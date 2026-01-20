Hà Nội: Công an phát hiện cơ sở dùng hàn the sản xuất 300 tấn giò chả

Từ khi hoạt động đến nay, cơ sở này đã tung ra thị trường Hà Nội khoảng 300 tấn giò chả chứa hàn the. Hiện, cơ quan công an đã thu giữ 3 kg hàn the nguyên chất và đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

 

Theo thông tin báo Lao Động, công an TP Hà Nội vừa phát hiện một cơ sở sản xuất giò chả tại khu phố cổ có hành vi sử dụng hàn the là phụ gia bị cấm trong chế biến thực phẩm.

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Đội 7 - Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện dấu hiệu vi phạm tại một cơ sở kinh doanh giò chả có tiếng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Sáng 18/1, Đội 7 phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở giò chả tại phố Nguyễn Thiện Thuật, phường Hoàn Kiếm.

Hà Nội: Công an phát hiện cơ sở dùng hàn the sản xuất 300 tấn giò chả - Ảnh 1
Công an phát hiện cơ sở dùng hàn the sản xuất 300 tấn giò chả. Ảnh: Báo Lao Động. 

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang cơ sở này đang sản xuất khoảng 3 tạ giò chả có chứa hàn the đây là chất phụ gia bị cấm sử dụng trong thực phẩm do gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Chủ cơ sở được xác định là N.B.Y (SN 1973, trú tại Hà Nội). Làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng khai nhận đã sử dụng hàn the (tên khoa học là Borax) trong quá trình chế biến giò chả từ năm 2022 nhằm tạo độ giòn, kéo dài thời gian bảo quản, chống mốc và ôi thiu.

Hà Nội: Công an phát hiện cơ sở dùng hàn the sản xuất 300 tấn giò chả - Ảnh 2
 Cơ sở này đã tiêu thụ ra thị trường Hà Nội khoảng 300 tấn giò chả có chứa hàn the. Ảnh: Báo Lao Động. 

Đáng chú ý, từ khi đi vào hoạt động đến nay, cơ sở này đã tiêu thụ ra thị trường Hà Nội khoảng 300 tấn giò chả có chứa hàn the. Cơ quan công an đã thu giữ 3kg hàn the nguyên chất và đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin báo Tiền Phong, đây là một trong những vụ việc điển hình về vi phạm an toàn thực phẩm được Công an TP Hà Nội phát hiện và xử lý kịp thời trong đợt cao điểm tấn công tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Hà Nội: Công an phát hiện cơ sở dùng hàn the sản xuất 300 tấn giò chả - Ảnh 3
Cơ quan công an đã thu giữ 3kg hàn the nguyên chất. Ảnh: Báo Tiền Phong. 

Đồng thời thể hiện tinh thần quyết liệt của lực lượng chức năng trong việc đấu tranh với thực phẩm không an toàn, tạo sức răn đe mạnh mẽ đối với các đối tượng có ý định trục lợi bất chính trên sức khỏe cộng đồng.

Hà Nội: Công an phát hiện cơ sở dùng hàn the sản xuất 300 tấn giò chả

