc về Triệu Lệ Dĩnh . Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi nữ diễn viên là một trong những ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn của làng giải trí Hoa ngữ.

Trước đó, blogger có tên Điền Điền Tiểu A Di đăng tải video kể về chuyến đi đến một studio nghệ sĩ để thu gom quần áo hàng hiệu không còn sử dụng. Theo nội dung được chia sẻ, số đồ được nhắc đến bao gồm áo khoác Dior, áo len và một số món đồ bơi chưa qua sử dụng. Blogger này cho biết không thể gặp chủ nhân số quần áo vì người đó có việc đột xuất.

Trước những đồn đoán, ngày 2/11, studio của Triệu Lệ Dĩnh phát đi thông báo chính thức, khẳng định nội dung blogger đến nơi làm việc của nữ diễn viên để thu gom quần áo là không đúng sự thật. Đơn vị này nhấn mạnh chưa từng mời, tiếp xúc hay hợp tác với bất kỳ blogger hoặc bên thứ ba nào về hoạt động thu gom trang phục đã qua sử dụng.

Phía nữ diễn viên cũng khẳng định không ủy quyền cho bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào tiến hành những hoạt động tương tự dưới danh nghĩa studio. Do đó, việc gắn sự việc với Triệu Lệ Dĩnh là thông tin thiếu căn cứ.

Đáng chú ý, trong thông báo, studio cho biết đã ủy thác cho một văn phòng luật sư tại Bắc Kinh tiến hành thu thập và lưu giữ chứng cứ liên quan đến những nội dung được đăng tải trên mạng xã hội. Đại diện nữ diễn viên tuyên bố sẽ sử dụng các biện pháp phù hợp theo quy định pháp luật nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Theo thông tin được chia sẻ, video gây tranh luận hiện không còn hiển thị trên tài khoản đăng tải ban đầu. Tuy nhiên, sự việc vẫn nhận được nhiều bình luận từ cộng đồng mạng Trung Quốc.

Đây không phải lần đầu Triệu Lệ Dĩnh trở thành tâm điểm của những thông tin liên quan đến đời tư và hoạt động cá nhân. Với độ nổi tiếng cùng sức ảnh hưởng lớn, mọi động thái của nữ diễn viên thường nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Trong vụ việc lần này, thông báo từ studio được xem là động thái nhằm làm rõ sự thật, đồng thời ngăn chặn những suy đoán chưa được xác thực tiếp tục lan truyền.