Biết đứa bé trong bụng vợ không phải con mình, chồng làm một việc khiến vợ 'dập đầu' tạ tội, nguyện dùng cả đời 'báo ân'

Tâm sự 18/06/2026 17:13

Tôi vẫn nhớ như in, khi tôi biết mình có thai, anh ta tỏ ra rất hoảng hốt. Cả đêm hôm ấy, anh ta thề sẽ chịu trách nhiệm với hai mẹ con. Vậy mà chiều ngày hôm sau khi tôi đi làm trở về, nhà cửa đã sạch bách.

Chuyện phải kể từ 5 năm trước, khi tôi vẫn đang học đại học. Nói chẳng phải khoe, ngày đó tôi được rất nhiều người đàn ông theo đuổi. Nhưng nổi bật chỉ có hai người, một người mọt sách học giỏi, một người ăn chơi, có gia đình khá giả.

Cuối cùng, tôi chọn yêu người học trên mình 2 khóa, cũng là người ăn chơi trác táng kia. Hồi đầu chúng tôi rất hợp ý nhau. Tôi còn nghĩ người đàn ông ấy thật lòng thật dạ với mình. Thế nhưng yêu đến năm thứ 5 thì anh ta bắt đầu dở chứng. Chúng tôi sống chung, thành ra anh ta luôn cảm thấy nhàm chán nên đã tìm đến người phụ nữ khác. 

Tôi vẫn nhớ như in, khi tôi biết mình có thai, anh ta tỏ ra rất hoảng hốt. Cả đêm hôm ấy, anh ta thề sẽ chịu trách nhiệm với hai mẹ con. Vậy mà chiều ngày hôm sau khi tôi đi làm trở về, nhà cửa đã sạch bách. Tôi nhấc máy gọi điện thì thuê bao, đến tận nhà thì không ai mở cửa, bố mẹ anh còn nói chẳng biết tôi có mèo mỡ bên ngoài hay không. Vì thế, ông bà không chấp nhận một đứa con dâu chửa trước.

Biết đứa bé trong bụng vợ không phải con mình, chồng làm một việc khiến vợ 'dập đầu' tạ tội, nguyện dùng cả đời 'báo ân' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cách đó vài hôm, tôi nhận lời mời đi họp lớp với bạn. Dù sao thì sau tất cả, tôi cũng cần cân bằng cuộc sống để chuẩn bị làm mẹ đơn thân. Nhưng điều mà tôi không ngờ là hôm ấy, người thích tôi năm xưa cũng đến. Anh đã thành đạt, không những vậy còn tỏ tình với tôi.

Mọi người biết ý nên ăn xong thì bảo anh đưa tôi về nhà. Chẳng biết thế nào, khi về đến nhà, tôi lại mời anh uống tiếp. Kết quả là cả hai đã qua đêm với nhau. Sau hôm ấy, chúng tôi chính thức thành một cặp, tôi còn nghĩ sẽ giấu chuyện này để anh làm bố của con mình, dù sao thì cái thai cũng chỉ nhanh hơn một tháng so với bình thường.

Đám cưới của chúng tôi diễn ra ngay sau khi anh biết tôi có em bé. Thế rồi mỗi lần chồng tôi bảo đưa vợ đi siêu âm, tôi lại từ chối. Cho đến hôm ấy, anh mới thở dài: "Em nghĩ anh chưa biết chuyện à? Anh biết rồi, nhưng trẻ con không có tội, anh lại yêu em. Em yêu tâm, anh sẽ xem nó như con ruột".

Thì ra khi biết tôi tìm được hạnh phúc mới, người yêu cũ đã nhắn tin cho chồng tôi nói hết mọi chuyện. Đến nước ấy, tôi chẳng biết làm gì hơn, chỉ dập đầu cảm ơn chồng. Có lẽ kiếp trước tôi đã cứu cả thế giới nên kiếp này mới gặp được người đàn ông vĩ đại như vậy...

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Con tôi 6 tuổi thì cho đi học cấp 1. Tôi đỡ bận bịu hơn. Công việc văn phòng nên cũng nhàn rỗi. Chồng tôi ngày càng lơ đãng vợ. Tôi thì lại ngày càng rảng giang, có thời ăn diện, trang điểm đẹp. Nhưng chồng vẫn không ngó ngàng đến.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

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