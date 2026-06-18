Tiêu Chiến được kỳ vọng làm nên lịch sử tại Bạch Ngọc Lan 2026

Sao quốc tế 18/06/2026 17:28

Tiêu Chiến đang trở thành tâm điểm chú ý khi được đề cử Nam chính xuất sắc nhất tại Bạch Ngọc Lan 2026, thuộc khuôn khổ giải thưởng truyền hình danh giá Bạch Ngọc Lan lần thứ 31. Nếu giành chiến thắng, nam diễn viên có thể trở thành Thị đế sinh sau năm 1990 đầu tiên trong lịch sử giải thưởng, tạo nên một dấu mốc quan trọng của màn ảnh Hoa ngữ.

Năm nay, hạng mục Nam chính xuất sắc nhất quy tụ nhiều gương mặt thực lực của truyền hình Trung Quốc, khiến cuộc đua trở nên đặc biệt căng thẳng. Giữa dàn ứng viên giàu kinh nghiệm, đề cử của Tiêu Chiến nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông và khán giả.

Nam diễn viên được vinh danh nhờ vai diễn trong “Tàng Hải Truyện”, tác phẩm đánh dấu bước chuyển mình của anh sang dòng phim chính kịch. Vai diễn này được đánh giá là một trong những cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển sự nghiệp của Tiêu Chiến, khi anh dần thoát khỏi hình ảnh thần tượng để thử sức với những nhân vật có chiều sâu hơn.

Tiêu Chiến được kỳ vọng làm nên lịch sử tại Bạch Ngọc Lan 2026 - Ảnh 1

Điều khiến đề cử lần này trở nên đáng chú ý không chỉ nằm ở chất lượng vai diễn, mà còn ở khả năng tạo lịch sử nếu Tiêu Chiến chiến thắng. Trong nhiều năm qua, danh hiệu Thị đế Bạch Ngọc Lan thường thuộc về các diễn viên kỳ cựu hoặc trung niên, giàu kinh nghiệm diễn xuất. Vì vậy, một chiến thắng dành cho thế hệ 9X sẽ mang ý nghĩa đặc biệt đối với xu hướng trẻ hóa của truyền hình Trung Quốc.

Bên cạnh Tiêu Chiến, các ứng viên khác như Bạch Vũ, Quách Kinh Phi, Hồ Ca hay Vu Hòa Vĩ đều là những đối thủ nặng ký với nhiều vai diễn được đánh giá cao, khiến cuộc cạnh tranh năm nay trở nên khó đoán.

Tiêu Chiến được kỳ vọng làm nên lịch sử tại Bạch Ngọc Lan 2026 - Ảnh 2

Những năm gần đây, Tiêu Chiến liên tục lựa chọn các dự án có chiều sâu, thay vì gắn bó với hình tượng an toàn trước đó. Sự thay đổi này giúp anh mở rộng khả năng diễn xuất và dần được công nhận ở các giải thưởng lớn. Dù kết quả cuối cùng ra sao, việc góp mặt trong danh sách đề cử đã là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của nam diễn viên.

Lễ trao giải Bạch Ngọc Lan 2026 dự kiến diễn ra trong thời gian tới, và mọi sự chú ý đang đổ dồn vào khoảnh khắc quyết định liệu Tiêu Chiến có thể biến kỳ vọng thành hiện thực hay không.

Tiêu Chiến được đồng nghiệp khen ngợi nhờ loạt phẩm chất nổi bật

Tiêu Chiến được đồng nghiệp khen ngợi nhờ loạt phẩm chất nổi bật

Theo truyền thông Trung Quốc, nam diễn viên Tiêu Chiến duy trì được danh tiếng rất tốt trong giới giải trí. Nhiều đạo diễn và diễn viên từng hợp tác với anh đều dành cho anh những lời khen ngợi, trong đó có bạn diễn cũ Triệu Tử Kỳ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tiêu Chiến sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Tiêu Chiến được đồng nghiệp khen ngợi nhờ loạt phẩm chất nổi bật

Tiêu Chiến được đồng nghiệp khen ngợi nhờ loạt phẩm chất nổi bật

Tiêu Chiến gây chú ý với 'Thập Nhật Chung Yên' dù phim chưa lên sóng

Tiêu Chiến gây chú ý với 'Thập Nhật Chung Yên' dù phim chưa lên sóng

Công bố đề cử Giải Bạch Ngọc Lan 2026, Tiêu Chiến gây tranh luận về thực lực

Công bố đề cử Giải Bạch Ngọc Lan 2026, Tiêu Chiến gây tranh luận về thực lực

Tiêu Chiến gây chú ý khi đạt 3 giải diễn xuất trong thời gian ngắn nhưng không tránh tranh cãi

Tiêu Chiến gây chú ý khi đạt 3 giải diễn xuất trong thời gian ngắn nhưng không tránh tranh cãi

