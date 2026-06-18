Đà Nẵng: Phát hiện 3.000 chiếc bánh ú tro trộn hàn the trong dịp Tết Đoan Ngọ

Lực lượng công an bất ngờ kiểm tra hộ gia đình bà P.T.M (sinh năm 1971, trú thôn Song Mỹ, xã Đại Lộc) bắt quả tang cơ sở này đang trộn 'hàn the' (phèn sa) vào gạo nếp để sản xuất bánh ú tro nhằm mục đích tăng độ dẻo, dai và kéo dài thời gian bảo quản của bánh.

Theo thông tin báo Người Lao Động, ngày 18-6, Công an xã Đại Lộc (TP Đà Nẵng) cho biết vừa phát hiện cơ sở trên địa bàn dùng hàn the làm bánh ú tro dịp Tết Đoan Ngọ (ngày 5-5 Âm lịch).

Trước đó, thực hiện kế hoạch của Công an TP Đà Nẵng và UBND xã Đại Lộc về tăng cường phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, xác định nhu cầu sử dụng các loại bánh truyền thống tăng mạnh vào dịp Tết Đoan Ngọ, Trưởng Công an xã Đại Lộc đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ tăng cường công tác nắm tình hình các điểm chế biến bánh trên địa bàn.

Công an xã Đại Lộc, Đà Nẵng phát hiện cơ sở trộn hàn the vào 3.000 chiếc bánh ú tro. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Ngày 17-6, Công an xã Đại Lộc kiểm tra đột xuất đã phát hiện hộ gia đình bà P.T.M (SN 1971, trú thôn Song Mỹ, xã Đại Lộc) trộn "hàn the" (chất cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm) vào gạo nếp để sản xuất bánh ú tro, nhằm tăng độ dẻo, dai của bánh.

Theo thông tin báo Lao Động, tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ 3 túi ni lông chứa hóa chất hàn the chưa sử dụng và 3.000 chiếc bánh ú tro thành phẩm đã được gói xong, chuẩn bị tung ra thị trường. Lực lượng công an đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ toàn bộ tang vật để tiếp tục xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an xã thu giữ 3 túi ni lông chứa "hàn the" và 3.000 cái bánh ú tro đã được gói thành phẩm. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Việc sử dụng "hàn the" (phèn sa) và các chất cấm khác trong sản xuất, chế biến thực phẩm (các loại bánh, giò, chả…) là hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe của nhân dân.

Công an xã Đại Lộc khuyến cáo mọi tổ chức, cá nhân tuyệt đối không sử dụng chất cấm trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm và kịp thời thông báo cho cơ quan công an các hành vi vi phạm để xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

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