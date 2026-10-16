Tiêu Chiến đi ngược đà suy thoái của Cbiz, concert và loạt phim mới gây chú ý

Sao quốc tế 16/10/2026 06:30

Trong bối cảnh ngành phim ảnh và truyền hình Trung Quốc đối mặt nhiều khó khăn, Tiêu Chiến vẫn duy trì sức hút đáng chú ý với hàng loạt dự án chờ lên sóng và kế hoạch tổ chức concert mới. Hoạt động của nam diễn viên cho thấy sức ảnh hưởng của các ngôi sao hàng đầu vẫn là yếu tố được thị trường giải trí Hoa ngữ quan tâm trong giai đoạn nhiều biến động.

 

Hai năm gần đây, thị trường phim truyền hình Trung Quốc được cho là có dấu hiệu thu hẹp, nhiều dự án chậm tiến độ hoặc chưa thể triển khai như kế hoạch. Một bộ phận nghệ sĩ cũng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm vai diễn mới, buộc phải chuyển hướng sang các hoạt động thương mại và livestream bán hàng. Trong bối cảnh đó, Tiêu Chiến tiếp tục nhận được sự chú ý nhờ các dự án phim quy mô lớn và sức hút từ hoạt động âm nhạc.

Ngày 13/10, nam diễn viên công bố chuyến lưu diễn concert mang tên Lối Ra · Chúng Ta. Theo thông tin được chia sẻ, chương trình nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, với hơn 520.000 lượt đăng ký trước trên nền tảng Damai. Thông tin về concert cũng liên tục được thảo luận trên mạng xã hội, cho thấy lượng khán giả quan tâm đáng kể trước khi vé chính thức được mở bán.

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Trong bối cảnh một số chương trình âm nhạc gặp áp lực về doanh số vé, sức nóng ban đầu của concert Tiêu Chiến trở thành chủ đề được chú ý. Tuy nhiên, lượng đăng ký trước không đồng nghĩa với số vé đã bán, và mức độ thành công của chuyến lưu diễn vẫn cần được đánh giá qua kết quả tổ chức thực tế.

Ở lĩnh vực phim ảnh, Tiêu Chiến hiện có ba tác phẩm được nhắc đến trong danh sách chờ phát sóng, gồm Tiểu Thành Lương Phương, Điệp Báo Thượng Bất Phong Đỉnh và Thập Nhật Chung Yên. Các dự án được kỳ vọng tiếp cận khán giả thông qua những nền tảng lớn như iQIYI, Youku và Tencent Video. Nếu lần lượt ra mắt theo kế hoạch, những bộ phim này sẽ giúp nam diễn viên tiếp tục duy trì sự hiện diện trên màn ảnh.

Tiêu Chiến đi ngược đà suy thoái của Cbiz, concert và loạt phim mới gây chú ý - Ảnh 2Tiêu Chiến đi ngược đà suy thoái của Cbiz, concert và loạt phim mới gây chú ý - Ảnh 3

Sức hút của Tiêu Chiến còn đến từ hoạt động quảng cáo. Nam diễn viên hợp tác với nhiều thương hiệu thời trang và hàng xa xỉ quốc tế, trong đó có Gucci và TOD'S. Khả năng thu hút người tiêu dùng của nghệ sĩ là một trong những yếu tố khiến các thương hiệu quan tâm đến việc duy trì quan hệ hợp tác lâu dài.

Dù vậy, sức ảnh hưởng của một ngôi sao không thể tự mình giải quyết những vấn đề mang tính cấu trúc của toàn ngành. Trong thời gian tới, lịch phát hành phim, chất lượng tác phẩm và doanh thu concert sẽ là những yếu tố quan trọng để đánh giá sức bền của Tiêu Chiến. Ở thời điểm hiện tại, loạt dự án đang chờ ra mắt cùng kế hoạch lưu diễn mới vẫn giúp anh trở thành một trong những cái tên được chú ý của Cbiz.

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