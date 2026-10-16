Bạn thân tiết lộ con người thật của Triệu Lệ Dĩnh sau 10 năm gắn bó

Sao quốc tế 16/10/2026 14:30

Nhân dịp sinh nhật tuổi 39 của Triệu Lệ Dĩnh vào ngày 16/10, nhà tạo mẫu Mã Thụy đã đăng tải bài viết dài chia sẻ về tình bạn kéo dài một thập kỷ với nữ diễn viên. Những lời tâm sự chân thành của anh hé lộ góc nhìn khác về ngôi sao hàng đầu Cbiz: giản dị, điềm tĩnh, mạnh mẽ và luôn quan tâm đến cảm xúc của những người thân thiết.

 

Theo Mã Thụy, tính cách của anh và Triệu Lệ Dĩnh có nhiều điểm trái ngược. Nếu nhà tạo mẫu nổi tiếng thẳng thắn, sẵn sàng lên tiếng trước những điều bất bình, nữ diễn viên lại chọn cách im lặng và hạn chế tham gia vào những tranh cãi không cần thiết. Thay vì dành thời gian giải thích trước dư luận, cô tập trung hoàn thành công việc, trau dồi năng lực và chứng minh bản thân bằng những sản phẩm nghệ thuật.

Mã Thụy cho rằng thành công của Triệu Lệ Dĩnh không chỉ đến từ may mắn mà còn là kết quả của quá trình nỗ lực bền bỉ, kiên trì vượt qua khó khăn và không ngừng hoàn thiện chính mình. Điều khiến anh thực sự trân trọng người bạn thân không đơn thuần là sự chuyên nghiệp trong công việc, mà còn là bản lĩnh cùng cách đối nhân xử thế của cô.

Bạn thân tiết lộ con người thật của Triệu Lệ Dĩnh sau 10 năm gắn bó - Ảnh 1

Đáng chú ý, nhà tạo mẫu tiết lộ mỗi khi anh lên tiếng bảo vệ Triệu Lệ Dĩnh trước những tranh luận trên mạng xã hội, nữ diễn viên lại lo lắng cho anh. Thay vì vui mừng vì có người đứng về phía mình, cô sợ bạn thân bị kéo vào những cuộc khẩu chiến, phải đối mặt với chỉ trích và chịu tổn thương không đáng có.

Trong suốt 10 năm đồng hành, Mã Thụy nhiều lần lên tiếng về những điều bản thân trực tiếp chứng kiến, dù hiểu rằng hành động này có thể khiến anh bị cho là muốn thu hút sự chú ý. Với anh, đó đơn giản là cách bảo vệ người bạn mà mình thấu hiểu và tin tưởng.

Sự khác biệt trong tính cách cũng tạo nên mối quan hệ đặc biệt giữa hai người. Mã Thụy sẵn sàng lên tiếng khi cần thiết, còn Triệu Lệ Dĩnh kiên định theo đuổi con đường riêng, để công việc và thành quả lên tiếng thay mình. Sự tin tưởng lẫn nhau giúp tình bạn của họ bền chặt qua nhiều năm, bất chấp những áp lực từ môi trường giải trí.

Bạn thân tiết lộ con người thật của Triệu Lệ Dĩnh sau 10 năm gắn bó - Ảnh 2

Khép lại bài viết chúc mừng sinh nhật, Mã Thụy mong Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục gặp được những kịch bản phù hợp và có cơ hội thể hiện bản thân trong các vai diễn yêu thích. Tuy nhiên, điều anh mong mỏi hơn cả là nữ diễn viên biết quan tâm đến sức khỏe, dành thời gian nghỉ ngơi và không phải lúc nào cũng gồng mình trước áp lực công việc.

Qua những chia sẻ của người bạn thân thiết, Triệu Lệ Dĩnh hiện lên không chỉ là một nữ diễn viên mạnh mẽ, độc lập mà còn là người sống tình cảm, luôn nghĩ cho người khác. Với cô, thành công có lẽ không chỉ nằm ở sự nghiệp rực rỡ, mà còn ở những mối quan hệ chân thành có thể đồng hành qua năm tháng.

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sau thời gian dài nghỉ ngơi vì vấn đề sức khỏe, Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục vướng tin đồn gặp khó khăn trong sự nghiệp, thậm chí có ý định giải nghệ. Tuy nhiên, động thái mới của nữ diễn viên cho thấy cô vẫn xuất hiện trong các hoạt động đời sống thường ngày.

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