Phát ngôn của đạo diễn phim 'Tàng Hải Truyện' về Tiêu Chiến gây chú ý

Phát ngôn của đạo diễn phim 'Tàng Hải Truyện' về Tiêu Chiến gây chú ý

Tiêu Chiến trở thành Ảnh đế của giải thưởng Kim Hải Yến 2026

Tiêu Chiến trở thành Ảnh đế của giải thưởng Kim Hải Yến 2026

TIN MỚI NHẤT

Sau 2 tiếng đồng hồ thử đồ, người phụ nữ đã mua tới 33 món khiến chủ cửa hàng cười sảng khoái

Sau 2 tiếng đồng hồ thử đồ, người phụ nữ đã mua tới 33 món khiến chủ cửa hàng cười sảng khoái

Video 34 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 19/6/2026, 3 con giáp sống hiền lương nên làm gì cũng có lộc, phú quý tự tìm đến cửa, tiền của đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 19/6/2026, 3 con giáp sống hiền lương nên làm gì cũng có lộc, phú quý tự tìm đến cửa, tiền của đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Ngư dân bất ngờ câu trúng "quái vật" hơn 130kg khiến cả bãi biển sững sờ

Ngư dân bất ngờ câu trúng "quái vật" hơn 130kg khiến cả bãi biển sững sờ

Video 1 giờ 34 phút trước
Kết thúc 'Kiều Sở' gây tranh luận, diễn xuất Trần Đô Linh nhận nhiều ý kiến trái chiều

Kết thúc 'Kiều Sở' gây tranh luận, diễn xuất Trần Đô Linh nhận nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 1 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 19/6/2026, Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 tuổi hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

Đúng ngày mai, thứ Sáu 19/6/2026, Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 tuổi hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
2 chiếc xe ô tô va chạm kinh hoàng ở ngay ngã tư, lửa lập tức bùng lên dữ dội

2 chiếc xe ô tô va chạm kinh hoàng ở ngay ngã tư, lửa lập tức bùng lên dữ dội

Video 2 giờ 34 phút trước
Tiêu Chiến được kỳ vọng làm nên lịch sử tại Bạch Ngọc Lan 2026

Tiêu Chiến được kỳ vọng làm nên lịch sử tại Bạch Ngọc Lan 2026

Sao quốc tế 2 giờ 36 phút trước
Biết đứa bé trong bụng vợ không phải con mình, chồng làm một việc khiến vợ 'dập đầu' tạ tội, nguyện dùng cả đời 'báo ân'

Biết đứa bé trong bụng vợ không phải con mình, chồng làm một việc khiến vợ 'dập đầu' tạ tội, nguyện dùng cả đời 'báo ân'

Tâm sự 2 giờ 51 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 19/6/2026, 3 con giáp 'đeo vàng trĩu lưng, rinh bạc về nhà', ung dung hốt hết tài lộc của thiên hạ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 19/6/2026, 3 con giáp 'đeo vàng trĩu lưng, rinh bạc về nhà', ung dung hốt hết tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Quan Hiểu Đồng ghi điểm nhờ diễn xuất, nhưng 'Diệu Nhãn' vẫn gây nhiều ý kiến trái chiều

Quan Hiểu Đồng ghi điểm nhờ diễn xuất, nhưng 'Diệu Nhãn' vẫn gây nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 2 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 19/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 19/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 19/6/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 19/6/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Năm 18/6/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, túi tiền nặng trịch, sự nghiệp phất lên 'như rồng ngẩng đầu'

Sau ngày mai, thứ Năm 18/6/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, túi tiền nặng trịch, sự nghiệp phất lên 'như rồng ngẩng đầu'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kết thúc 'Kiều Sở' gây tranh luận, diễn xuất Trần Đô Linh nhận nhiều ý kiến trái chiều

Kết thúc 'Kiều Sở' gây tranh luận, diễn xuất Trần Đô Linh nhận nhiều ý kiến trái chiều

Quan Hiểu Đồng ghi điểm nhờ diễn xuất, nhưng 'Diệu Nhãn' vẫn gây nhiều ý kiến trái chiều

Quan Hiểu Đồng ghi điểm nhờ diễn xuất, nhưng 'Diệu Nhãn' vẫn gây nhiều ý kiến trái chiều

Tống Tổ Nhi gây thương nhớ với tạo hình cổ trang thanh nhã trong phim mới

Tống Tổ Nhi gây thương nhớ với tạo hình cổ trang thanh nhã trong phim mới

Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi vắng mặt trong danh sách sơ khảo đề cử Bách Hoa 2026

Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi vắng mặt trong danh sách sơ khảo đề cử Bách Hoa 2026

Đổng Khiết tỏa sáng trong 'Mạc Ly', thu hút sự chú ý không kém Bạch Lộc

Đổng Khiết tỏa sáng trong 'Mạc Ly', thu hút sự chú ý không kém Bạch Lộc

Lưu Diệc Phi tiết lộ lý do vắng bóng gần 3 năm không tham gia phim ảnh

Lưu Diệc Phi tiết lộ lý do vắng bóng gần 3 năm không tham gia phim ảnh