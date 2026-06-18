Tiêu Chiến được kỳ vọng làm nên lịch sử tại Bạch Ngọc Lan 2026

Sao quốc tế 18/06/2026 17:28

Tiêu Chiến đang trở thành tâm điểm chú ý khi được đề cử Nam chính xuất sắc nhất tại Bạch Ngọc Lan 2026, thuộc khuôn khổ giải thưởng truyền hình danh giá Bạch Ngọc Lan lần thứ 31. Nếu giành chiến thắng, nam diễn viên có thể trở thành Thị đế sinh sau năm 1990 đầu tiên trong lịch sử giải thưởng, tạo nên một dấu mốc quan trọng của màn ảnh Hoa ngữ.

Năm nay, hạng mục Nam chính xuất sắc nhất quy tụ nhiều gương mặt thực lực của truyền hình Trung Quốc, khiến cuộc đua trở nên đặc biệt căng thẳng. Giữa dàn ứng viên giàu kinh nghiệm, đề cử của Tiêu Chiến nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông và khán giả.

Nam diễn viên được vinh danh nhờ vai diễn trong “Tàng Hải Truyện”, tác phẩm đánh dấu bước chuyển mình của anh sang dòng phim chính kịch. Vai diễn này được đánh giá là một trong những cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển sự nghiệp của Tiêu Chiến, khi anh dần thoát khỏi hình ảnh thần tượng để thử sức với những nhân vật có chiều sâu hơn.

Tiêu Chiến được kỳ vọng làm nên lịch sử tại Bạch Ngọc Lan 2026 - Ảnh 1

Điều khiến đề cử lần này trở nên đáng chú ý không chỉ nằm ở chất lượng vai diễn, mà còn ở khả năng tạo lịch sử nếu Tiêu Chiến chiến thắng. Trong nhiều năm qua, danh hiệu Thị đế Bạch Ngọc Lan thường thuộc về các diễn viên kỳ cựu hoặc trung niên, giàu kinh nghiệm diễn xuất. Vì vậy, một chiến thắng dành cho thế hệ 9X sẽ mang ý nghĩa đặc biệt đối với xu hướng trẻ hóa của truyền hình Trung Quốc.

Bên cạnh Tiêu Chiến, các ứng viên khác như Bạch Vũ, Quách Kinh Phi, Hồ Ca hay Vu Hòa Vĩ đều là những đối thủ nặng ký với nhiều vai diễn được đánh giá cao, khiến cuộc cạnh tranh năm nay trở nên khó đoán.

Tiêu Chiến được kỳ vọng làm nên lịch sử tại Bạch Ngọc Lan 2026 - Ảnh 2

Những năm gần đây, Tiêu Chiến liên tục lựa chọn các dự án có chiều sâu, thay vì gắn bó với hình tượng an toàn trước đó. Sự thay đổi này giúp anh mở rộng khả năng diễn xuất và dần được công nhận ở các giải thưởng lớn. Dù kết quả cuối cùng ra sao, việc góp mặt trong danh sách đề cử đã là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của nam diễn viên.

Lễ trao giải Bạch Ngọc Lan 2026 dự kiến diễn ra trong thời gian tới, và mọi sự chú ý đang đổ dồn vào khoảnh khắc quyết định liệu Tiêu Chiến có thể biến kỳ vọng thành hiện thực hay không.

Tiêu Chiến được đồng nghiệp khen ngợi nhờ loạt phẩm chất nổi bật

Tiêu Chiến được đồng nghiệp khen ngợi nhờ loạt phẩm chất nổi bật

Theo truyền thông Trung Quốc, nam diễn viên Tiêu Chiến duy trì được danh tiếng rất tốt trong giới giải trí. Nhiều đạo diễn và diễn viên từng hợp tác với anh đều dành cho anh những lời khen ngợi, trong đó có bạn diễn cũ Triệu Tử Kỳ.

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